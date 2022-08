En las dos últimas semanas, y en paralelo al inicio de su sexta investigación fiscal y a una solicitud de impedimento de salida del país para su esposa, el mandatario recibió en Palacio de Gobierno a ronderos, licenciados de las Fuerzas Armadas, personal médico y dirigentes de centros poblados, entre otros. Con todos se comprometió a resolver su pliego de reclamos [ver recuadro].

Por ejemplo, el último martes, Castillo participó en la entrega de S/310 millones del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) para los gobiernos regionales y locales. El jefe de Estado, además, anunció el incremento de esta partida a S/500 millones en la Ley de Presupuesto que a fin de mes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe enviar al Parlamento.

Esta promesa se dio cuando la Asamblea Nacional de Gobiernos Regional (ANGR) se expresó a favor de un adelanto a elecciones generales.

El presidente también se ha pronunciado a favor del cambio de CAS Covid-19 a CAS regular (cuando el Ejecutivo había observado inicialmente esa norma del Congreso), de contratar a los reservistas para la construcción de carreteras, de la distritalización de centro poblados, de crear una oficina en la PCM donde los ronderos tengan representación, entre otros.

Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne advirtió que Castillo Terrones está intentando utilizar los recursos del Estado “para aumentar su popularidad”. Explicó que la Ley de Presupuesto debe ser aprobada por el Poder Legislativo, donde algunas de las promesas del mandatario no podrían tener eco por razones técnicas.

“Entonces, él va a tratar de poner a esta población en contra del Parlamento”, subrayó a El Comercio.

Thorne indicó que el Ejecutivo debe tener en cuenta que los ingresos fiscales “no van a ser tan abundantes como este año y el anterior, y en parte, esto es producto de la caída de los ingresos del cobre y una menor recaudación en el sector minero”. Añadió que si el gobierno concreta el pase del personal de salud, contratado para la emergencia del Covid-19, a un régimen CAS regular, esto “irá en demerito de otros gastos en el sector Salud”.

“Él también ha ofrecido aumentar los salarios prácticamente a todos los profesores, esto claramente será en retroceso de la inversión pública, que el actual ministro de Economía [Kurt Burneo] quiere. Hay que ver cómo se articula el presupuesto. Muchas de estas propuestas, al igual que las que Castillo brindó en 28 de julio, son inviables”, remarcó.

Fecha Lugar Organización o autoridad con la que se reunió. Promesa Hechos paralelos 23/08/2022 Palacio de Gobierno (Lima). Red Municipalidades Rurales del Perú (Remurpe).

Asociación de Municipalidades del Perú.

Gore de Madre de Dios. El presidente participó de la entrega de S/310 millones del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT), para gobiernos regionales y locales. La medida busca financiar 121 proyectos y cofinanciar otros 70.

Castillo anunció la asignación de S/500 millones en la ley de presupuesto del sector público para el 2023 en el FIDT. El Poder Judicial realizó la audiencia de prisión preventiva para Paredes.

La ANGR solicitó evaluar el adelanto de elecciones ante la crisis política. 23/08/2022 Palacio de Gobierno (Lima). Licenciados de las FF.AA. El presidente Castillo recibió a los licenciados de las FF.AA. que enfrentaron al terrorismo entre 1980 y 2000. Anunció que en breve se atenderá las reivindicaciones de este sector.

Agregó que los licenciados pueden participar en la construcción de infraestructura, en el mantenimiento de carreteras, en la construcción de escuelas y de centros médicos. El Poder Judicial realizó la audiencia de prisión preventiva para Paredes.

La ANGR solicitó evaluar el adelanto de elecciones ante la crisis política. 23/08/2022 Ceremonia de inauguración del hospital Bicentenario de Chao (La Libertad). Presidente ejecutivo de EsSalud, Gino Dávila.

Alcalde provincial de Virú, Andrés Chávez Gonzales. Castillo informó que Telefónica había expresado su disposición a pagar la deuda tributaria que mantiene con el Estado peruano. No obstante, horas después, la empresa precisó que “respetará lo que dispongan las instituciones competentes”, en referencia al litigio que mantiene con el país. El Poder Judicial realizó la audiencia de prisión preventiva para Paredes.

