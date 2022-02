Conforme a los criterios de Saber más

Un día después de aceptar la dimisión de Avelino Guillén al sector Interior, el presidente Pedro Castillo anunció, otra vez en su cuenta de Twitter, que decidió renovar el Gabinete Ministerial y “conformar un nuevo equipo”. De esta forma, dio paso a la salida de Mirtha Vásquez de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a menos de cuatro meses desde que asumiera ese cargo.

“Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco el apoyo de Vásquez y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país”, tuiteó ayer el docente, dejando entender que él le había retirado la confianza a la política cajamarquina.

Sin embargo, la aún primera ministra precisó, en una carta, que su salida del Ejecutivo se debe a la “imposibilidad” de lograr consensos con Castillo Terrones para nombrar al nuevo ministro del Interior y realizar otros ajustes en otras instituciones.

“Por desgracia, llegamos al punto de no haber podido lograr al menos avanzar en consensos sobre el liderazgo de un sector tan importante como el Interior, y tampoco sobre el respeto por las líneas institucionales del mismo, pongo en duda entonces la posibilidad de avanzar en otros cambios imprescindibles en otros ámbitos. Que duda cabe que las decisiones deben ser oportunas”, expresó.

Ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país, informo que hoy presenté mi carta de renuncia al Presidente @PedroCastilloTe, la cual fue aceptada. Reafirmo mi compromiso con el país y los cambios para la justicia social. pic.twitter.com/OseIsX2zo5 — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) January 31, 2022

Fuentes de El Comercio indicaron que el presidente Castillo le propuso a Vásquez el nombre de Alfonso Chávarry Estrada, un policía en retiro allegado al exministro del Interior Luis Barranzuela, para suceder a Guillén. Esta persona tiene una sentencia por abuso de autoridad y otros dos procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública.

Vásquez rechazó el planteamiento del jefe de Estado y, luego de ese último desacuerdo, presentó su renuncia.

La primera ministra, según las mismas fuentes, estaba incómoda por el manejo que tuvo Castillo de la crisis en la Policía Nacional y su falta de respaldo a Guillén, ante la disputa con el ahora ex comandante general de la PNP, Javier Gallardo.

“Hemos llegado a un momento crítico. La crisis en el Ministerio del Interior no es un asunto cualquiera ni coyuntural, es la expresión de un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado que nos viene golpeando y que es momento de abordar y confrontar con firmeza”, subrayó la jefa del Gabinete Ministerial en su misiva.

También remarcó que más allá de decisiones “pragmáticas”, como la separación de Gallardo, “un mando altamente cuestionado en la PNP”, su preocupación continúa siendo el tema de fondo: “la apuesta por las reformas bajo reglas democráticas, generando para ello necesarios cambios en los diferentes sectores”.

No obstante, dijo que, si los cambios no suceden, “menos aún en los propios entornos del Ejecutivo, no será posible avanzar”. “En este momento es inadmisible, las dudas o indecisiones”, acotó.

Anoche, la renunciante primera ministra también aseguró que el presidente está mal asesorado en Palacio de Gobierno. “Es el entorno del presidente [el] que debería cambiar”, dijo en entrevista con el programa “Nada está dicho”.

Vásquez contó que le pidió al presidente reconsiderar quiénes integran su entorno más cercano y a quiénes escucha por encima de sus ministros.

La primera ministra dio al menos dos nombres de asesores que, en su opinión, llevan al jefe del Estado a tomar decisiones equivocadas: Biberto Castillo León y Beder Camacho Gadea. El primero es consultor en la Secretaría General y el segundo es director encargado de la oficina de atención al ciudadano y gestión documentaria en Palacio.

Según Vásquez, el presidente toma decisiones “inexplicables” para los integrantes del Gabinete Ministerial, por seguir los consejos de sus asesores. Por ello, dijo haberse sentido frustrada.

Vásquez contó que los asesores del presidente “planificaron” las entrevistas que concedió a tres medios de comunicación, sin avisarle previamente. Detalló que ni siquiera estuvo al tanto de cuándo sería entrevistado por CNN en Español, lo que le impidió entregarle información que le pudo servir para tener un mejor desempeño.

Ha sido “permanentemente maltratada”

Más temprano, Guillén adelantó que Vásquez estaba evaluando su situación en el gobierno, porque se encontraba “profundamente preocupada” por la inacción del mandatario frente a la crisis en la policía. “Lo que sé es que ella está pasando por momentos muy dramáticos, está evaluando, analizando la situación, ella se la ha jugado no solo por el gobierno, sino por el presidente Castillo y permanentemente ha sido desairada y maltratada”, manifestó.

Guillén advirtió, en una entrevista a Ideeleradio, que el jefe de Estado le planteó- en la reunión que tuvieron la noche del domingo, en presencia de la primera ministra-pasar a situación de retiro al general Martín Parra Saldaña, quien, tras la salida de Gallardo, debería asumir la comandancia general de la PNP. Agregó que esa iniciativa marcó “el punto de quiebre definitivo” con el docente.

“El punto de quiebre definitivo con el presidente Castillo fue cuando él planteó pasar al retiro al general Parra, el número 2 en la institución, ese hecho yo no lo aceptó, expresé de manera rotunda y directa mi absoluta discrepancia, que ese punto no era negociable y que yo no iba a aceptar […] No existe ningún motivo fundado para pasarlo al retiro”, expresó.

