Pedro Chávarry acompañó a su personal tras sustracción de documentos

La policía no solo identificó a Rosa María Venegas, ex asesora de Pedro Chávarry, y a tres agentes de la seguridad del ahora ex fiscal de la Nación como las personas que participaron –el sábado 5 de enero– en la sustracción de documentos de la oficina del asesor Juan Manuel Duarte, cuando este ambiente, ubicado en el noveno piso del Ministerio Público (MP), estaba lacrado por orden del fiscal José Domingo Pérez.

El Comercio accedió a imágenes de las cámaras de seguridad de la fiscalía que revelan que Pedro Chávarry estuvo en el mismo piso a la hora en que se realizó la vulneración de la oficina de Duarte.

Un informe de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía (Diviac) señala que, luego de que Pérez se percatara, el 6 de enero, de que los precintos de seguridad de la puerta de la oficina de Duarte habían sido “adulterados y desprendidos”, la fiscalía, en coordinación con la Diviac, lacró la oficina del primer piso, donde se almacenan las imágenes de seguridad del Ministerio Público.

En la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad se aprecia que Pedro Chávarry ingresa a las 12:23 p.m. al noveno piso del Ministerio Público, donde está el despacho del fiscal de la Nación. Lo hace acompañado por el suboficial y miembro de su seguridad Juan Arias Contreras, quien minutos después participó en la violación de la oficina lacrada.

Siete minutos más tarde, a las 12:30 p.m., llegan al mismo lugar los suboficiales Hugo Robles y James Rodríguez. Estos agentes, junto con Arias, han sido identificados por la policía como quienes apoyaron a Venegas en la sustracción de los documentos. Por este hecho, Inspectoría General de la PNP les abrió una investigación administrativa disciplinaria.

Las cámaras también registraron a Venegas y al suboficial Rodríguez a las 12:51 p.m. en un pasadizo por el que se accede al despacho del fiscal de la Nación.

Poco después de las 3 de la tarde, Venegas y los suboficiales ingresaron a la oficina de Duarte para sacar los archivos. De acuerdo con el informe de la Diviac, Venegas “ingresa en tres oportunidades a dicho ambiente lacrado y procede a extraer cajas y objetos, siendo ayudada en todo momento por el personal de escolta James Rodríguez, para luego llevarlos con dirección al pasadizo de la oficina del despacho del fiscal de la Nación”.

A las 3:39 p.m. terminaron de sacar los documentos.

En otra imagen, de las 3:59 p.m., una persona, aún no identificada por la PNP, lleva hacia un ascensor una silla giratoria con “una caja grande pesada”. Según el informe de la Diviac, la captura de pantalla es de una cámara del pasadizo del noveno piso del Ministerio Público.

A la misma hora, otra cámara registra la salida de Pedro Chávarry del pasadizo donde está su despacho y el de sus asesores. De acuerdo con el informe, está acompañado por cinco personas: Venegas, los suboficiales Rodríguez y Arias y dos personas que todavía no se han podido identificar.

El Comercio intentó comunicarse con Chávarry, pero no contestó las llamadas ni mensajes.

Sobre el tema, el ahora ex fiscal de la Nación había escrito el martes en Twitter: “Deslindo tajantemente de los hechos ocurridos en las áreas del despacho de la Fiscalía de la Nación el día sábado. Las personas vinculadas a estas acciones deben ser investigadas”.

Este Diario también intentó comunicarse con su ex asesora Rosa María Venegas. Tampoco contestó las llamadas.