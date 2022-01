El mandatario Pedro Castillo señaló que cometió un error al hablar sobre la posibilidad de dar acceso al mar a Bolivia mediante una consulta popular, razón por la que pidió disculpas al “pueblo”.

“Sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo. El concepto de conceder mar a Bolivia es el mismo que tuvieron los expresidentes (Alberto) Fujimori y (Alan) García, con la condición de que podríamos ampliar las zonas de Bolivia mar con la ventaja de desarrollar un polo de crecimiento económico y turístico con inversiones de ese hermano país”, dijo en una entrevista con el diario La Noticia.

“Paralelamente, nos interesa su gas barato, que serviría para la zona sur de Perú, con precios más ventajosos para nuestro pueblo”, agregó.

En esa línea, descartó que vaya a dar territorio a otra nación y que será el primero en defender la integridad del territorio nacional. Además recordó que ya existe un acuerdo con Bolivia para el uso de cinco kilómetros de playa.





“No, no, le juro que nunca en mi vida podría ceder un centímetro del territorio peruano a otro país. Tengan por seguro nuestros hermanos que seré el primero en defender la integridad de nuestro país y que nuestra propuesta de concesión marítima no contempla soberanía nacional”, refirió.

“Le aseguro que las condiciones serían más ventajosas para ambos países y superiores a los convenios firmados de cesión de uso por los expresidentes Fujimori y Alan García en los años 1992 y 2010, respectivamente. Hay que recordar que dichos acuerdos le otorgan cinco kilómetros de playa y 800 metros de ancho a favor de Bolivia y que los pueden utilizar por 99 años”, añadió.

Pedro Castillo y el acceso al mar a Bolivia

En la segunda parte de la entrevista con CNN en español, el jefe del Estado recordó que tiempo atrás se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia.

“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, expresó Castillo Terrones.

“Veamos las fronteras, hay grandes necesidades y entonces por qué poner una barrera”, añadió el mandatario en su diálogo con el periodista mexicano Fernando del Rincón.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

En su videocolumna de este viernes "Cuentame otra", el periodista y analista Fernando Vivas señala que en medio del reparto de culpas entre miembros del entorno presidencial tras la entrevista de Pedro Castillo en CNN en español, surge una denuncia contra el secretario general Carlos Jaico por una presunta reunión subrepticia con funcionarios de Repsol.