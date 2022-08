La presidenta del Congreso, Lady Camones, dijo que la liberación de Antauro Humala debe ser revisada para garantizar que se hayan seguido los procedimientos que dicta la ley para las redenciones de pena.

En diálogo con los medios, la titular del Parlamento lamentó que Antauro Humala no se arrepintiera del levantamiento armado que protagonizó en 2005, pero precisó que si su excarcelación fue legal, entonces debe ser respetada.

“Es lamentable haber oído estas declaraciones de Antauro sobre que no se arrepiente de sus delitos. Esta salida debe ser revisada, si estuviera de acuerdo a ley tendremos que aceptarla, pero hay situaciones que no están claras como el pago de reparación y si se ha rehabilitado realmente o no”, aseveró.

“Con este anuncio de movilizar gente contra el Congreso, esto [la liberación de Humala] no suma nada, el panorama se complica. Las marchas se pueden dar pero deben ser pacíficas para no lamentar muertes. En política nada es casualidad, una de las promesas de campaña de Pedro Castillo fue indultar a Antauro”, añadió.

La liberación de Antauro

Antauro Humala abandonó la prisión luego de más de 17 años y 7 meses de cárcel en el penal de Ancón II, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aceptara su solicitud para acceder a la redención de pena y recuperar su libertad.

La decisión del INPE para disponer su liberación fue “por cumplimiento de la condena por redención de la pena por trabajo y educación”.

De esta manera, se consideró que Antauro Humala trabajó y estudió durante su internamiento 3.667 días, lo que le permite redimir su pena en 1 año y 7 meses.