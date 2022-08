— A inicios de julio, el empresario minero Roque Benavides lanzó el movimiento Alianza Democrática. ¿Usted se ha sumado a este grupo? ¿Cómo van con la recolección de firmas para inscribirse como partido?

No, yo no estoy afiliado a ese grupo y no estoy participando en la recolección de firmas. No obstante, me parece una muy buena iniciativa, sobre todo el nombre de Alianza Democrática. Y ojalá [que esta propuesta] sirva para formar una plataforma de unidad con otros movimientos igualmente calificados. Yo quisiera respaldar una iniciativa de una alianza democrática, de manera literal, que no sea solo un partido, sino una verdadera alianza.

— ¿Usted ha conversado con Benavides y con César Candela, quienes están detrás del movimiento Alianza Democrática?

He tenido conversaciones con el señor Candela, el señor Benavides es familiar mío, somos primos hermanos, tenemos acceso permanente. Y cuando el señor Candela me pidió firmar el planillón [de Alianza Democrática], yo le pedí que antes prefería hacer un esfuerzo para integrar a más movimientos a los que ya están. Entonces, no soy militante, no he firmado por ese movimiento, pero claramente es una iniciativa valiosa.

— ¿Cuáles son los lineamiento que debe tener este partido?

La ideologías ya las conocemos, son libertad y democracia básicamente. Y, por supuesto, eficacia y servicio al ciudadano. Ahora, todos los partidos, en honor a la verdad, revelan ese propósito. No conozco ningún ideario de ningún partido donde se hable de fomentar la corrupción y de maltratar a la ciudadanía. Entonces, es difícil para los peruanos saber quién es quién. Hay que tener un ojo fino para descubrir las verdaderas intenciones de los partidos. La política peruana, lamentablemente, está infiltrada por narcotraficantes, por delincuentes, por gente muy corrupta, mi invocación a la ciudadanía es que investiguen, que tengan los ojos abiertos. El corrupto siempre habla de democracia, de integridad y de respeto a la libertad, lo hemos visto con el presidente Castillo, también con el exmandatario Vizcarra, y con otros.

— Antes de la campaña de 2021, usted propuso un frente de diversos partidos de derecha, pero no hubo una sola alianza. ¿Cree que Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto tienen el desprendimiento suficiente para sumarse a una gran coalición y que otra persona sea el candidato, en el eventual escenario de un adelanto de elecciones?

En primer lugar, a mí me parece mal y creo que nunca lo he dicho, formar una alianza solo de partidos de derecha, yo creo que [enfrentar] los lados, derecha, izquierda, lo único que hace es polarizar. La única polarización que sí asumo es la que existe entre integridad y corrupción. Pero yendo a la pregunta, ojalá. Ha habido expresiones de Keiko Fujimori, de Rafael López Aliga y de otros, en el sentido de formar unidad, y mi respuesta es que ojalá. Pareciera que no, porque en el pasado hemos visto mucho afán de protagonismo, mucha egolatría, pero en fin, si están dispuestos a corregir, bienvenido, que se sumen a un frente. Por ejemplo, no creo que César Acuña vaya a sumarse a un frente, pero ojalá me equivoque.

— Usted ha firmado el planillón de La Propuesta. ¿Está de acuerdo con el adelanto a elecciones generales? ¿La salida a la crisis política pasa por “que se vayan todos”?

Yo hubiera preferido que se vaya el presidente y que haya una elección presidencial, porque creo que el problema del Perú es fundamentalmente Pedro Castillo y su entorno más íntimo. Dicho esto, yo no quiero defender a Los Niños, tampoco al partido de Acuña, de tanta corrupción. Pero leyendo un poco más el sentir ciudadano y con tal de que se termine el empobrecimiento brutal al que están siendo sometidos los peruanos, sobre todo los más pobres, si se tienen que ir todos, pues que se vayan todos.

“Este Congreso, con todos sus vicios, nos salvó de la asamblea constituyente”, afirmó Cillóniz. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | El Comercio)

— Keiko Fujimori se pronunció hace un par de meses a favor del adelanto de elecciones, pero Fuerza Popular, que controla la Comisión de Constitución, no ha puesto en debate los proyectos de ley que apuntan a ese objetivo. ¿Existe un doble discurso?

Aparentemente, es obvio, pero bueno, habrá que ver exactamente qué defectos podrían haber tenido las iniciativas de adelanto de elecciones. Pero yo sí quiero que termine el empobrecimiento de los peruanos, la desinstitucionalización del país y que vuelvan mejores tiempos. Yo sí quiero que se vaya el presidente Castillo y su equipo, y que haya elecciones, por lo menos presidenciales. Y si no es posible, que se vayan todos y elecciones generales. Por eso, firmé el planillón de La Propuesta.

— ¿La formación de Alianza Democrática apunta a participar en unas nuevas elecciones, estas se adelanten? ¿Quién sería el candidato presidencial?

Ahí sí no tengo ninguna autoridad para responder, porque no soy miembro, como le dije, de ese movimiento. De eso no he hablado con Candela ni con Roque Benavides.

— ¿Cómo evalúa el rol del Parlamento? ¿Ha existido cierta complicidad de un sector en las acciones del Ejecutivo?

En términos generales, este es un pésimo Congreso, es muy corrupto. ¿Por qué? Porque ahí están Los Niños y también están los pro terroristas, personas relacionadas al narcotráfico, ahí están Bermejo, Bellido y Cerrón. Sin embargo, valgan verdades, cuando se separa la paja del trigo aparecen estupendos congresistas, como Adriana Tudela, el general Chiabra, la doctora Echaíz, Alejandro Cavero, Carlos Anderson y otros. Pero cuando se individualiza al Congreso [y se le ve como conjunto] es como se dice vulgarmente una porquería. Hay mucha corrupción, vendetta y traición. No obstante, quiero destacar que este Congreso, con todos sus vicios, nos salvó, hasta ahora, de la asamblea constituyente.

