con aroma a café peruano
Un viaje sensorial para celebrar a este grano bandera.
elige el café perfecto para iniciar este recorrido
Estamos preparando tu café...
Un Americano para ti Servido, disfruta tu café
ERES una persona que disfruta de la simplicidad y la elegancia. Te sugerimos relajarte con una taza de Americano, un café que combina suavidad y plenitud, perfecto para empezar el día o acompañarte durante la mañana.
tipos de grano
El café Americano se destaca cuando se prepara con granos de Chanchamayo, reconocidos por su acidez brillante y su perfil afrutado, que aportan un toque ligero y refrescante a cada sorbo.
cifras
En Perú, se estima que más del 60% de los consumidores prefieren el café filtrado como el Americano para su primera taza del día (Cámara Peruana del Café y Cacao en 2024).
Cappuccino a la orden Servido, disfruta tu café
ERES de los que disfrutan del equilibrio y la sofisticación. Te sugerimos saborear un Cappuccino, con su mezcla perfecta de café, leche y espuma, ideal para un descanso a media mañana o como un momento especial.
tipos de grano
Un Café de Cajamarca es perfecto para un Cappuccino, con su cuerpo medio y notas de chocolate y nuez que complementan la cremosidad de la leche y la espuma.
cifras
El consumo de Cappuccino ha crecido un 15% en Perú en los últimos cinco años, especialmente en cafeterías especializadas ( Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI - 2024).
Un Doble Mocaccino para ti Servido, disfruta tu café
ERES de los que ya no existen, de gustos finos y paladar exigente. Te sugerimos deleitarte con un Doble Mocaccino. Disfruta una experiencia dulce y rica en sabores, perfecta para la tarde o como un capricho indulgente.
tipos de grano
El Café de Villa Rica con sus notas de cacao y miel es ideal para un Doble Mocaccino, proporcionando la intensidad y dulzura necesarias para equilibrar el chocolate y la leche.
cifras
En 2024, más de 1.2 millones de peruanos disfrutan regularmente de un Doble Mocaccino en sus visitas a cafeterías (Asociación Peruana de Baristas).
Un Expreso a la orden Servido, disfruta tu café
ERES una persona intensa y directa. Te sugerimos recargarte con un Expreso, fuerte y concentrado. Es ideal para quienes buscan una experiencia intensa y una dosis rápida de energía.
tipos de grano
El Café de la Selva Central (Junín) es ideal para un Expreso, con su perfil robusto y sus notas de cacao amargo, proporcionando una bebida rica y profunda que destaca por su intensidad.
cifras
El Expreso es la elección de más del 35% de los consumidores de café en Lima, (Universidad Nacional Agraria La Molina - 2024).
Tu selección indica que tienes un gusto variado y flexible para el café. Te recomendamos probar diferentes estilos según tu estado de ánimo o el momento del día: un Americano para las mañanas, un Cappuccino a media mañana, un Doble Mocaccino por la tarde, y un Expreso cuando necesites un impulso extra de energía.
“Como ocurre con el vino, aprender a degustar café puede ser un viaje sin fin. El café es algo más que una bebida estimulante. Es un mundo de aromas y sabores, un placer gastronómico”
Juan José Bozzo Director y fundador de la Escuela de Baristas
granos peruanos
Cada último viernes de agosto, el Perú celebra con orgullo el Día del Café Peruano, una fecha que no solo rinde homenaje a una bebida amada, sino también al arduo trabajo de miles de caficultores que, con dedicación, cultivan los granos que ponen al país en el mapa mundial del café de especialidad.
El Arte de Identificar un Buen Grano
El color es clave: un grano de café de calidad debe ser marrón, no oscuro, ya que un grano demasiado oscuro puede resultar en una taza amarga. La trazabilidad también importa: es el “DNI” del café, lo que permite rastrear la cadena productiva desde el campo hasta la taza y permite conectar a los consumidores con los agricultores.
Algunas variedades de café en Perú
Perú es hogar de una diversidad increíble de café, cada una con características únicas que reflejan el lugar donde son cultivadas. Estas son algunas de las variedades:
• Caturra: conocido por su acidez brillante y cuerpo medio.
• Pacamara: con granos grandes y un perfil de sabor complejo.
• Geisha: famoso por sus notas florales y delicadas.