La ANGR solicitó evaluar el adelanto de elecciones ante la crisis política. 22/08/2022 Casa de la Identidad Regional de Trujillo. Integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). El jefe de Estado dijo que su administración evalúa que los delincuentes que purgan condenas trabajen en la rehabilitación y construcción de carreteras, puentes, hospitales o reforestación ambiental. “Que paguen su pena con obras, tenemos que darles alternativas conjuntas”, subrayó. La fiscalía solicitó que el Poder Judicial dicte una orden de 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes. 22/08/2022 Alto Trujillo (La Libertad). Encuentro con ciudadanos del centro poblado de Alto Trujillo, en la región La Libertad. El presidente anunció que, a través del MEF, se autorizará una inyección de capital a los micros y pequeños empresarios. No precisó el monto.

También dijo que su gobierno trabaja para concretar la construcción del Parque Industrial de Trujillo. “He ordenado al Ministerio de la Producción que prepare el expediente técnico”, refirió. La fiscalía solicitó que el Poder Judicial dicte una orden de 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes. 19/08/2022 Palacio de Gobierno (Lima). Personal del sector salud de diferentes regiones. El presidente Pedro Castillo se comprometió a que el Ejecutivo reglamente norma del Congreso que aprobó el cambio de contratos CAS-Covid a CAS regular. Esta iniciativa había sido observada por el gobierno. El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes y José Nenil Medina, alcalde de Anguía. 17/08/2022 Palacio de Gobierno (Lima). Dirigentes de centros poblados de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. En esta cita, se pronunció a favor de la distritalización de centros poblados.

“Voy a llegar a cada uno de los futuros distritos”, remarcó. Palacio informó que se le perdió información de tres cámaras de seguridad. 16/08/2022 Palacio de Gobierno (Lima) Dirigentes de bases sociales del Callao. Anuncia Consejo de Ministros Descentralizado en la región Callao a fin de atender las demandas de las bases sociales de dicha jurisdicción.

“En menos de 10 días vamos a estar en el Callao con nuestros ministros para tratar los temas importantes de la región”. El presidente Castillo, a través de su defensa legal, busca anular diligencias de operación para capturar a su cuñada. 16/08/2022 Palacio de Gobierno

(Lima). Representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú). Anuncia la instalación de una mesa técnica de trabajo para atender las demandas y promover la formalización de los mineros artesanales. El presidente Castillo, a través de su defensa legal, busca anular diligencias de operación para capturar a su cuñada. 15/08/2022 Sechura

(Piura). Encuentro con ciudadanos y autoridades de Sechura. Estuvo presente el alcalde de esa provincia, Justo Eche Morales. El mandatario indicó que, a través del Ministerio de Agricultura (Midagri), en el contexto de la segunda reforma agraria y la política general del gobierno 2021-2026, el Gobierno ha lanzado la propuesta de convertir a Bayóvar en un productor competitivo de fertilizantes para el mercado interno.

Además, invitó al alcalde de Sechura a Lima para ver el tema de la construcción de un hospital en esa localidad, como también lo referido al proyecto que busca dotarlos de agua potable. El Comercio informa que el mandatario interpuso un hábeas corpus para apartar del caso a quienes investigan a Paredes. 14/08/2022 Plaza de Armas de Huánuco. Encuentro con ciudadanos y autoridades de Huánuco. Entregó una transferencia presupuestal de más de 16 millones de soles para que se construyan cuatro nuevos colegios en la región Huánuco.

Estos recursos forman parte del Decreto Supremo N° 178-2022 que establece un paquete de obras de construcción de 50 nuevos colegios en 12 regiones del país, para los cuales el gobierno está destinando partidas presupuestales que superan los 600 millones de soles. El ministro de Justicia y DD.HH., Félix Chero, aduce “secretos de Estado” para que el Ejecutivo no entrega videos de cámaras de seguridad de Palacio. 13/08/2022 Palacio de Gobierno

(Lima). Reunión con representantes de los pueblos originarios. Pedro Castillo señaló que su Gobierno priorizará la inversión en el sector educación en favor de la población peruana, sobre todo de los sectores más vulnerables. El programa “Panorama” revela que Pacheco entregó a fiscalía anotaciones de Castillo sobre ascensos. 12/08/2022 Palacio de Gobierno

(Lima). En la ceremonia participaron congresistas, el ministro de Educación, Rosendo Serna; el ministro de Salud, Jorge López; la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich; y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Promulgó la Ley que regula la explotación de los juegos y apuestas deportivas a distancia y dijo que generará una recaudación anual al Estado de S/ 156 millones.

