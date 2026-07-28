El discurso
en 5 momentos
Síntesis narrativa con accesos rápidos a los momentos más importantes del mensaje presidencial.
Por: Sebastián Ortiz
Este especial analiza el primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori, pronunciado el 28 de julio de 2026 ante el Congreso de la República del Perú. Incluye el discurso completo, un resumen de los principales anuncios, visualizaciones de datos, análisis editorial y una evaluación de la viabilidad de las principales medidas.
El primer discurso de Keiko Fujimori, en datos
Un análisis interactivo del primer mensaje presidencial, basado en datos, visualizaciones y revisión editorial.
Actualizado al 28 de julio - 17:00 hrs
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Los principales indicadores del discurso, en un solo vistazo.
Este panel resume la duración del mensaje, la distribución del tiempo por temas, las referencias temporales y otros datos que ayudan a comprender la estructura de la intervención presidencial.
Tono general
Estilo comunicativo
Contacto visual
Alto
Fluidez
Media-Alta
Énfasis en la capacidad del país para superar adversidades
Proyección positiva y promesas de desarrollo
Llamado a la colaboración entre instituciones y ciudadanía
Síntesis narrativa con accesos rápidos a los momentos más importantes del mensaje presidencial.
Por: Sebastián Ortiz
02:59 - 15:25
“He venido a ofrecer método, disciplina, trabajo y una ruta clara”.
La promesa de un gobierno basado en la gestión marcó el tono del mensaje presidencial. Con esta frase, Keiko Fujimori buscó transmitir una administración enfocada en la planificación, la ejecución y el cumplimiento de metas, más que en las promesas.
Explora el discurso minuto a minuto.
Cada bloque corresponde a un tema y refleja el tiempo que la presidenta le dedicó durante su intervención.
Distribución del tiempo por tema
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La distribución temática ofrece una aproximación a los principales énfasis del mensaje presidencial. El peso asignado a cada eje permite observar qué asuntos recibieron mayor atención durante la intervención.
El análisis por ejes temáticos muestra cómo se distribuyeron las principales propuestas y anuncios a lo largo del mensaje presidencial, permitiendo identificar los asuntos que concentraron mayor atención.
Este mapa muestra qué temas aparecen juntos con mayor frecuencia dentro de los mismos párrafos. Las conexiones permiten identificar cómo se articulan las prioridades del discurso y qué asuntos fueron presentados como parte de una misma agenda.
02:59 - 15:25
"Se inicia un cronómetro irreversible: nos esperan exactamente 1.826
días de gestión".
Este fue uno de los recursos retóricos más llamativos del mensaje. La referencia a los 1.826 días convirtió el período de gobierno en una cuenta regresiva que refuerza la idea de evaluación permanente y rendición de cuentas.
Filtra por tema o región y busca frases específicas dentro del discurso.
Esta herramienta permite localizar rápidamente fragmentos específicos del discurso mediante palabras clave o filtros por tema, región y tipo de contenido. Cada resultado está vinculado al audio oficial para facilitar su consulta en contexto.
02:59 - 15:25
"No he venido a ofrecer milagros inmediatos ni promesas vacías".
Con esta frase, la presidenta buscó ajustar las expectativas sobre el alcance y los tiempos de su gestión. El mensaje plantea que los principales desafíos del país requerirán continuidad y resultados sostenidos, antes que soluciones inmediatas.
Evaluamos los compromisos anunciados el 28 de julio según su viabilidad legal, presupuestal e institucional.
Detrás de cada anuncio presidencial hay condiciones legales, presupuestales e institucionales que determinan si puede cumplirse. Esta sección examina los compromisos del primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori: qué implica cada uno, qué condiciones requiere y qué tan factible es su implementación durante la gestión.
Análisis crítico de temas relevantes que no fueron abordados en el mensaje presidencial
Ciencia, tecnología e innovación:
Quedó fuera una estrategia para impulsar la investigación, la innovación o el desarrollo tecnológico como motores del crecimiento. La inteligencia artificial solo fue mencionada como herramienta para la seguridad y la digitalización del Estado.
Cultura y turismo:
El mensaje no incluyó metas, programas ni anuncios para fortalecer dos sectores con potencial para generar empleo, dinamizar las economías regionales, atraer inversión y consolidar la imagen del Perú en el mundo.
Violencia contra la mujer y violencia familiar:
No se anunciaron medidas específicas para enfrentar esta problemática. La única referencia vinculada a las mujeres fue la prevención del embarazo adolescente, sin abordar la violencia de género ni la protección de las víctimas.
Este análisis fue elaborado a partir del procesamiento automatizado del texto oficial del mensaje presidencial mediante un flujo desarrollado en Python y revisado íntegramente por periodistas de El Comercio.
El discurso oficial fue procesado mediante un flujo desarrollado en Python. Se utilizaron librerías de extracción de texto, procesamiento de lenguaje natural, análisis de datos y visualización para identificar temas, cifras, referencias temporales y conexiones entre asuntos mencionados en un mismo párrafo.
La clasificación temática se realizó a partir de categorías y términos definidos previamente por el equipo periodístico. OpenAI se usó en la elaboración de síntesis preliminares basadas únicamente en las métricas obtenidas, mientras que Claude se empleó como apoyo en la organización de algunos componentes de la estructura del análisis. La inteligencia artificial no realizó los cálculos centrales ni tomó decisiones editoriales.
Todos los resultados, clasificaciones y textos generados durante el proceso fueron revisados y validados por periodistas de El Comercio antes de su publicación. Las visualizaciones y métricas presentadas describen la estructura y los principales énfasis del discurso a partir del texto oficial, y constituyen una herramienta de análisis periodístico, no una valoración sobre la pertinencia o el impacto de las medidas anunciadas.
Para evaluar los compromisos anunciados en el primer mensaje a la nación de Keiko Fujimori, El Comercio empleó un proceso de dos etapas. En primer lugar, el equipo utilizó el Verificador EC, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por este diario, que analizó el discurso en tiempo real e identificó las frases que constituyen compromisos o promesas de gobierno.
Las promesas identificadas fueron analizadas por el equipo periodístico de El Comercio con base en la normativa vigente, el presupuesto público, las competencias del Ejecutivo y fuentes oficiales del Estado peruano.
El Comercio aplicó cinco calificaciones: viable (anuncio que puede ejecutarse dentro del período de gobierno con los recursos y el marco normativo existentes), inviable (compromiso que enfrenta obstáculos legales, presupuestales o institucionales que impiden su realización), es una obligación legal (acción que la normativa vigente ya le impone al Ejecutivo, independientemente de que sea anunciada como novedad), no depende únicamente del Ejecutivo (compromiso cuya ejecución recae en otras instituciones del Estado, gobiernos regionales o locales, o poderes distintos al Ejecutivo) y ya existe un mecanismo similar (anuncio que describe una política, programa o servicio que el Estado ya viene implementando, sin plantear una mejora medible o una meta distinta).