• Bourbon: un grano dulce con notas afrutadas.
• Typica: con un perfil de sabor suave y balanceado.
• Catimor: variedad híbrida del Arábica, desarrollada para ser resistente a enfermedades como la roya del café.
Métodos de Extracción Populares en Perú
Estas variedades se prestan perfectamente a una amplia gama de métodos de extracción, que permiten resaltar las características únicas de cada grano:
• Chemex: utiliza un filtro de papel, ofreciendo una taza limpia y sin sedimentos.
• Sifón Japonés: un método visualmente impresionante que utiliza un filtro de tela.
• V60: utiliza filtro de papel. Tiene forma de cono, como una letra ‘V’ y toma su nombre de ello y su ángulo de 60 grados.
• Prensa Francesa: conocida por su simplicidad, proporciona un café con cuerpo robusto.
• Aeropress: un dispositivo compacto que actúa casi como una jeringa, ideal para preparar café directamente en la taza.
• Moka o Cafetera Italiana: popular en hogares peruanos, produce un café fuerte e intenso.
• Mupeco: Cafetera artesanal creada en 2014 por Rolando Ruiz Loayza durante un viaje a Chanchamayo. Permite disfrutar de un café gota a gota o un americano con un toque peruano.
cifras que enorgullecen
Perú es uno de los principales exportadores de café —y líder en orgánico—.
(3.96 millones de sacos de 60 kg) por más de US$ 1100 millones, llegando a casi 60 mercados; entre los principales destinos están Estados Unidos, Alemania y Bélgica.
En el mercado interno, el consumo per cápita se estima en 0.95 kg por persona al año, y las importaciones se concentran en café soluble (6 100 t en 2024)
Tradición cafetalera que se extiende por todo el país: desde las altas tierras de Cajamarca y San Martín hasta las selvas de Villa Rica.
tipos de granos de café producidos en Perú
Contamos con tipos de café con características distintivas debido a las diferentes altitudes, climas y métodos de cultivo en las regiones cafetaleras del país. Algunos de ellos son:
-
Café Arábica (Coffea arabica)
El más cultivado en Perú con alrededor del 70-80% de la producción nacional. Se cultiva en altitudes elevadas, entre los 1,200 y 2,200 msnm. Conocido por su sabor suave y ácido, de notas florales y frutales. Algunas de sus variedades son: Typica, Bourbon, Caturra, y Catimor.
-
Café Robusta (Coffea canephora)
Menos común en Perú. Se cultiva en algunas zonas de menor altitud. Es más resistente a las plagas y enfermedades, y tiene un perfil de sabor más fuerte y amargo, con un mayor contenido de cafeína. Se utiliza principalmente en mezclas y en la producción de café instantáneo.
Perú es conocido por producir café de alta calidad, especialmente en regiones como
donde se encuentran las condiciones ideales para el cultivo del café Arábica de especialidad.
consumo promedio
En 2024, el consumo promedio de café en el Perú se estimó en 0,95 kg por persona al año. Lo que significa un total de
entre 150 y 180 tazas por persona al año.
Es un nivel bajo si lo comparamos con Brasil: 6,26 kg per cápita/año (entre 620 y 780 tazas) y Colombia: 2,8 kg per cápita/año (entre 280 y 460 tazas).
No obstante, en los hogares peruanos predomina el café soluble. En 2024 se importaron 6117 t de soluble y los estudios de Kantar lo sitúan con entre 70 y 75% de penetración frente al 20% de café molido.
Gasto promedio
En 2025, los peruanos están gastando más en café. En julio, el INEI registró en Lima que los precios del café molido subieron 5,0% y los del instantáneo 1,2%. Eso muestra que el molido se mueve más que el soluble.
Como señal del consumo de soluble, las importaciones de extractos e instantáneo sumaron US$ 44,7 millones y 2,9 mil toneladas entre enero y junio de 2025, un 34,5% más en valor que el mismo periodo de 2024. En todo 2024, llegaron a US$ 67,7 millones (5,5 mil t).
Aunque no hay datos públicos por categoría de 2025, el gasto total en productos de consumo masivo creció 7,1% en el primer trimestre de 2025, lo que confirma que la tendencia al alza sigue.
