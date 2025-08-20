En Perú, se estima que más del 60% de los consumidores prefieren el café filtrado como el Americano para su primera taza del día (Cámara Peruana del Café y Cacao en 2024).

El café Americano se destaca cuando se prepara con granos de Chanchamayo, reconocidos por su acidez brillante y su perfil afrutado, que aportan un toque ligero y refrescante a cada sorbo.

ERES una persona que disfruta de la simplicidad y la elegancia.

El consumo de Cappuccino ha crecido un 15% en Perú en los últimos cinco años, especialmente en cafeterías especializadas ( Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI - 2024).

Un Café de Cajamarca es perfecto para un Cappuccino, con su cuerpo medio y notas de chocolate y nuez que complementan la cremosidad de la leche y la espuma.

ERES de los que disfrutan del equilibrio y la sofisticación.

En 2024, más de 1.2 millones de peruanos disfrutan regularmente de un Doble Mocaccino en sus visitas a cafeterías (Asociación Peruana de Baristas).

El Café de Villa Rica con sus notas de cacao y miel es ideal para un Doble Mocaccino, proporcionando la intensidad y dulzura necesarias para equilibrar el chocolate y la leche.

ERES de los que ya no existen, de gustos finos y paladar exigente.

El Expreso es la elección de más del 35% de los consumidores de café en Lima, (Universidad Nacional Agraria La Molina - 2024).

El Café de la Selva Central (Junín) es ideal para un Expreso, con su perfil robusto y sus notas de cacao amargo, proporcionando una bebida rica y profunda que destaca por su intensidad.

Tu selección indica que tienes un gusto variado y flexible para el café. Te recomendamos probar diferentes estilos según tu estado de ánimo o el momento del día: un Americano para las mañanas, un Cappuccino a media mañana, un Doble Mocaccino por la tarde, y un Expreso cuando necesites un impulso extra de energía.

• Mupeco: Cafetera artesanal creada en 2014 por Rolando Ruiz Loayza durante un viaje a Chanchamayo. Permite disfrutar de un café gota a gota o un americano con un toque peruano.

• Aeropress: un dispositivo compacto que actúa casi como una jeringa, ideal para preparar café directamente en la taza.

• V60: utiliza filtro de papel. Tiene forma de cono, como una letra ‘V’ y toma su nombre de ello y su ángulo de 60 grados.

• Chemex: utiliza un filtro de papel, ofreciendo una taza limpia y sin sedimentos.

Estas variedades se prestan perfectamente a una amplia gama de métodos de extracción, que permiten resaltar las características únicas de cada grano:

• Catimor: variedad híbrida del Arábica, desarrollada para ser resistente a enfermedades como la roya del café.

Perú es hogar de una diversidad increíble de café, cada una con características únicas que reflejan el lugar donde son cultivadas. Estas son algunas de las variedades:

El color es clave: un grano de café de calidad debe ser marrón, no oscuro, ya que un grano demasiado oscuro puede resultar en una taza amarga. La trazabilidad también importa: es el “DNI” del café, lo que permite rastrear la cadena productiva desde el campo hasta la taza y permite conectar a los consumidores con los agricultores.

Cada último viernes de agosto, el Perú celebra con orgullo el Día del Café Peruano, una fecha que no solo rinde homenaje a una bebida amada, sino también al arduo trabajo de miles de caficultores que, con dedicación, cultivan los granos que ponen al país en el mapa mundial del café de especialidad.

Tradición cafetalera que se extiende por todo el país: desde las altas tierras de Cajamarca y San Martín hasta las selvas de Villa Rica.

En el mercado interno, el consumo per cápita se estima en 0.95 kg por persona al año, y las importaciones se concentran en café soluble (6 100 t en 2024)

(3.96 millones de sacos de 60 kg) por más de US$ 1100 millones, llegando a casi 60 mercados; entre los principales destinos están Estados Unidos, Alemania y Bélgica.

Perú es uno de los principales exportadores de café —y líder en orgánico—.

En 2024, el consumo promedio de café en el Perú se estimó en 0,95 kg por persona al año. Lo que significa un total de

donde se encuentran las condiciones ideales para el cultivo del café Arábica de especialidad.

