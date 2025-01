El primero en declarar como testigo en la audiencia fue Jorge Iturrizaga Santos, ex gerente general de la empresa constructora Incot. Esta formó un consorcio con ICCGSA para la licitación del hospital de Moquegua en el 2013.

Iturrizaga relató ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional que ejecutivos de ICCGSA le informaron de la coima solicitada por Vizcarra para entregarles la buena pro.

“Les dije que no estaba muy de acuerdo, pero que ellos tomen la decisión. Por INCOT, yo decidía”. Y precisó: “Un millón 300 mil [...] era para otorgarnos la buena pro y después firmar el contrato. [...] Se firmó el contrato y empezamos a ejecutar el proyecto”.

Consultado si se concretó el pago del soborno, añadió: “Entiendo que sí. Salió todo el dinero. Entiendo que sí se materializó el pago”.

El ex gerente general de Incot añadió que interpretó como “un chantaje” el requerimiento de la coima. Si no accedían a este - señaló - Vizcarra tenía la capacidad de observar la entrega de la buena pro.

Su relato sobre los hechos coincide con los testimonios de altos directivos de ICCGSA, quienes ya admitieron el pago de S/ 1,3 millones. Entre ellos se encuentran Rafael Granados, gerente comercial de ICCGSA; José Fernando Castillo, exgerente general; y Javier Jordán, actual gerente general. Estos directivos, que son colaboradores eficaces, cuentan con sentencias judiciales relacionadas con estos hechos, lo que significa que sus declaraciones han sido validadas por el Poder Judicial.

Además, el relato también concuerda con la confesión del exministro de Agricultura José Manuel Hernández, amigo de Vizcarra, quien reconoció haber actuado como intermediario entre este y las constructoras.

“Javier Jordán me llama un día y me dice que Rafael Granados tuvo una reunión en la CADE [2013, con Hernández]. [...] El señor Hernández le ha dicho que el presidente regional está pidiendo 1 millón 300 mil para dar la no objeción. [...] En principio dije que no, que si ya estábamos dando un descuento comercial no podíamos acceder a eso. [Pero] me dijeron que querían tener una reunión conmigo. Nos reunimos en el Starbucks del Óvalo Monitor [La Molina]. Dije que no estaba muy de acuerdo, pero que ellos tomen la decisión [...]”, señaló.

Iturrizaga respondió a las preguntas del fiscal adjunto Osías Castañeda. Luego se sometió al contrainterrogatorio del abogado Erwin Siccha, defensor legal de Vizcarra.

El contrainterrogatorio fue tenso, con objeciones del fiscal e insistencias del abogado. Este último apuntó a desacreditar a Iturrizaga, a quien le consultó si es colaborador eficaz en otro proceso y si está procesado por el Caso Club de la Construcción.

Durante las preguntas de refutación, Iturrizaga reconoció que no se reunió directamente con Vizcarra ni presenció que este haya recibido la coima.

En sobres de manila

El segundo testigo que se presentó en la audiencia del último jueves fue Carlos Aranda Huamán, exchofer de Hernández.

Aranda relató que, por orden de Hernández, en dos ocasiones llevó sobres de manila hasta el departamento de Vizcarra, en San Isidro.

“Me dio el encargo de llevar un sobre manila. La dirección [...] fue la avenida 2 de mayo [en San Isidro]. El recepcionista llamó al departamento de Martín Vizcarra. Subí, toqué el timbre y salió el señor Vizcarra. Le dije: esto le manda el señor Hernández”, señaló.

En la segunda ocasión, no encontró a Vizcarra en su departamento, pero vía telefónica, Hernández le autorizó que deje el sobre de manila en recepción.

También aseguró que en varias ocasiones trasladó a Hernández hasta las oficinas de ICCGSA.

Según han confesado Granados y Castillo, Hernández iba a las oficinas de ICCGSA para recibir el dinero de la coima en sobres de manila, que luego se encargaba de entregar a Vizcarra.

Durante el contrainterrogatorio, el exchofer de Hernández señaló que desconocía el contenido de los sobres de manila.

Reunión en La Molina

El último testigo en la audiencia fue Jaime Salazar Sánchez, quien fue chofer de Castillo, ex gerente general de ICCGSA.

Salazar contó que trasladó a Castillo hasta una casa en La Molina en el 2016, de donde vio salir a Vizcarra.

“Me sorprendió haber encontrado ahí dos o tres carros oscuros con lunas polarizadas y unos señores que estaban ahí con terno, que tenían porte militar. [...] Estuve estacionado más de una hora, esperando. [...] Él [Castillo] salió solo, pero detrás de él salió otra persona alta, con lentes. Me parecía haberlo visto en algún sitio. Yo le hice una consulta [a Castillo]. Le dije que a ese señor me parece haberlo visto con PPK. Me respondió y me dijo que el señor era Vizcarra”, relató.

La casa en La Molina sería el inmueble de Hernández, donde este se habría reunido con Castillo y Vizcarra en agosto del 2016 para hablar sobre una parte de la coima de S/ 1,3 millones que faltaba pagar.

Según ha confesado Hernández, la reunión se dio por pedido de Vizcarra, quien reclamaba “el saldo” que se le debía.

De acuerdo con Hernández, la reunión fue “tensa” porque Castillo consideraba que “ya ha le habían cancelado todo” a Vizcarra, mientras que este insistía en que había “un saldo que tenía que pagarse”.

Vizcarra ha negado esa reunión. Además, asegura que Hernández, su examigo, “está canjeando una sentencia contra él por esa manifestación”.

En el contrainterrogatorio, Salazar dijo no ser testigo presencial de pago de coimas al exmandatario y exgobernador regional de Moquegua.

Próximos testimonios

La jueza Fernanda Ayasta, directora de debates del juicio y presidenta del Cuarto Juzgado Colegiado, informó que el juicio oral continuará el jueves 9 de enero desde las 8.30 a.m..

Para esa fecha se espera contar con los testimonios de la ex asistente personal y el exasesor político de Vizcarra, Karem Roca e Iván Manchego, respectivamente, y otros.

Para el mes de enero, se tiene previsto que el juicio continúe los días 13, 20 y 27.