Según datos de Kantar y la Cámara Peruana de Café y Cacao,
el ticket promedio de compra de café molido ha aumentado a 6 soles por ocasión
mientras que el gasto en café soluble se mantiene en 2 soles por ocasión.
Esto refleja un mayor interés por parte de los consumidores peruanos en productos de mayor calidad, como el café molido, que ha experimentado un crecimiento en su demanda. En total, el gasto anual en café de los hogares peruanos urbanos se estima en más de 148 millones de soles en 2024.
exportación e importación de café
En 2024 el Perú exportó US$ 1,104 millones de café (238.6 mil t). En enero–mayo 2025, el acumulado va en US$ 178.8 millones y 27.4 mil t: hay menos volumen que un año antes, pero el precio promedio subió a US$ 6.53 por kilo (casi el doble que en 2024). Los principales destinos siguen siendo EE. UU., Alemania y Bélgica.
En 2024 se importó principalmente café soluble/extractos por US$ 67.7 millones (5,500 t) en todo el año. En ene–jun 2025 van US$ 44.7 millones y 2,900 t; versus ene–jun 2024, el valor sube 34.5% y el volumen baja 2%.
En cuanto a la importación, el café soluble sigue siendo el principal producto importado, dado su menor costo y alta demanda en el mercado local.
¿En qué regiones del Perú se consume más café?
Lima Metropolitana sigue siendo el mercado más grande por población y oferta de cafeterías. En 2025, el subgrupo “café, té y cacao” subió en Lima (junio y julio), reflejando mayor gasto en la categoría.
En el Norte urbano (Piura–Chiclayo–Trujillo–Chimbote) y el Sur andino (Cusco, Arequipa) se observan señales de dinamismo: estas ciudades estuvieron entre las de mayor variación del IPC en 2025 (abr–jul), y el rubro “café, té y cacao” mantiene presión al alza a nivel nacional.
La última desagregación pública de Kantar (c citada por la Cámara Peruana del Café y Cacao) ya ubicaba a Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Cusco por encima del promedio nacional en consumo por hogar; el patrón se mantiene en 2025 según los proxies de precios y el pulso del mercado.
En cafeterías, Lima muestra ajustes de precios y formatos en 2025 (menor gramaje/mayor precio), consistentes con un consumidor que busca mejor calidad (más molido/especialidad).
Competencias en las que ha participado el café peruano
Taza de Excelencia (Cup of Excellence)
Competencia prestigiosa para cafés especiales. El café peruano ha logrado colocarse en los primeros lugares, lo que ha permitido a los productores recibir precios significativamente altos en subastas internacionales.
Global Specialty Coffee Expo
En este evento organizado por la Specialty Coffee Association (SCA), los cafés peruanos han sido reconocidos por su calidad. Productores y exportadores peruanos han sido galardonados en categorías como "mejor café de origen".
World Barista Championship y World Brewers Cup
Aunque más enfocado en los baristas, los granos de café peruano han sido utilizados por competidores que han alcanzado altas posiciones en estas competencias internacionales, lo que evidencia la calidad del café que se cultiva en Perú.
International Coffee Tasting
El café peruano ha obtenido medallas de oro en esta competencia, que evalúa la calidad sensorial de cafés de todo el mundo.
Principales logros
Premios en Taza de Excelencia
Los lotes de café ganadores han alcanzado precios récord en subastas internacionales (más de $5,000 por quintal).
Reconocimientos en la SCA
Los cafés peruanos han sido destacados en la feria anual de la SCA, consolidando la reputación de Perú como un productor de cafés de alta calidad.
Medallas en International Coffee Tasting
Varios cafés peruanos han recibido medallas de oro y plata en esta competencia, destacando especialmente en categorías como mejor café de origen y mejor café orgánico.
Personajes detrás del café peruano
Detrás de cada taza de café hay mucho más que sabor, aromas y calidez: hay vidas, paisajes y pasiones que merecen ser reconocidas. Aquí algunos de los protagonistas de este camino.
