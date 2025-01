El primer revés de Humala fue la sentencia de primera instancia de la Corte Suprema que declaró ilegal al partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro) al considerar que había avalado ideas antidemocráticas y contra los derechos humanos, propagadas por el condenado etnocacerista. Si bien existe una apelación en trámite, por lo que el caso será revisado en segunda instancia, los especialistas en temas electorales consideran que la declaración de ilegalidad será ratificada.

“Los fundamentos de la mayoría que declaró ilegal al partido son sólidos”, explicó el abogado José Manuel Villalobos. Su colega José Naupari también dijo que “es muy poco probable que se revierta” la declaración de ilegalidad, pero advirtió que, antes de que se conozca la ratificación, Humala podría recurrir a una medida cautelar en busca de forzar su candidatura. En este caso, la decisión estará, en primera instancia, en manos del Jurado Electoral Especial y, en última instancia, en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El segundo revés en contra de Antauro Humala es el vencimiento del plazo –el pasado 23 de diciembre– para renunciar a una agrupación y poder postular con otro partido en calidad de designado (invitado). “Ya no podría postular por otro partido, porque no renunció en el plazo máximo”, afirmó Villalobos.

—Interpretaciones auténticas—

Roberto Sánchez, el exministro de Pedro Castillo y líder de Juntos por el Perú es el único aliado político que le queda a Antauro Humala. Consultado sobre los escenarios adversos, Sánchez insistió en que esperan que la resolución de segunda instancia falle a favor de Humala, además de considerar que existe un “largo camino” hasta el 16 de junio para el cierre de alianzas electorales.

Pese a ello, fuentes allegadas a este bloque refirieron que manejan dos escenarios de interpretación que buscarán forzar ante el eventual escenario de la ratificación de ilegalidad. El plan A será decir que, desde la resolución de primera instancia, Humala había quedado desafiliado por lo cual podría postular como invitado en la agrupación de Sánchez. El plan B será acogerse a un pronunciamiento interno del presidente del partido Antauro, Marco Vizcarra, en el que anunció la “expulsión” de Humala, interpretando así que tampoco necesitaba renunciar a la agrupación para postular como invitado.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que ninguna interpretación tiene asidero debido a que la ley exige que la renuncia debe estar inscrita ante el JNE, y hasta la fecha, Antauro Humala continúa en su condición de afiliado. Si bien ya no existe la posibilidad de una postulación a la presidencia de la República, a lo que aspira Sánchez es a forzar la candidatura de Humala al Senado. Sánchez iría con el número 1 al Senado por Lima, y Humala con el número 1 al Senado nacional.

—Marcan distancia—

Las interpretaciones y cálculos de la dupla Sánchez-Humala ni siquiera han logrado convencer dentro de la izquierda radical. Si bien Sánchez insistió en que vienen conformando un “frente electoral” con el partido Voces del Pueblo, el líder de este último, Guillermo Bermejo, aclaró que van por caminos separados.

Bermejo indicó a este Diario que solo han tenido dos reuniones con el partido de Sánchez durante el 2024 donde se trataron temas electorales. Además, el congresista recordó que su partido anunció la decisión de respaldar su propia candidatura.

“Una cosa es lo que se quiere, y otra lo que se va a poder. Antauro no tiene partido, no puede ser candidato. Además, no estamos en la misma sintonía, porque no creo en la xenofobia, en que hay que matar a todo el mundo. Esa lógica de matar a expresidentes no va con el espíritu republicano. Juntos por el Perú puede proponerlo, pero lo veo difícil, tanto en lo administrativo como en lo político”, refirió Bermejo.

En esa línea, el actual congresista –quien afronta un juicio oral por presunta afiliación a organización terrorista– dijo que su partido buscará armar su propio frente, pero con su candidatura como eje para la plancha presidencial. “No vamos con banderas sensacionalistas o con lógicas efectistas. No veo posibilidad de ir con Antauro”, recalcó.

Otras fuentes del partido de Bermejo explicaron que, tras una evaluación legal, llegaron a la conclusión de que la agrupación de Antauro tuvo un “período de legalidad”, lo cual imposibilita cualquier interpretación forzosa, por lo cual decidieron no extender la unión con Juntos por el Perú más allá de la que mantienen en una bancada en el Congreso.