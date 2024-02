En su declaración que brindó el pasado 24 de enero, Jaime Villanueva, el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, se refirió a la reestructuración del Equipo Especial del Caso Lava Jato, que ocurrió a mediados del 2018, lanzando sombras sobre las coordinaciones que hubo detrás de ello, comprometiendo con su palabra nuevamente al equipo fiscal que lidera las pesquisas sobre las coimas de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú.

En su testimonio —dado en calidad de testigo y ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza— Villanueva, además de a Benavides, también mencionó al fiscal superior Rafael Vela, quien asumió la coordinación íntegra del equipo en 2018, al fiscal provincial José Domingo Pérez y al periodista y director del IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti.

Según su versión, el mismo día en que Pedro Chávarry asumió como fiscal de la Nación —es decir, el viernes 20 de julio del 2018— “me llamó Gustavo Gorriti para decirme que José Domingo Pérez había presentado su renuncia a la fiscalía de lavado de activos y volvía a corrupción”.

El contexto en aquel momento era complicado para Chávarry, pues se habían difundidos audios de Los Cuellos Blancos del Puerto, en donde estaba implicado, y había dudas sobre si debía asumir la conducción de la institución, lo que finalmente ocurrió a las 11:00 a.m. del citado día.

De hecho, dos horas antes de la ceremonia de juramentación, hubo incluso una sesión de la Junta de Fiscales de Supremos, en donde se acordó proseguir con la juramentación con tres votos a favor y dos votos en contra, a pesar de los audios y cuestionamientos.

De acuerdo con la versión dada por Villanueva a las autoridades, hacia el mediodía del día de la juramentación de Chávarry, el periodista Gustavo Gorriti le indicó de la carta de renuncia de José Domingo Pérez y le pidió “que le haga llegar a Chávarry el mensaje de que, si hasta las 7 de la noche no se creaba el Equipo Especial Lava Jato, él iba a ser (sic) pública esa carta”.

Fue entonces que Villanueva, según su testimonio, se comunicó con Benavides, entonces fiscal adjunta suprema y “quien era cercana” Chávarry. “Ella me dijo —agregó Villanueva— entonces vamos a aprovechar para que se cree el equipo”; y fue a hablar con Chávarry: “ella fue la que lo propuso [a Vela para que] sea el coordinador del equipo Lava Jato y José Domingo entre en lugar de Hamilton Castro”.

“Me encargaron a mí que convenza a José Domingo […] le expliqué que Chávarry había aceptado que él iba a integrar el equipo, José Domingo me pidió como condición que salga del equipo Hamilton Castro, yo le dije que va a ser así”, aseveró Jaime Villanueva.

En diciembre del 2016, ya se había conformado el Equipo Especial Lava Jato y la coordinación recayó en el fiscal anticorrupción Hamilton Castro; sin embargo, conforme la trama de corrupción fue creciendo y el tema fue generando mayor interés, también fueron notorias las discrepancias con las fiscalías de lavado de activos —que encabezaba Rafael Vela— respecto a los casos y las competencias.

La declaración de Villanueva tiene hechos que se pueden corroborar, en parte. El mismo día de la juramentación de Chávarry, por ejemplo, a las 7:13 p.m., el Ministerio Público informó públicamente en sus redes sociales que el nuevo fiscal de la Nación ya había dispuesto ‘unificar’ el equipo y nombrar como coordinador al fiscal superior Rafael Vela, quien “trabajará conjuntamente” con el fiscal José Domingo Pérez. Y una semana después, finalmente se optó por remover completamente al fiscal Hamilton Castro del equipo especial, cuando este retornaba de Francia a donde había viajado para un interrogatorio.

El Comercio intentó recoger, sin éxito, las versiones de Vela y de Gorriti. El primero, suspendido del cargo durante la gestión de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, ya rechazó anteriormente las imputaciones de Villanueva; mientras que el segundo volvió a indicar que se encuentran preparando una respuesta que publicarán en el portal IDL.

Esta es la declaración de Jaime Villanueva del 24 de enero:

Caso Cócteles, el Nuevo Perú y el apoyo

En su declaración ante la Fiscalía Suprema, Villanueva también hace referencia incluso a una reunión en la vivienda del periodista Gustavo Gorriti en Miraflores en la que habrían participado los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, a propósito del Caso Cócteles, el cual fue asumido en setiembre del 2017 por el fiscal provincial Pérez.

“Fuimos dos o tres veces oportunidades al IDL (…) y una vez en la casa de Gustavo que está en el distrito de Miraflores (…) ahí Gustavo era básicamente el que diseñaba la estrategia de investigación”, apuntó. Agregó que Gorriti era “el que les decía a quiénes tenía que interrogar, qué tenían que preguntar, dónde conseguir la información, estamos hablando de fines de 2017 e inicio del 2018″.

