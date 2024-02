Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, sostuvo que mientras se buscaba archivar la investigación contra la jueza Enma Benavides, la entonces fiscal de la Nación buscó que la Procuraduría General del Estado (PGE), encabezada por Daniel Soria, no apelara la decisión judicial contra su hermana en caso se decidiera encarpetar el caso.

Según informó “Punto final”, en una declaración anterior, del 5 de febrero, el exasesor le dijo que eso lo veía poco probable, porque no habían atendido con anterioridad un pedido de Soria Luján para que se le abriera una investigación por cohecho activo transnacional al expresidente Martín Vizcarra por su vacunación contra el COVID-19.

Según Villanueva, la denuncia le iba a permitir a la PGE enviar una alta delegación, en junio del 2023, a Paris para una reunión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

“El problema era que la procuraduría apelara (…) Patricia me pidió que hable con Soria, el procurador, para que no apelen, específicamente con Daniel, y de ahí le dije que le diría, pero no creo que nos haga caso, pues Soria estaba resentido, pues meses antes Soria presentó una denuncia contra Vizcarra por corrupción transnacional y me llama este señor Omar de la Procuraduría y también me llama Silvana Carrión para pedirme que se admita esa denuncia, que la fiscalía le abra la investigación a Vizcarra. Para que la fiscalía pueda ir a Paris a una reunión de la OCDE”, detalló.

“Había una reunión en Paris sobre ese tema y que habían presentado esa denuncia para que la procuraduría pueda ir a Paris, por eso lo habían hecho, Incluso se dijo que Marco Huamán iría por la fiscalía. Marco Huamán dijo que la denuncia no tenía ni pies ni cabeza, pues el relato era que Vizcarra había hecho una coordinación con una empresa china para que le pongan una vacuna”, agregó.

Asimismo, Jaime Villanueva sostiene que Silvana Carrión, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, también le pidió que atendiera la denuncia planteada por Daniel Soria.

“La fiscalía no abrió la investigación y yo le comuniqué esa decisión a Omar y Silvana. Ella me dijo que solo era para que le abran, solo para cumplir con la OCDE, ella siempre me hablaba de ese tema (…)”, narró.

“Le dije a Patricia que no creo que Soria iba a apoyar en esto porque nosotros no habíamos abierto la investigación que quería y de hecho le llegué a preguntar a Omar qué acción iban a tomar respecto del proceso de la hermana y me dijo que la procuraduría era autónoma y resolvería conforme a sus atribuciones. Con eso le dije a Patricia: ‘ya ves, nos han choteado con ese tema de París’”, añadió.

Al respecto, Daniel Soria indicó que en el caso de Enma Benavides intervino la Procuraduría Anticorrupción y no la PGE, detallando que en este tema es “absolutamente autónoma”. También admitió que en marzo del 2023 se solicitó a la Fiscalía una ampliación de la denuncia contra Vizcarra Cornejo por el ‘Vacunagate’.

“Hemos estado a la espera de que abran diligencias preliminares, pero hasta la fecha en la que he estado en funciones, 24 de noviembre del 2023, no hemos recibido una respuesta positiva, pero sí hemos estado insistiendo”, acotó.

Por su parte, Silvana Carrión consideró que los dichos de Jaime Villanueva son “completamente falsos” porque los viajes a París forman parte de las obligaciones que tiene el país como parte de su proceso de adhesión a la OCDE.

“Eso no es requisito para cumplir con la organización. Lo que la organización evalúa es si se aborda este delito del soborno trasnacional, si es que existe algún caso que deba ser investigado y si es así se tiene que reportar. Esto no tiene que ver ni con el viaje a París ni a un reporte específico”, anotó.

Más allá de los dichos de Villanueva, la procuradora Silvana Carrión viajó a Paris, en junio del año pasado, como integrante de una comitiva del Gobierno y expuso la situación de la lucha anticorrupción en nuestro país; y también se refirió a la denuncia planteada por el procurador Soria contra Martín Vizcarra por el ‘Vacunagate’.