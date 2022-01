El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Javier Gallardo, negó tener conocimiento de que el ministro del Interior, Avelino Guillén, haya pedido que sea pasado al retiro por las supuestas discrepancias que hay en el proceso de asignación de cargos de generales y otros oficiales.

“La asignación de cargos de los señores generales y en realidad de toda la oficialidad de la PNP y del personal de suboficiales es una atribución exclusiva del comandante general de la Policía. Yo no creo, porque a mí no me lo ha hecho saber, no creo que el ministro por esa razón, por el cumplimiento de una función que me corresponde, haya solicitado mi retiro. No creo eso”, respondió ante la prensa.

Javier Gallardo señaló que a pesar de los cuestionamientos que se han hecho al proceso, lo único cierto es que le corresponde a su despacho el planteamiento de una propuesta para que sea evaluada por el ministro del Interior, Avelino Guillén, y luego del mandatario.

Asimismo, descartó que su planteamiento requiera la firma de otros altos mandos.

Javier Gallardo defendió que solo él haya firmado la propuesta de asiganciones en la PNP. (Exitosa)





“La ley faculta al comandante general, es el responsable de la administración del recurso humano dentro de la PNP y otros. Por eso el comandante general de la PNP presenta su propuesta al ministro del Interior y él a su vez corre traslado de esa propuesta al presidente de la República [...] No es cierto que se requiera la firma de otros oficiales para presentar la propuesta”, precisó.

Discrepancias entre Guillén y Gallardo

Según El Comercio, desde hace semanas persiste una controversia por la PNP, ya que el ministro Avelino Guillén estaría en desacuerdo con el planteamiento que hizo el comandante Javier Gallardo. Esto generó una demora en la designación de generales entre los altos mandos de las diferentes direcciones.

El comandante general PNP habría presentado este mes una lista de propuestas de cargos, sin el respaldo de Avelino Guillén, quien había pedido que esta lista sea consensuada con otros generales.

Al respecto, este miércoles la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró que hay un respeto hacia la institucionalidad de la PNP, sin entrar en detalles sobre esta supuesta polémica entre Guillén y Gallardo.

“El ministro del Interior, más allá de tener el cargo, es muy respetuoso de la institucionalidad y de la autonomía de la Policía Nacional del Perú [Avelino Guillén] en este momento no tiene injerencia en la evaluación de los generales de armas y de servicios, sin embargo, hay un proceso pendiente de asignación de cargos que está en curso”, señaló Vásquez Chuquilín en conferencia de prensa.

