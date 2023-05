El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que su gobierno no quiere tener relaciones comerciales con el Perú tras volver a calificar a Dina Boluarte como “usurpadora” del cargo y luego que el Congreso peruano lo declarara como persona no grata.

En su conferencia de prensa de este viernes 26 de mayo, el mandatario mexicano dijo que podría entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico al gobierno de Chile, a pesar de que le corresponde al Perú.

“Se la entrego a los chilenos pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, indicó.

López Obrador dijo que esto significaría dejar “en pausa” estas relaciones con el gobierno del Perú.

“Nosotros estamos en pausa. Se la entrego al presidente Boric diciendo, para que no nos sigan echando la culpa a nosotros los politiqueros del Perú, y ya [...] Si Chile la entrega al Perú es su asunto, pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en el Perú”, insistió.

AMLO también se refirió a la decisión que tomó el pleno del Congreso del Perú este jueves, al aprobar una moción que lo declara persona no grata y que exhorta al gobierno de Dina Boluarte que tome las acciones necesarias para impedir su ingreso a su territorio.

“Si no puedo ir al Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único, y desde luego ver ese pueblo tan bueno, extraordinario. Es mucho pueblo de Perú para tan poco Gobierno”, aseveró.

El presidente de México calificó como lamentable esto, pero saludó el respaldo que tuvo por parte de cuarenta congresistas que votaron en contra de la moción. Asimismo, comparó la situación en el Perú con la de Ecuador, donde Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional para convocar a elecciones generales.

“Es lo que deberían estar haciendo en el Perú. Convocar a elecciones y desde luego liberar al presidente (Pedro Castillo), reponer el procedimiento, buscar un acuerdo y que se convoque a elecciones para tener un nuevo Congreso y un nuevo Poder Ejecutivo. Si no, va a ser de crisis en crisis”, indicó.