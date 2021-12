Conforme a los criterios de Saber más

La fiscal anticorrupción, Norah Córdova, dispuso remitir un informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sobre la participación del presidente Pedro Castillo en las reuniones que sostuvo con los empresarios Karelim López Arredondo, Samir Abudayeh, y el gerente General de Petoperú, Hugo Chávez, y la adjudicación de Biodisel B100 a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.

Según la disposición fiscal, a la que accedió El Comercio, la decisión de Córdova se hizo con la finalidad de que la máxima autoridad del Ministerio Público “se avoque conforme a sus atribuciones”. Esto teniendo en cuenta que como presidente de la República la competencia para investigarlo le corresponde a la Fiscalía de la Nación.

Por ello, la fiscal Córdova solo incluyó en su investigación preliminar -abierta de oficio- a los empresarios y a los implicados no aforados.

En el documento de inicio de investigación, la titular del segundo despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción relató los hechos fácticos que dieron pie a la presunción de un posible delito por parte de los participantes en las reuniones que llevaron a la adjudicación de un proceso por el monto de US$74 millones.

Disposición fiscal sobre el caso Petroperú





Las reuniones y secuencias del proceso

Según la descripción de los hechos narrados por la fiscalía, el pasado 15 de octubre del 2021, el gerente general de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., Samir George Abudayeh Giha, se reunió por dos horas aproximadamente con el presidente Pedro Castillo. Ingresó a las 15:53 y se retiró a las 17:54, según registro de transparencia de Palacio de Gobierno.

En esta reunión, describe la fiscalía, Abudayeh Giha “habría requerido” al mandatario “interceder ante los funcionarios y servidores públicos de Petroperú a fin de favorecerlo con la adjudicación de los procesos de selección a su cargo para la adquisición de Biodisel B100″.

Para ello, el lunes 18 de octubre del 2021, se habría dispuesto otra reunión en Palacio de Gobierno con Karelim López, Samir Abudayeh, Gregorio Saenz Moya (gerente general de la Federación de Palmicultores del Perú) y el gerente general de Petroperu, Hugo Chávez Arévalo.

Disposición fiscal sobre el caso Petroperú

Según el registro de visitas los cuatro habrían ingresado en simultáneo a la reunión con el mandatario, aunque Chávez se retiró 17 minutos después que el resto.

Por ello, la presunción de la fiscalía es que en dicha reunión, Castillo habría intercedido ante Chávez Arévalos a favor de Abudayeh y Sanz, con participación de Karelim López para que presuntamente favorezca a los empresarios con la adjudicación de Biodiesel B100.

“Ahora bien, se tiene que mediante las reuniones antes detalladas se habrían realizado coordinaciones destinadas a beneficiar a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A con los procesos de selección para la adquisición de combustible tipo Biodisel B100 a cargo de PetroPerú”, se anota en el documento fiscal.

Tres días después de dicha reunión, el 21 de octubre del 2021, la gerencia del Departamento de Distribución de Petroperú, Gunther Documet Celis, requirió de 280 mil barriles de Biodisel B100, con la finalidad de abastecer las refinerías de Mollendo, Conchán y Talara.

“Sin embargo, este proceso ya se habría destinado a ser adquirido a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A”, se remarcó.

Ello, sería así puesto que, el 26 de octubre del 2021, el gerente de Cadena de Suministros, Muslaim Abusada Sumar, envió un correo electrónico al gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos Roger Liy Lion, en la que solicitó cancelar el proceso internacional por encontrar “definiciones técnicas no acordes” los cual significaría en los hechos eliminar competencia.

A esto, se suma que solo se invitó para que presenten sus propuestas técnicas y económicas a las empresas Bio Energy Peru S.A.C, y Heaven Petroleum Operators S.A. Ambas remitieron sus expedientes el miércoles 27 de octubre y fueron aprobadas preliminarmente.

El 28 de octubre del 2021, Petroperu emitió una fe de erratas aludiendo un “presunto error materual en la fórmula de precios” y se les solicitó a las empresas postoras presentar nuevamente su propuesta económicas hasta las 16:00 horas de ese mismo día.

Finalmente, el único que quedó como competidor fue la empresa Heaven Petroleum Operators S.A que terminó adjudicándose el proceso por US$74 millones.

Según el programa Panorama, que dio a conocer el caso, el proceso de licitación duró pocos días y esta no contó con la supervisión necesaria para la adjudicación.

Disposición fiscal sobre el caso Petroperú

Hay indicios para investigar

El abogado y profesor de Derecho Penal en la Universidad del Pacífico, Daniel Huamán, consideró que los elementos narrados y expuestos sobre el caso Petroperú, sí revisten de indicios suficientes para abrir una investigación al presidente Pedro Castillo.

“Totalmente de acuerdo en que existen indicios suficientes como para iniciar lo que se denomina diligencias preliminares. Dentro del nuevo esquema procesal, lo que se requiere es la sospecha procesal. La sospecha inicial es la apariencia mínima de que existe la comisión de un delito, lo que justifica actos de investigación mayores como el levantamiento del secreto telefónico, o indagaciones que en este momento con lo que se tiene sí se puede realizar”, comentó.

Explicó que la Constitución solo prohíbe acusar al presidente de la República, más no impide que se investigue al mandatario.

Sin embargo, lamentó que la Fiscalía de la Nación, con el caso del expresidente Martín Vizcarra “ya adoptó un criterio que desde mi perspectiva no es correcto”, donde considera que no se puede investigar a un presidente en ejercicio, sino que tiene que esperarse a que culmine su mandato.

En esa línea, consideró que adoptando ese mismo criterio correspondería que la Fiscalía de la Nación se pronuncie sobre el caso disponiendo que se abra la investigación en este momento.

“Desde mi perspectiva no habría ninguna razón objetiva para que la Fiscalía de la Nación no varíe el criterio que inicialmente adoptó y pueda hacer una investigación o indagación preliminar contra el actual presidente de la República, eso sería jurídicamente posible y sería el sentido que tiene el artículo que tiene la Constitución que impide una acusación mas no el proceso de investigación. La acusación es el proceso final de un proceso de investigación, pero ¿cómo voy a llegar a algo si ni siquiera lo investigo?”, afirmó.

Al cierre de este informe, la defensa de Karelim López, el abogado César Nakazaki no respondió.

En un comunicado a la opinión pública, la empresa Heaven Petroleum Operators S.A confirmó que su gerente general Samir Abudayeh sí se reunió con el presidente Pedro Castillo y lo hizo en calidad de presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Energía Renovable, Limpia y Alternativa Serla. Aseveró que solo él participó en la reunión y no hubo más personas.

Además, indicó que el empresario no conoce a Karelim López y tampoco al gerente de Petroperú, Hugo Chávez.

“La reunión se realizó para abordar la coyuntura de los palmicultores, agricultores que abastecen de este producto a las empresas que producen biocombustibles, las cuales son energías renovables”, afirmaron.

Añadieron que la empresa es proveedora de Petroperú desde hace más de cuatro años y expende biocombustible casi de manera ininterrumpida, información que es pública.

Pronunciamiento de la empresa Heaven Petroleum Operators

VIDEO RECOMENDADO

El procurador Daniel Soria solicitó con esta denuncia que Zoraida Ávalos abra una investigación preliminar al presidente de la República. Estos fueron sus motivos.