"Yo jamás le voy a decir no a poder trabajar por el país en el sector que me toque trabajar y si el presidente considera en algún momento conversar conmigo ello jamás le voy a decir no a trabajar por el país".

Ministro Salas sobre la posibilidad de que asuma la Presidencia del Consejo de Ministros. 4 de agosto, declaraciones a la prensa.