Dijo que, del monto recaudado, un 40% estará destinado al desarrollo turístico, 20% para promover la salud mental y atender a la población afectada y un 20% al Tesoro Público.

Ese día también anunció el inicio del programa denominado Retorno a su País, con la finalidad de expulsar a aquellos extranjeros que cometan algún ilícito en nuestro país. Benji Espinoza, abogado de Castillo, indica que Palacio de Gobierno no entregará videos de cámaras de vigilancia. 11/08/2022 Palacio de Gobierno

(Lima). Reunión con dirigentes y organizaciones sociales de todo el país. Reiteró que su gestión de gobierno brindará una partida presupuestal al sector de Educación para el ingreso libre a las universidades.

También expresó que seguirán promoviendo la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. La fiscalía de la Nación abre la sexta investigación a Castillo. En esta pesquisa está incluido el titular del MTC, Geiner Alvarado. 10/08/2022 Palacio de Gobierno

(Lima). Reunión con dirigentes de las rondas campesinas En reunión con ronderos, Castillo anunció que instalará oficinas en la PCM en donde estén los pueblos originarios y las comunidades representados. De manera sorpresiva, Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, se entregó a las autoridades.

Un cambio por razones políticas

A su turno, el exministro de Economía y Finanzas Carlos Oliva consideró que la postura de Castillo de reglamentar y brindar facilidades para la ejecución de la ley sobre el CAS Covid-19 “hay una inconsistencia”, porque el gobierno había observado la norma, argumentando una vulneración de “los principios constitucionales presupuestarios”.

“Aquí hay un móvil político, el presidente debería haber llevado esta normal al Tribunal Constitucional”, manifestó en comunicación con este Diario.

Oliva también dijo que la propuesta de Castillo para que los licenciados de las FF.AA. trabajen en obras, se daría solo para programas de empleo temporal como Trabaja Perú.

“El gobierno central no ejecuta obras, rara vez lo hace. De contratarlos, será para trabajos especiales, y se debe ver los casos, por lo general las obras públicas se someten a concursos y es la empresa privada la que las ejecuta”, refirió.

El ex titular del MEF detalló que existen estudios que concluyen que no es conveniente la creación de nuevos distritos por razones políticas, porque “atomizas” el presupuesto y “pierdes eficiencia”. “Si se va a hacer debe tener un sustento técnico. En general, no es buena idea fraccionar los recursos”, acotó.

La II sesión descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) no solo marcó el primer encuentro público de Castillo con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien dirige cinco de las seis investigación que pesa sobre él, también fue el espacio, donde el mandatario dijo que su gobierno evalúa que los delincuentes que purgan condena trabajen en la rehabilitación y construcción de carreteras.

La exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello afirmó que esta propuesta es inviable, porque el Estado no tiene la capacidad para “garantizar” que los reos no se fuguen, cuando salgan de los penales a trabajar.

“Existen mecanismos no populistas para que las personas sentenciadas trabajen, hay talleres productivos [en algunas cárceles]. [En mi gestión] generamos talleres, y los ingresos se repartieron: 30% para el reo, 30% para su familia, 30% para el pago de la reparación civil y el 10% restante para el mantenimiento del taller”, mencionó.

En diálogo con El Comercio, Pérez Tello dijo que existe desconocimiento de parte de Castillo de la situación penitenciaria.

“Él dice esto, porque suena a castigo para los presos. Detrás de ese mensaje está ‘el por qué tengo que alimentarlos, atenderlos, que trabajen’. Es evidente que el presidente no se preparó para el Conasec, este es un espacio donde se diseñan políticas para la seguridad ciudadana”, concluyó la excongresista pepecista.

“Ha pasado a la ofensiva”

El analista político Jeffrey Radzinsky señaló que “no es casual” que varias de las promesas de corte populista de Castillo se hayan dado en Lima, al referir que existe “un mensaje simbólico” al “abrir” las puertas de Palacio de Gobierno a la “población excluida” en un momento donde su situación legal y la de su entorno es delicada.

“La mayoría de la ciudadanía ni se entera de estos ofrecimientos, muchas de estas promesas están planteadas en términos de proselitismo electoral más que de gestión. El presidente quiere mostrar [a estos gremios] como aliados aparentes, porque ya no tiene muchos. En eso se trata de enfocar”, subrayó.

El director de GFP indicó que al discurso de victimización, el jefe de Estado ha sumado “el populismo básico” para intentar reducir su desaprobación, que está en 69%, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú.