Víctor Torres Merino, amigo de la presidenta Dina Boluarte y de su hermano Nicanor, cobró S/ 50 mil entre julio del 2023 y abril de este año a una ONG que tiene convenios con diversas entidades del Estado.

Según reveló “Punto Final”, se trata de la ONG Las Manos que ayudan de Corazón, que emitió cuatro recibos que suman en total S/50 mil soles a favor del amigo de la mandataria entre julio y setiembre del 2023.

El primer recibo es del 22 de julio y es por un valor de S/10 mil. Le siguen dos del 14 de agosto, uno por S/10 mil y el otro por S/15 mil. Finalmente, el último fue emitido el 4 de septiembre por S/15 mil.

El concepto de los cuatro recibos es: “elaboración del plan de trabajo que permita levantar el diagnóstico de la educación básica rural en seis regiones, sistematizarla y formular políticas públicas viables orientadas al cierre de brechas de desigualdad”.

Dicha ONG ha firmado convenios con distintas entidades del Estado, como la Marina de Guerra del Perú, el Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria Nacional.

Pagos a Nicanor Boluarte

Cabe indicar que la misma ONG también le pagó S/50 mil a Nicanor Boluarte por consultorías. El 21 de julio del 2023 emitió un primer recibo por S/10 mil a favor de este personaje implicado en el Caso “Los Waykis en la sombra”.

El 7 de septiembre del año pasado se emitió otro recibo por S/20 mil y uno último el 16 de noviembre por S/15 mil. Un último documento, por S/5 mil, se emitió el 15 de abril de este año bajo el concepto de “asesoría legal en educación y temas pedagógicos”.

Dichos recibos fueron emitidos a cambio de los diagnósticos del amigo de la mandataria sobre la educación básica rural en seis regiones del país y la formulación de políticas públicas vigentes.

En marzo el directivo de la ONG, Álvaro Gonzales, se refirió a la contratación de Nicanor Boluarte y dijo que el dinero que salió para pagar los honorarios del hermano de la presidenta provenía de los cooperantes que financiaban las donaciones.

“El señor Boluarte ha participado y se le ha contratado como consultor, él ha brindado un servicio y lo ha entregado, pero yo no lo conozco, nunca he conversado con él, no conozco a nadie de su entorno, ni a su secretaria. Lo más probable no es que haya sido el presidente quien lo llevó a trabajar, pero yo desconozco. La ONG funciona en mi estudio. Pero yo nunca lo he visto”, acotó.

El propio presidente de esa ONG Jorge Luis Garboza Amand, fue captado en Palacio de Gobierno estrechando la mano de Dina Boluarte en la ceremonia por la entrega de unas tablets por parte de la empresa Huawei a los becarios del programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuando era ministra.

En tanto, Víctor Torres Merino no declaró sobre el tema. Su abogado, Dayer Rojas, indicó que su patrocinado está colaborando en las investigaciones y participando en cada una de las diligencias que ha convocado el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).