1 cosechar
Blanca Flor Quispe
Productora de la Finca San Francisco, Jaén, Cajamarca
En su finca gestionada por mujeres trabaja con su hermana Roxana y su madre Consuelo Rubio, a la cabeza. “Nos impulsa el deseo de ofrecer un café peruano excepcional que refleje la riqueza de nuestra tierra y trabajo desde la cuidadosa selección de variedades hasta la cosecha selectiva, la fermentación controlada, el secado preciso y la cata. Cada detalle es crucial”. Es un desafío que abrazan con pasión y un viaje sensorial conectado con el amor que ponen en cada grano de café.
2 tostar
Enid Esquivel
Tostadora y catadora
El arte de tostar radica en conocer el origen, la variedad, el proceso y el gusto de las personas. “Tostar es mostrar una vitrina de sabores al consumidor que va más allá de una experiencia. Es como un chef escondido que hace recetas y perfiles que la gente termina degustando en una taza de café”. Para Enid, ser tostadora es una responsabilidad, implica dar a conocer los valores intrínsecos del productor, de dónde viene el producto, cómo se procesa y el respeto total por el cultivo.
3 preparar
Freddy Marín
Barista
Un barista es la persona especializada en preparar y servir café de alta calidad, especialmente bebidas a base de espresso. Implica conocimiento del grano, técnicas de extracción, arte latte y atención al cliente. “Es un artista y técnico del café, un poco químico, un poco de chef, y bastante apasionado”. Transmite el proceso que sigue el café antes de llegar a cada taza.
4 servir
Patricia Cohaguila
Cafetería de especialidad Pausa Café
Cada cafetería de especialidad tiene su propia personalidad y en ellas se vive el viaje del café. “Te debe dar la experiencia, decirte quién es el productor, qué clase de grano estás tomando, el compromiso que tiene con el agricultor, la trazabilidad y sostenibilidad. Y, por su puesto, debe tener un barista”. En ellas, el café se disfruta con todos los sentidos.
5 probar
Carina Barreda
Catadora de Red Fox Coffee Merchants
Catar consiste en evaluar las propiedades organolépticas del café (como el aroma, la acidez, el cuerpo, el postgusto, etc.). Esta evaluación es importante al momento de clasificar la calidad y tomar decisiones comerciales. “Es un trabajo que requiere de constante entrenamiento, apertura y, por supuesto, pasión. Tengo la suerte o el privilegio de catar muchos cafés de distintas regiones del país y dar a conocer a las tostadurías del mundo la excelente calidad del café de especialidad peruano”.
la ruta del café: Un viaje del grano a la taza
¿Qué es la ruta del café?
Cada cafetería de especialidad es una historia distinta. A través de ellas se puede conocer el mundo de los caficultores, de las regiones productores de café, a qué alturas se siembra, cómo es la tierra que acoge las semillas. En cada parada serás guiado por los expertos de las cafetería de diversos distritos de Lima y Callao donde tendrás la oportunidad de conocer nuevas propuestas, métodos de filtrado, variedades de café, así como el espíritu y sabor de cada cafetería. ¿Listo para el viaje?
¿Pasaporte? Check!
La iniciativa colectiva del Pasaporte del Café Peruano sigue creciendo al mismo tiempo que el interés de los amantes del café. En esta nueva ruta ofrece visitar 32 cafeterías de 17 distritos de Lima y Callao con el mismo espíritu aventurero y el anhelo por acercar a los clientes al arduo trabajo detrás de una taza de café. Este pequeño cuaderno contiene los detalles de cada cafetería participante, dirección, horarios, página de Instagram y, por supuesto, los descuentos en cada visita. Habrá sorteos mensuales entre los participantes. Este año el costo es de 5 soles. Los pasaportes se podrán sellar virtualmente desde la app Stampitas.
Beneficios del pasaporte
Tener tu pasaporte te invita a crear una ruta cafetera propia y, al mismo tiempo, obtener descuentos en cada visita. Además, los participantes podrán concursar por premios como un viaje a una finca en Villa Rica para 2 personas con todo cubierto. El último día de cada mes, se sortearán premios sorpresa entre los participantes que cumplan con los retos mensuales que aparecerán en la app Stampitas.
¿Cómo obtener el pasaporte?
Es muy sencillo. Solo debes acudir a cualquiera de las 32 cafeterías participantes y adquirirlo a 5 soles. Para obtener un sello y registro virtual en las cafeterías, se requiere un consumo mínimo de 15 soles. El pasaporte es personal e intransferible. Las promociones asociadas son válidas hasta el 20 de diciembre de 2025.
