La docente Maritza Sánchez Perales, exasistenta de Dina Boluarte en su campaña a la vicepresidencia del 2021, deberá declarar este lunes como testigo ante la fiscalía que investiga a la mandataria. Esto por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, organización criminal y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

La citación fue hecha por el fiscal contra el lavado de activos Richard Rojas para este 10 de abril desde las 9:30 a.m., como parte de la decisión de ampliar la investigación a Dina Boluarte por el financiamiento de la campaña de Perú Libre. Allí también se incorporó como indagados al expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro.

A nivel de declaraciones a medios periodísticos, Maritza Sánchez ya manifestó que Henry Shimabukuro cubrió gastos de la campaña electoral de Dina Boluarte, los cuales no habrían sido declarados a la ONPE. El empresario, investigado por ‘Gabinete en la sombra’ de Pedro Castillo, se pronunció luego en el mismo sentido. La presidenta ha dicho que son ellos quienes deben responder por la administración de fondos.

La citación fue notificada a Maritza Sánchez, quien durante el gobierno de Pedro Castillo fue directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), el último lunes. Según conoció El Comercio, la docente ha expresado su disposición a dar su testimonio y acudir con documentos a la diligencia fiscal, que se realizará de forma presencial.

La citación dice que la testigo deberá declarar sobre aportes, depósitos o transferencias de dinero; vínculos o relación con los investigados; deberá dar la información que tenga sobre los hechos indagados; y sobre otros temas que la fiscalía considere relevantes para las pesquisas. El documento también precisa que la citación se hace “bajo apercibimiento de conducirse impulsivamente” en caso la testigo se ausente de forma injustificada.

También niega de aportes de segundo empresario

En tanto, la presidenta Dina Boluarte negó este viernes que hubiese recibido dinero del empresario Carlos Bustíos Muñoz, quien afirma que le entregó S/50 mil en efectivo para su campaña electoral del 2021.

En una conferencia de prensa en Piura, la jefa de Estado fue consultada sobre la declaración de Carlos Bustíos, publicada por “Hildebrandt en sus trece”. “Dina Boluarte nunca ha recibido un solo sol de absolutamente nadie durante la campaña. Y si el señor dice que ha entregado dinero, en todo caso, que lo pruebe”, respondió.

De acuerdo con Carlos Bustíos, él entregó ese dinero “en sus manos” a Boluarte en mayo del 2021, en un local suyo en la avenida Garcilaso de la Vega que fue usado por Perú Libre. Su versión es que lo hizo a pedido de la candidata. “Vi que había una necesidad y dije: vamos a apoyarla [...] Salió de los pocos ahorros que yo tenía, más otro dinero que me dieron algunos amigos y clientes. Hasta la fecha ella no me ha pagado”, declaró.

Refirió que Boluarte se comprometió a “devolverle lo que” él “estaba poniendo para su campaña” cuando fuera vicepresidenta, pero no lo hizo. Agregó que luego el personal de la candidata se llevó una computadora y una impresora del local, y que no pagaron la luz ni el agua. Por ello, en abril del 2022, Bustíos envió una carta a Boluarte cuando era ministra para pedir que le pagara S/260 mil por el uso de sus locales, deuda que –según él– incluye los S/50 mil.