Guillén exhortó a los agentes a no permitir el “manoseo político” de la Policía Nacional. (Foto: Jorge Cerdán | GEC)

Parra, durante el conflicto entre Guillén y Gallardo, respaldó al ministro del Interior al trabajar coordinadamente operaciones policiales con él.

Guillén también indicó que le expuso al jefe de Estado de “forma detallada” la existencia de “focos de corrupción” dentro de la propia policía.

“No es posible que un presidente que llegó al poder enarbolando las banderas de la lucha frontal contra la corrupción terminé siendo cercado y encapsulado por redes de corrupción, eso es absolutamente inaceptable”, subrayó.

El ex fiscal remarcó que “lo claro” es que el mandatario no lo quería en el sector Interior, porque él estaba tratando de recuperar a la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que había sido “intencionalmente debilitada tanto presupuestalmente y con el traslado torpe de decenas de oficiales”. “La finalidad era hacerla ineficaz”, complementó.

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, expresó su solidaridad con Guillén, a quien calificó de “paladín” de la defensa de los derechos humanos. “En el gabinete ha sido un puntal en la lucha contra la corrupción. Estimado Avelino, estoy seguro de que nos seguiremos encontrando en la lucha por un país mejor. Un fuerte abrazo”, tuiteó.

Fuentes de este Diario indicaron que existe desazón por la dimisión de Guillén en los integrantes del Gabinete que forman parte del Nuevo Perú, movimiento de la ex candidata presidencial Verónika Mendoza.

Las mismas fuentes señalaron que posiblemente Francke no continúe al frente del MEF.

Otras fuentes de El Comercio refirieron que el titular de Salud, Hernando Cevallos, estaría en el bolo para la PCM.

Cevallos, al ser consultado sobre esta opción, respondió que “está fuera de agenda”, en este momento, esa posibilidad. “Creo que Mirtha Vásquez es una persona con excelente capacidad, es una excelente persona, tiene una buena trayectoria, sin embargo, el presidente habrá evaluado distintas circunstancias, tendrá sus razones por las cuales habrá tomado esta decisión, que espero en algún momento las conozcamos todos”, sentenció.

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, celebró la salida de Vásquez del Ejecutivo, al referir que el tiempo le ha dado la razón a su bancada, que votó en contra de la confianza de ese Gabinete, al que calificó de “caviar” y “cuyo resultado de gestión es intrascendente”.

El ex primer ministro Guido Bellido consideró que el gobierno necesita “un general de guerra” para la PCM, a fin de enfrentar la inseguridad y el “sabotaje caviar”, entre otros. “Hay un programa y esperanza que cumplir al pueblo. Cuente con el apoyo de su partido y el pueblo que lo eligió”, agregó el también congresista oficialista.

Al cierre de esta edición, el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, dijo en Twitter que aceptó el cargo de primer ministro que –señaló– le había ofrecido el presidente. Sin embargo, minutos después aseguró que su identidad en esa red social fue suplantada y desmintió lo que él mismo dijo.

En tanto, Guido Bellido aseguró a El Comercio que era falso que Castillo le haya ofrecido el cargo a Cerrón. “Con toda sinceridad, no se ha tocado ese tema”, dijo.

El punto de vista

“[A Castillo] le será difícil armar un nuevo Gabinete”

Jeffrey Radzinsky, analista político

En solo seis meses, el presidente Castillo va a nombrar a su tercer Gabinete y no es responsabilidad del Congreso, que le dio el voto de confianza a dos consejos de ministros, y en este tiempo, solo ha censurado a un ministro [Carlos Gallardo]. La continuidad de la alianza con Verónika Mendoza dependerá de cómo componga el siguiente equipo ministerial.

En este momento, el señor Castillo tiene poca capacidad para convocar, le será difícil armar un nuevo Gabinete, va a tener que tomar decisiones rápidas y espero que aproveche la oportunidad para cambiar a varios ministros de Estado. No creo que cometa la torpeza política de solo hacer cambios en la PCM y en Interior, cuando hay escándalos en otros sectores. Por ejemplo, en Transportes y Comunicaciones. O en Energía y Minas y Ambiente, sus titulares han tenido un bajo liderazgo en el desastre ecológico provocado por Repsol.

“El propio gobierno se debilita a sí mismo”

Kathy Zegarra, politóloga

Sería un error que regresemos a tener perfiles poco preparados, como lo fue Bellido. Creo que incorporar figuras de Perú Libre generaría mayores problemas y no creo que logren generar consensos en el Parlamento. Lo que necesita en este momento el Ejecutivo es concretar alianzas en el Congreso. Será muy importante que el nuevo primer ministro no tenga cuestionamientos con la justicia. Tiene que ser una persona proba.

De otro lado, el presidente Castillo ha demostrado no tener un buen manejo de la crisis, incluso él aporta a que estas se generen. Pudo evitar no solo la renuncia de Guillén, sino también la de Vásquez, pero su falta de olfato político y su tardía reacción, hace que esta situación se vuelva mucha más complicada y que se ponga en cuestionamiento su tiempo de gobernanza. ¿Por qué? Porque le da razones a los parlamentarios y a un sector de la ciudadanía que quiere removerlo del cargo. El propio gobierno se debilita a sí mismo.