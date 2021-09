Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, aseguró a través de redes sociales que la mejor corriente filosófica para resolver el problema de la discriminación contra la mujer es el marxismo, un día después de que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, fuera acusado de haber agredido verbalmente a la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

“La solución al problema de la mujer no pasa por hacerla depositaria de la lástima o lograr normas proteccionistas, sino por reconocerle sus derechos y posición económico social en el modelo de producción que se desenvuelve. El neoliberalismo, evidentemente le niega esos espacios”, señaló el exgobernador de Junín.

Cerrón Rojas, quien es sentenciado por negociación incompatible por una obra realizada durante su gestión en el gobierno regional, se pronunció para asegurar que a la mujer se le debe atender poniéndola en el mismo nivel político, económico y social.

Vladimir Cerrón se pronunció un día después de la acusación contra Guido Bellido.





“No conozco mejor corriente filosófica que el marxismo que plantee una solución definitiva, poniendo al mismo plano político, económico, laboral, jurídico y social, a la mujer, a quien considera el primer ser esclavizado en la humanidad”, aseguró, para luego recomendar la lectura del libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels, filósofo y precursor del comunismo y socialismo junto a Karl Marx en el siglo XIX.

Acusación de Patricia Chirinos

Los mensajes publicados por Vladimir Cerrón se dan luego que la congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Parlamento, acusara a Guido Bellido de haberla agredido verbalmente cuando estaban solicitando oficinas ante la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, aseguró a RPP.

En respuesta, Guido Bellido descartó haber agredido a la congresista.

“Con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al Pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país. ¡No queremos más violencia! Y esta es mi lucha”, escribió en Twitter.