Jaime Villanueva, en su declaración, se ufana de su cercanía con los dos fiscales del Equipo Especial Lava Jato; de hecho, menciona incluso que cuando el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry los cesó del cargo el 31 de diciembre del 2018, fue quien realizó coordinaciones a su favor para que puedan recibir apoyo.

“Yo coordiné con la gente de Nuevo Perú, el grupo de Verónika Mendoza, porque la gente estaba concentrándose en la plaza San Martín (y) entonces yo coordiné con el secretario general de Nuevo Perú y le dije manda esa gente más bien al Jr. Miró Quesada porque José Domingo va a estar ahí. Entonces llamo a José Domingo (y le digo) ándate a la oficina y ahí va a haber un grupo de personas apoyándote y luego bajas y das unas palabras”, refirió Villanueva.

La comunicación con Nuevo Perú sí se dio. Sin embargo, el entonces secretario general del Nuevo Perú, Álvaro Campana, niega que se le haya dado alguna suerte de directiva. “Me llamó, estaba aparentemente preocupado por la situación del asedio este y efectivamente le comenté que nos estábamos movilizando hacia la plaza San Martín. Pero eso de José Domingo y esas cosas la verdad que no es así. Nosotros nos movilizamos como cualquier organización para defender a los fiscales”, refirió a El Comercio Campana.

El exsecretario general de la agrupación dijo que conoció a Villanueva hace muchísimos años pues era cercano a los colectivos de izquierda desde la década de los 90. Si bien nunca se inscribió formalmente al Nuevo Perú, Villanueva sí era cercano a algunas personas de la agrupación. Aunque Campana asegura que el exasesor no estaba involucrado en la toma de decisiones.

En ese contexto, Jaime Villanueva también habría intercedido para que los fiscales puedan tener un local para brindar una conferencia de prensa tras ser removidos. “[Vela] me dijo que quería dar una la conferencia de prensa, pero no había dónde, entonces yo coordiné con el congresista Alberto de Belaunde, lo llamé y él me dijo que iba a hablar con el ministro de Justicia [Vicente] Zeballos para que les preste un local”, sostuvo Villanueva.

La conferencia se dio. Fue la noche del 1 de enero del 2019, a las 7:45 p.m. en un local de la procuraduría en Jesús María, según los reportes de la época. El excongresista Alberto de Belaunde confirmó a El Comercio que Villanueva —a quien conoce cuando fue su jefe de práctica en la PUCP— lo contactó por ese tema, aunque dijo no recordar si la conferencia se llegó a efectuar.

“Cuando sucede el intento de retiro de los fiscales el 31 de diciembre, él me contacta porque querían dar una conferencia de prensa y no tenían un local. Y creo que lo que yo hago es ponerlos en contacto con el ministro de Justicia de entonces”, aseveró De Belaunde a este Diario.

La segunda vuelta, el JNE y el apoyo al Gobierno de Pedro Castillo

Por otro lado, durante el gobierno de Pedro Castillo (además de la ya conocida reunión entre Villanueva con Vladimir Cerrón y la congresista Ruth Luque), el exasesor de Patricia Benavides también habló respecto a un encuentro que habrían sostenido a inicios de 2022 el fiscal Rafael Vela con un ministro de Castillo: el exfiscal Juan Carrasco Millones.

Allí, según Villanueva, si bien se envió documentación sobre otro tema para que el encuentro se pueda efectuar, “se habló del apoyo al gobierno en las investigaciones”.

El encuentro quedó en los registros del Ministerio de Defensa, según pudo confirmar El Comercio. El 6 de enero del 2022 se registra una reunión entre ambos, de 8:32 a.m. a 10:00 a.m.

Meses después, en una entrevista con RPP, Carrasco —quien ostentó el Mindef entre noviembre de 2021 y febrero del 2022— reconoció el encuentro, aunque negó que se haya tratado en la misma algo indebido.

Villanueva también menciona la segunda vuelta electoral del 2021 entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), indicando que el fiscal Vela “me daba las noticias” de dentro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que “también me hablaba de la estrategia” que “estaba diseñando” el jurado “para que no salga la señora Fujimori”.

Villanueva asegura que Vela “estaba al tanto de todo lo que se decidía en el JNE a través de Janet Talavera”, actual directora de Comunicaciones e Imagen del JNE.

“De hecho varios meses después se produjo un allanamiento en la investigación de Chisac a la casa de Janet Talavera donde le incautaron el celular y Rafael Vela me llamó preocupado porque vayan a salir las conversaciones que él mantenía con Janet Talavera”, indicó Villanueva ante la fiscalía.

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, rechazó el testimonio de Villanueva y remarcó que “jamás” se ha llevado a cabo ninguna reunión para armar “un complot o una estrategia para perjudicar o beneficiar a un candidato o candidata”.

A este Diario, Salas Arenas incidió en que organismos electorales se pronunciaron en el sentido de que las elecciones de hace tres años “fueron transparentes y justas”.