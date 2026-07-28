Este análisis fue elaborado a partir del procesamiento automatizado del texto oficial del mensaje presidencial mediante un flujo desarrollado en Python y revisado íntegramente por periodistas de El Comercio.

El discurso oficial fue procesado mediante un flujo desarrollado en Python. Se utilizaron librerías de extracción de texto, procesamiento de lenguaje natural, análisis de datos y visualización para identificar temas, cifras, referencias temporales y conexiones entre asuntos mencionados en un mismo párrafo.

La clasificación temática se realizó a partir de categorías y términos definidos previamente por el equipo periodístico. OpenAI se usó en la elaboración de síntesis preliminares basadas únicamente en las métricas obtenidas, mientras que Claude se empleó como apoyo en la organización de algunos componentes de la estructura del análisis. La inteligencia artificial no realizó los cálculos centrales ni tomó decisiones editoriales.

Todos los resultados, clasificaciones y textos generados durante el proceso fueron revisados y validados por periodistas de El Comercio antes de su publicación. Las visualizaciones y métricas presentadas describen la estructura y los principales énfasis del discurso a partir del texto oficial, y constituyen una herramienta de análisis periodístico, no una valoración sobre la pertinencia o el impacto de las medidas anunciadas.

Metodología del análisis de viabilidad de promesas:

Para evaluar los compromisos anunciados en el primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori, El Comercio empleó un proceso de dos etapas. En primer lugar, el equipo utilizó el Verificador EC, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por este diario, que analizó el discurso en tiempo real e identificó las frases que constituyen compromisos o promesas de gobierno.

Las promesas identificadas fueron analizadas por el equipo periodístico de El Comercio con base en la normativa vigente, el presupuesto público, las competencias del Ejecutivo y fuentes oficiales del Estado peruano.

El Comercio aplicó cinco calificaciones: viable (anuncio que puede ejecutarse dentro del período de gobierno con los recursos y el marco normativo existentes), inviable (compromiso que enfrenta obstáculos legales, presupuestales o institucionales que impiden su realización), es una obligación legal (acción que la normativa vigente ya le impone al Ejecutivo, independientemente de que sea anunciada como novedad), no depende únicamente del Ejecutivo (compromiso cuya ejecución recae en otras instituciones del Estado, gobiernos regionales o locales, o poderes distintos al Ejecutivo) y ya existe un mecanismo similar (anuncio que describe una política, programa o servicio que el Estado ya viene implementando, sin plantear una mejora medible o una meta distinta).