“La molienda es una de las variables más importantes en la preparación de café. Dependiendo de la molienda, el proceso de extracción será diferente. Lo ideal es tener un molino manual o eléctrico en casa, casi en todas las tiendas por departamento los venden. Si molemos los granos al instante, vamos a tener una mejor experiencia, porque en ese proceso despiertan la fragancia del grano y se da inicio al ritual del café”.
Michael Barriga Director y fundador de Escuela peruana del café
¿Dónde tomar una buena taza de café?
Lista basada en el Pasaporte del Café Peruano
El Arte del Café Ate
Dirección: Praderas de Pariachi 3ra. Etapa Mz. B Lote 12, Ate
Horario de atención: Lunes a domingo: 8:00 am - 10:30 pm
D’Voletto Coffee Bar Barranco
Dirección: Pasaje Sánchez Carrión 110 interior C, Barranco
Horario de atención: Martes a domingo: 12:00 pm - 11:00 pm
Maridá Coffee & Wine Barranco
Dirección: Jr. Martínez de Pinillos 210, semisótano, Barranco
Horario de atención: Lunes a sábado: 8:30 am - 10:30 pm Domingo: 9:30 am - 9:30 pm
Paz y Espresso Café Barranco
Dirección: Avenida Almirante Miguel Grau 184, Barranco
Horario de atención: Viernes y sábado: 9:00 am - 10:00 pm Domingo a jueves: 9:00 am - 8:00 pm
Wayo Coffee Barranco
Dirección: Jr. Soldado Cabada 110, Barranco
Horario de atención: Lunes y domingo: 7:00 am - 6:00 pm
Café Cultura Chosica Chosica
Dirección: Av. Lima Sur 752, Chosica
Horario de atención: Lunes a sábado: 8:00 am - 10:00 pm Domingo: 3:00 pm - 8:00 pm
Pausa Café Jesús María
Dirección: Av Horacio Urteaga 1226 Jesús María
Horario de atención: Lunes a Domingo: 8:00 am - 9:30 pm
167 Morris Jesús María
Dirección: Jirón General Córdova 823, Jesús María
Horario de atención: Lunes a viernes: 7:30 am - 7:00 pm Sábado: 2:00 pm - 8:00 pm
Balicafé Jesús María
Dirección: Jirón Coronel Camilo Carrillo, 245, Jesús María
Horario de atención: Lunes a domingo: 7:00 am - 7:30 pm
Foto Macchiato Jesús María
Dirección: Av. José María Plaza 363, Jesús María
Horario de atención: Lunes a viernes: 9:00 am - 9:00 pm Sábados: 9:00 am - 10:00 pm
Fénix Manga Café Jesús María
Dirección: C. C. San Felipe T-202, Jesús María
Horario de atención: Lunes: 4:00 pm - 10:00 pm Martes a domingo: 10:00 am - 10:00 pm
Pausa Café La Molina
Dirección: Plaza Camacho Local 13 B, La Molina
Horario de atención: Martes a Domingo: 8:00 am - 8:00 pm
La Carmela La Victoria
Dirección: Av. Canadá 1110 Santa Catalina - CencoCanada, La Victoria
Horario de atención: Lunes a domingo: 8:00 am - 10:00 pm
La Colibrí Café Lince
Dirección: Av. Julio César Tello 799, Lince
Horario de atención: Lunes: 2:00 pm - 9:00 pm Martes a sábado: 9:00 am - 9:00 pm Domingos: 9:00 am - 1:30 pm
La Suculenta Lince
Dirección: Jr. Soledad 561, Lince
Horario de atención: Lunes a viernes: 10:00 am - 8:00 pm Sábado: 9:00 am - 5:00 pm
Amber Amadeus Los Olivos
Dirección: Jr. La Hiedra 780 urb. Las Palmeras, Los Olivos
Horario de atención: Lunes a domingo: 2:00 pm - 10:00 pm
Armache Cafetería Artesanal Los Olivos
Dirección: Calle 7 418, Los Olivos
Horario de atención: Lunes a viernes: 4:00 pm - 10:30 pm Sábado y domingo: 9:00 am - 10:30 pm
María Huallaga Miraflores
