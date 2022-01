Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la República, Pedro Castillo, reiteró el lunes en una entrevista con CNN en Español que no estaba preparado para gobernar. “Nadie me puso en un espacio de inducción”, “Hay un proceso de aprendizaje. Yo nunca pasé por una luna de miel como otros gobiernos”, fueron algunas de sus expresiones.

Al ser confrontado por su entrevistador, el periodista Fernando del Rincón, quien le dijo que el Perú “no era su escuela”, el mandatario respondió: “Va a seguir siendo mi escuela todos los días”.

Castillo, quien dio su primera entrevista a un medio internacional en seis meses de gobierno, señaló que una de las razones por las que no habla con la prensa es por “los maltratos que tuve en la campaña”.

También se le consultó por las múltiples denuncias que han involucrado a miembros de su gobierno o a él mismo en estos meses. Castillo respondió: “Han pasado cosas horribles en 200 años [...] Me quieren poner cosas para tapar lo que ha pasado”.

Presidente Pedro Castillo: “El Perú va a seguir siendo mi escuela”

En otro momento se refirió a la moción de vacancia en su contra que no prosperó en el Congreso. Dijo que esta no alcanzó los votos necesarios gracias a “congresistas que aman el país”.

Otro punto de la entrevista fueron los nombramientos en su gobierno de algunos personajes vinculados al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. “Si a mí me hubiese constado que estos señores estén metidos ahí yo no los hubiese hecho jurar [...]. Yo encontré a estas personas con el pueblo [...]. Ellos estuvieron en otro espacio, de repente se equivocaron”, manifestó.

Sobre el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, Castillo dijo que este no tiene influencia en las designaciones del Ejecutivo.

Sarratea y empresarios

El mandatario también fue consultado por sus visitas a la casa del jirón Sarratea, en Breña. Aseguró que en esa vivienda jamás se trataron temas de Estado. “Voy a Breña porque es la casa que me cobijó en la campaña. Voy a tomar café”.

Sobre la empresaria Karelim López, admitió que esta estuvo en Palacio y pero que no sabía que ella fue quien organizó la fiesta de cumpleaños de su hija, que recién se enteró al escuchar “una bulla” y solo salió a saludar.

Aseguró que nunca citó a empresarios a Breña. “Muchas veces preguntan y como saben que he ido, llegan allá. [...] No he recibido a estos señores, si es que los he recibido nos hemos saludado, yo no puedo ser descortés”. Dijo que no recuerda los nombres de los empresarios que fueron a Breña.

Presidente Pedro Castillo admite que han podido llegar empresarios a la casa de Breña

Castillo manifestó que para él era positivo que este tipo de hechos hayan ocurrido al comienzo de su gestión. “Qué bien que se hayan dado estas cosas al inicio de mi gestión [...]. A buena hora que se han dado para darme cuenta”.

Sobre las medidas que tomará su gobierno respecto al derrame de petróleo ocasionado por Repsol, Castillo le dijo a su entrevistador: “Ya tendrá usted sorpresas”.

Pedro Castillo: “Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en otros gobiernos”