A menos de tres semanas de haber dejado la Presidencia del Congreso, la acciopopulista María del Carmen Alva fue denunciada ante la Comisión de Ética, luego de haber agredido físicamente a la parlamentaria Isabel Cortez, de Cambio Democrático, durante la realización del último pleno, que se le fue de las manos a la nueva titular de la Mesa Directiva, Lady Camones (APP).

El desorden en el hemiciclo comenzó cuando la congresista Norma Yarrow (Avanza País) acusó a los integrantes de Perú Libre y de la facción de Los Niños de Acción Popular de “venderse por un plato de lentejas o por puestitos en los ministerios” a cambio de defender al gobierno de Pedro Castillo, quien ya tenía seis investigaciones preliminares abiertas en la Fiscalía de la Nación.

Tras ello, los parlamentarios oficialistas comenzaron a golpear con las manos sus escaños y a exigir que Yarrow retire la palabra.

No obstante, la legisladora opositora se negó a hacerlo, y continuó con sus cuestionamientos al Ejecutivo, puntualmente al primer ministro, Aníbal Torres, quien la noche del último miércoles azuzó a dirigentes de distintas organizaciones sociales a realizar una gran marcha en Lima, con el fin de “arrodillar a los golpistas” y obligarlos a tener una nueva Constitución.

Frente a esta postura, los reclamos continuaron y Camones le solicitó a Yarrow retirar la palabra para continuar con el desarrollo de la sesión plenaria.

“Quieren que les cambie el plato, retiro el plato de lentejas”, manifestó la ex regidora de Lima en un primer momento.

Yarrow fue elegida congresista por Renovación Popular. Tras discrepancias con Montoya, renunció a la bancada celeste y se sumó a Avanza País. (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

Las quejas de Perú Libre continuaron y después de que el relator del Congreso leyera el reglamento, Yarrow retiró, a su estilo, la palabra.

“Retiro que se hayan vendido por un plato de lentejas, ¿les gusta? ¿Está bien?”, exclamó.

Esto provocó un nuevo reclamó del oficialismo y ante ello, Camones decidió suspender la sesión y llamar a Junta de Portavoces.

Dos agresiones en el receso

Durante el receso, se produjeron dos agresiones. La primera ocurrió cuando el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) empujó a su colega de bancada Darwin Espinoza, luego de que este se acercara a su escaño a reclamarle por declaraciones que había ofrecido a la prensa en contra de la facción de Los Niños.

Soto había opinado que los parlamentarios con investigaciones abiertas no deben presidir comisiones en el Legislativo.

Espinoza, al igual que otros cinco congresistas acciopopulistas, afronta una pesquisa preliminar por presunto tráfico en influencias, al ser imputado como parte de una red criminal instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

(Foto: César Campos | GEC)

Alva, visiblemente airada le increpó a Soto Palacios por su actitud, y fue en ese momento que Cortez se acercó al acciopopulista, quien aparentemente había sufrido una baja de presión y se encontraba tomando agua.

Inicialmente, la expresidenta del Congreso y la parlamentaria de izquierda intercambiaron palabras. Pero, luego, Alva tomó del brazo a Cortez y la jaloneó ante la vista de todo el hemiciclo. Así se dio la segunda agresión en el pleno de la víspera.

(Foto: César Campos | GEC)

Cortez contó que al ver a Soto Palacios “un poco deprimido”, tras el cruce con Espinoza, decide ir a su sitio a expresarle su solidaridad.

“[Alva] me dijo que me fuera de ahí, que no me metiera en su bancada. Yo le dije que no me iba a retirar, que este es el Congreso y que tengo derecho de estar acá, de acercarme a cualquier congresista, ahí es donde ella pierde los papeles”, manifestó.

Una vez que se reinició el pleno, tras una hora y media desde su suspensión, la ex titular del Parlamento informó que se acercó a Cortez a ofrecerle disculpas, aunque no reconoció la agresión.

“Quiero pedir disculpas a la representación nacional por haber sido participe de un incidente por problemas internos en mi bancada. Le he pedido disculpas personales a la congresista Cortez”, expresó.

Camones, como presidenta del Congreso, rechazó, sin mencionar a Alva, “todo tipo de actos que vayan en contra del respeto que nosotros como colegas nos merecemos dentro del recinto parlamentario”.

La bancada de Cambio Democrático presentó una denuncia contra la acciopopulista por infracción a los artículos 2,4 y 6 del Código de Ética Parlamentario. Por ejemplo, el último establece que “es obligación del congresista tratar a sus colegas con respeto y tolerancia”.

(Foto: El Comercio)

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) consideró que las disculpas de Alva no fueron sinceras y dijo esperar que la Comisión de Ética “actúe con la eficacia que ha actuado en otros casos”.

Este Diario intentó comunicarse con la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes (Acción Popular), a fin de consultarle si le dará o no prioridad a la denuncia contra la ex titular del Parlamento, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

Más información

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavic Tupac, expresó su solidaridad con la congresista Cortez e hizo “un llamado a la serenidad en el país”.

En febrero último, cuando Alva aún era presidenta del Congreso, protagonizó un incidente con la alcaldesa de Ocoña (Arequipa), Marilú Gonzales Porras. “Usted está aquí en mi casa, le exijo respeto…”, le dijo, ante los reclamos de la autoridad edilicia sobre un proyecto de ley.