Perú es conocido por producir café de alta calidad, especialmente en regiones como

Menos común en Perú. Se cultiva en algunas zonas de menor altitud. Es más resistente a las plagas y enfermedades, y tiene un perfil de sabor más fuerte y amargo, con un mayor contenido de cafeína. Se utiliza principalmente en mezclas y en la producción de café instantáneo.

El más cultivado en Perú con alrededor del 70-80% de la producción nacional. Se cultiva en altitudes elevadas, entre los 1,200 y 2,200 msnm. Conocido por su sabor suave y ácido, de notas florales y frutales. Algunas de sus variedades son: Typica, Bourbon, Caturra, y Catimor.

Contamos con tipos de café con características distintivas debido a las diferentes altitudes, climas y métodos de cultivo en las regiones cafetaleras del país. Algunos de ellos son:

Es un nivel bajo si lo comparamos con Brasil: 6,26 kg per cápita/año (entre 620 y 780 tazas) y Colombia: 2,8 kg per cápita/año (entre 280 y 460 tazas).

No obstante, en los hogares peruanos predomina el café soluble. En 2024 se importaron 6117 t de soluble y los estudios de Kantar lo sitúan con entre 70 y 75% de penetración frente al 20% de café molido.

Gasto promedio

En 2025, los peruanos están gastando más en café. En julio, el INEI registró en Lima que los precios del café molido subieron 5,0% y los del instantáneo 1,2%. Eso muestra que el molido se mueve más que el soluble.

Como señal del consumo de soluble, las importaciones de extractos e instantáneo sumaron US$ 44,7 millones y 2,9 mil toneladas entre enero y junio de 2025, un 34,5% más en valor que el mismo periodo de 2024. En todo 2024, llegaron a US$ 67,7 millones (5,5 mil t).

Aunque no hay datos públicos por categoría de 2025, el gasto total en productos de consumo masivo creció 7,1% en el primer trimestre de 2025, lo que confirma que la tendencia al alza sigue.

Según datos de Kantar y la Cámara Peruana de Café y Cacao,

el ticket promedio de compra de café molido ha aumentado a 6 soles por ocasión

mientras que el gasto en café soluble se mantiene en 2 soles por ocasión.

Esto refleja un mayor interés por parte de los consumidores peruanos en productos de mayor calidad, como el café molido, que ha experimentado un crecimiento en su demanda. En total, el gasto anual en café de los hogares peruanos urbanos se estima en más de 148 millones de soles en 2024​.

exportación e importación de café En 2024 el Perú exportó US$ 1,104 millones de café (238.6 mil t). En enero–mayo 2025, el acumulado va en US$ 178.8 millones y 27.4 mil t: hay menos volumen que un año antes, pero el precio promedio subió a US$ 6.53 por kilo (casi el doble que en 2024). Los principales destinos siguen siendo EE. UU., Alemania y Bélgica. En 2024 se importó principalmente café soluble/extractos por US$ 67.7 millones (5,500 t) en todo el año. En ene–jun 2025 van US$ 44.7 millones y 2,900 t; versus ene–jun 2024, el valor sube 34.5% y el volumen baja 2%. En cuanto a la importación, el café soluble sigue siendo el principal producto importado, dado su menor costo y alta demanda en el mercado local.

¿En qué regiones del Perú se consume más café?

Lima Metropolitana sigue siendo el mercado más grande por población y oferta de cafeterías. En 2025, el subgrupo “café, té y cacao” subió en Lima (junio y julio), reflejando mayor gasto en la categoría.

En el Norte urbano (Piura–Chiclayo–Trujillo–Chimbote) y el Sur andino (Cusco, Arequipa) se observan señales de dinamismo: estas ciudades estuvieron entre las de mayor variación del IPC en 2025 (abr–jul), y el rubro “café, té y cacao” mantiene presión al alza a nivel nacional.

La última desagregación pública de Kantar (c citada por la Cámara Peruana del Café y Cacao) ya ubicaba a Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Cusco por encima del promedio nacional en consumo por hogar; el patrón se mantiene en 2025 según los proxies de precios y el pulso del mercado.

En cafeterías, Lima muestra ajustes de precios y formatos en 2025 (menor gramaje/mayor precio), consistentes con un consumidor que busca mejor calidad (más molido/especialidad).