Dirección: Av. Angamos Oeste 354, Miraflores
Horario de atención: Lunes a sábado: 8:00 am - 8:00 pm Domingo: 9:00 am - 7:00 pm
Los Silencios - Café y Vinilos Miraflores
Dirección: Calle Libertad 180, Miraflores
Horario de atención: Lunes a Domingo: 7:30 am - 10:00 pm
Praga Café Miraflores
Dirección: Calle José Toribio Polo 367, Miraflores
Horario de atención: Lunes a Sábado: 8:00 am - 8:00 pm Domingos: 9:00 am - 7:00 pm
Terrua Café Miraflores
Dirección: Pasaje Tello 163, Miraflores
Horario de atención: Lunes a Sábado: 8:30 am - 8:00 pm Domingos: 9:00 am - 7:00 pm
Guanacoffee Pueblo Libre
Dirección: Santa Isabel 140, Pueblo Libre
Horario de atención:
Lunes a Sábado: 9:00 am - 1:00 pm
Domingo: 4:00 pm - 8:00 pm
Imelda Café Pueblo Libre
Dirección: Av. Del Río 188, Pueblo Libre
Horario de atención: Lunes: 1:00 pm - 9:00 pm Martes a sábado: 8:00 am - 8:30 pm Domingo: 8:00 am - 2:00 pm
Sakkura Maru Café Pueblo Libre
Dirección: Av. Brasil 2730 Int. 6, Pueblo Libre
Horario de atención: Lunes a Sábado: 8:00 am - 9:00 pm
Puka Yana Café Puente Piedra
Dirección: Calle Rollin Thorne Mz D, Puente Piedra
Horario de atención: Lunes a Sábado: 8:00 am - 11:00 pm Domingo: 9:00 am - 11:00 pm
Grano Sagrado San Isidro
Dirección: Calle German Schreiber 110, San Isidro
Horario de atención: Lunes a Sábado: 7:00 am - 10:00 pm
Enhorabuena Café San Isidro
Dirección: Av. Dos de Mayo 305, San Isidro
Horario de atención: Lunes a domingo: 7:00 am - 9:30 pm
Chimoka Café San Juan de Lurigancho
Dirección: Jirón Ayar Manco 360, San Juan de Lurigancho
Horario de atención: Lunes a Domingo: 8:00 am - 10:30 pm
Café Amazónika San Miguel
Dirección: Av. La Mar 2268, San Miguel
Horario de atención: Lunes a sábado: 8:00 am - 10:00 pm Domingo: 11:00 am - 9:00 pm
Café Link Santiago de Surco
Dirección: Av. Aviación 4680, Santiago de Surco
Horario de atención: Lunes a Sábado: 8:30 am - 8:00 pm
Ynn Coffee Surquillo
Dirección: Av. Principal 303, Surquillo
Horario de atención: Lunes a Sábado: 8:30 am - 9:30 pm Domingo: 8:30 am - 7:30 pm
Típica Café Barra Ventanilla
Dirección: Av.Pedro Beltrán Mz 24 Lt 23 Urb. Satélite, Ventanilla
Horario de atención: Martes a Domingo: 8:00 am - 12:00 am
Dime cuánto café tomas y te diré qué tan saludable eres
-
1 taza
-
2 tazas
-
3-5 tazas
-
+12 tazas
No tomas mucho café pero si sufres alguna enfermedad cardiovascular recuerda siempre consultar con tu médico antes de tomar café.
Aproximadamente 200 mg al día es una cantidad moderada pero no debes excederte si eres mujer embarazada o lactantes.
Aproximadamente 400 mg de cafeína es considerado seguro para la mayoría de las personas. Este nivel de consumo ha sido asociado con varios beneficios para la salud, incluyendo una posible reducción en el riesgo de ciertas enfermedades, como la diabetes tipo 2 y algunas enfermedades cardiovasculares (OMS)
Más de 1200 mg de cafeína al día podría generar efectos secundarios graves de la cafeína, como latidos cardíacos erráticos, vómitos, convulsiones, diarrea e incluso la muerte (FDA)
*La tolerancia a la cafeína varía entre individuos, ante la duda siempre es recomendable consultar con un especialista.
-
Fuentes:
-
MIDAGRI
-
Cafelab.pe
-
INEI
-
Promperú
-
OMS