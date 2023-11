Desde Urubamba, Cusco

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, afirmó que la lucha contra las mafias, sobre todo las internacionales que cuentan con “muchas ramificaciones”, “no es fácil” y requiere de tiempo. Le pidió al Parlamento realizar un debate alturado sobre el futuro del titular del Mininter, Vicente Romero.

En entrevista con El Comercio, desde la CADE 2023, que se realiza en Urubamba (Cusco), también se mostró en contra de una eventual destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

— El Congreso debatirá y votará hoy las dos mociones de censura contra el ministro del Interior. ¿Qué impacto tendría en el Ejecutivo una eventual destitución?

Personalmente, yo creo que no se debería censurar al ministro. Llamo y confío en que habrá un debate alturado por parte de los congresistas y que realmente piensen en el país. Uno de los problemas que tenemos es la alta rotación de los funcionarios, de los ministros. Y algo a lo que ha apuntado la presidenta es a evitar esto, porque genera mucha incertidumbre e inestabilidad. Entonces, si estamos hablando de generar confianza tenemos que fortalecer las instituciones que tenemos.

Sería un retroceso censurar al ministro del Interior por lo que te acabo de señalar y también porque sí existe una estrategia de lucha contra la criminalidad y la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que la estrategia para luchar contra estas mafias se base mucho en trabajo de inteligencia e investigación, no es fácil desarticular una banda criminal internacional, de extorsionistas que tienen muchas ramificaciones, ¿Cuánto tiempo nos tomó atrapar a Abimael Guzmán? Años de seguimiento constante por parte del servicio de inteligencia de la PNP.

Y eso es lo que se hace hoy, el resultado de haber atrapado a cuatro senderistas es producto de trabajo de inteligencia de la Policía y coordinador con el Ejército, pero es un trabajo que se viene haciendo desde hace meses, no ha sido de la noche a la mañana. Hay que darle chance de que la estrategia que se ha implementado empiece a dar frutos.

— El Congreso tiene pendiente definir si destituye o no a los siete integrantes de la JNJ. ¿Si el Parlamento concreta este acto, cómo lo interpretaría usted?

Es competencia de ellos poder hacerlo, yo creo y hago el mismo llamado a los congresistas, como gobierno somos respetuosos de la separación de poderes. Esa propuesta no debería prosperar, y bueno esperemos que exista otra vez un debate alturado y se pueda continuar con el fortalecimiento institucional. El hecho de que haya falencias, errores en las diferentes instituciones, eso no significa que [el Congreso] debe entrar y arrasarlas. Yo creo que cada institución, cada organismo público tiene que hacer un balance de su gestión, hacer un mea culpa sobre los errores cometidos y hacer propuestas para mejorar la gestión. Solo si se trabaja por el fortalecimiento institucional vamos a tener una democracia plena, pero si porque algo no nos gusta lo queremos aniquilar o destruir, qué democracia y desarrollo vamos a construir. Tenemos que avanzar en el fortalecimiento institucional que es la única garantía junto con el crecimiento para consolidar nuestra democracia y evitar futuros golpes de Estado, futuras dictaduras sean de un extremo u otro.