— Las principales fuerzas de oposición en el Parlamento levantaron el discurso de “fraude en mesa”, pero no han presentado pruebas hasta el día de hoy. Y el presidente Castillo usa hoy esa acusación para victimizarse. ¿Qué tipo de autocrítica debe realizarse desde la derecha?

Yo creo que la derecha comete un gravísimo error en descalificar a este gobierno por fraude electoral, cuando todos sabemos que las encuestas electorales de días antes de la votación daban un empate [entre Castillo y Keiko Fujimori], es decir, cualquiera pudo ganar, entonces, yo sugiero no sacar a relucir ningún argumento que tenga que ver con un fraude electoral. Lo que sí me queda claro es que el financiamiento de la campaña [de Castillo] fue delincuencial, Los Dinámicos del Centro claramente han financiado esa campaña, está claro que Vladimir Cerrón y su gente financiaron la campaña con sobornos, coimas y chantajes.

La crítica al gobierno no es por ser de izquierda, no es por ser comunista, no es por ser estatista, sino por ser corrupto y, como tal, empobrecedor, aquí el drama se llama desempleo y hambre. El contexto debió ser favorable para la generación de empleo, producto del alza de los precios de los minerales, del café, del maíz y del algodón, de la harina de pescado, este era un escenario muy favorable para acoger inversiones, pero este gobierno lejos de promoverlas, las desalentó.

— En poco más de un año, Castillo ha tenido cuatro gabinetes, más de 60 ministros, y 122 funcionarios con cuestionamientos y dos mociones de vacancia. ¿Su principal mérito ha sido sobrevivir?

Bueno, si eso es un mérito, efectivamente ha sobrevivido, pero yo creo que su imagen se ha deteriorado, su popularidad, aunque haya bajas y altas, como la de la semana pasada. Pero yo no le veo méritos [a Castillo], es un hombre muy corrupto. Lo único que hemos visto son sobornos, más clientelismo y favores indebidos. Yo creo que él ha cavado su tumba política, creo que el fin de su gobierno está cerca, y él lo ha hecho solo, aquí no ha habido ninguna conspiración.

— El presidente Castillo enfrenta, hasta el momento, seis investigaciones fiscales. ¿Es insostenible su continuidad en el poder?

Creo que es insostenible desde el punto de vista emocional, ¿no? Legalmente, ahí está, sigue estando. De las seis carpetas [fiscales], la de la tesis es la más objetiva, el resto son testimonios, declaraciones de colaboradores eficaces, cuya corroboración va a tomar tiempo, pero lo de la tesis ya se probó, la tesis no la hizo el presidente ni su esposa. Ellos han gozado de un título falso de magister de Educación. Para mí, esto es suficiente. Pero como hablamos en preguntas anteriores, todo pasa por el Congreso. Pero con Los Niños y todas las bancadas oficialistas es imposible bajarlo [a Castillo de la Presidencia].

— El Ministerio Público le imputa a Castillo el delito de organización criminal en cuatro casos. ¿No es peligroso para la democracia que al presidente tenga la sospecha de encabezar redes de corrupción instaladas en el Estado?

Por supuesto, y no solo es peligroso, ya es dañino y lo estamos viendo, existe un desempleo generalizado, una precarización de la economía, las ollas comunes son consecuencia de tener a un líder de una organización criminal al frente del Estado, él se sirve de la ciudadanía, y por eso está empobreciendo a tanta gente.

— ¿Estamos preparados para la crisis alimentaria? ¿Por qué el gobierno ha tenido tantas dificultades para realizar un proceso de licitación de la urea?

Volvemos a lo mismo, la corrupción [en el gobierno], bajo este contexto todo se complica, todo se cae y eso es lo que ha pasado con la urea. Ahora ha entrado un ministro de Agricultura que sí creo que es más correcto, como es el señor Alencastre, porque sus antecesores metieron al sector a centenares de funcionarios que no merecían haber ingresado. Y son ellos los que están pretendiendo compra y es por eso que se cae todo. Realmente es una vergüenza, no han podido comprar la urea. Dicho esto, quiero advertir que no habrá problema de escasez de alimentos, yo que estoy en el sector, nunca la agricultura ha dependido tanto de la urea, como sí del agua y tenemos agua, gracias a Dios la campaña de lluvia anterior, la que terminó en abril, fue buena y los reservorios están llenos. Entonces, tenemos agua y la producción agropecuaria va a crecer. El problema es de dinero, porque hay familias que non tienen con qué comprar los alimentos, porque no tienen trabajo.

— ¿Cómo evalúa el ingreso de Kurt Burneo al MEF? ¿Le preocupa que abra la billetera para el “populismo” de Castillo?

Kurt Burneo es una persona que sabe de economía, de gestión pública, su primer mensaje ha sido positivo respecto a que se debe dinamizar la economía. Pero yo tengo mis dudas de que él pueda contrarrestar toda la desconfianza que genera el primer ministro [Aníbal Torres] y, en última instancia, el presidente Castillo. Los dos son expertos en desmotivar las inversiones y a esto también ha ayudado la paupérrima gestión del Ministerio de Trabajo, de donde han salido leyes anti inversión, una de ellas la que pretendía prohibir la tercerización laboral, esa es una ley para fomentar el desempleo.