Hace libros de recetas, dicta cursos de cocina, tiene una tienda online de utensilios en Chile y Perú, hace fotografía gastronómica profesional y cuida de un huerto en casa. Además, debe alimentar sus redes sociales con miles de recetas para sus seguidores de Chile, Perú, México, España, Estados Unidos y otros países. Son muchos y muy activos.

¿Cómo lo logra? Lorena Salinas (Lima, 1988) se considera un pulpo, una mujer organizada con la facultad de hacer todos sus días diferentes e irrepetibles. “No existe un día típico, entre comillas en la mañana me dedico a la tienda y en las tardes hago las recetas; pero, hoy, por ejemplo, es un día medio atípico porque en la mañana hice las recetas y en la tarde tengo una sesión de fotos para una empresa. Mis días dependen de la demanda de cada área de mi existencia y la voy repartiendo”, nos comenta la chef Lorena Salinas desde Chile vía telefónica.

¿Vivir de postear recetas?

Después de ver la facilidad para cocinar sus recetas en cada video de TikTok, Instagram y YouTube, la variedad de platos peruanos, internacionales, pastas, postres, recetas sencillas, básicas y complejas, costaría creer que se trata de su segunda carrera. Convertirse en chef fue una decisión que tomó una vez instalada en Chile, país al que llegó por trabajo, cuando se dedicaba al área comercial de una empresa. “Mi familia siempre ha cocinado delicioso, pero yo no cocinaba, y desde que salí del colegio me quedé con el bichito de cómo sería estudiar cocina. Cuando me mudé a Chile tuve que hacerlo por instinto de supervivencia y le agarré más gusto”. Y Salinas no va con rodeos, voló junto a su novio a Londres donde se especializó en técnicas de cocina y pastelería en Le Cordon Bleu. “Fui feliz estudiando cocina desde el día uno”, agrega Salinas sobre la experiencia de comenzar una nueva vida y una profesión completamente distinta. Allí nació el blog Cravings Journal, en 2015, una página en español e inglés con cientos de recetas elaboradas, explicadas y fotografiadas por la chef.

La página Cravings Journal ('Diario de Antojos' en español) fue creada por Lorena Salinas en 2015, por lo que en la actualidad se encuentran cientos de recetas de todo tipo, detalladas y en inglés y español.

Pero no se puede vivir de crear un contenido de gastronomía en un blog, ¿O sí? Lorena Salinas se puso una fecha límite para ver resultados económicos en su página y a la par alimentaba su Facebook que en ese momento era más popular, Instagram y YouTube. Poco a poco fue creando una comunidad, conociendo más gente del circuito y, con mucho trabajo y muchas recetas, comenzó a contactar con marcas y a realizar trabajos profesionales de fotografía.

“Tuve muy buena recepción. Es súper lindo no estar centrada en un solo país, me siguen de todas partes del mundo. Tengo que imaginarme todas las maneras como se conoce internacionalmente, por ejemplo, el azúcar en polvo, para que la persona que entre pueda hacer la receta. Es algo que gozo porque disfruto hablar con personas distintas partes y aprender que algo tan sencillo como que un pie de limón se hace distinto en Perú, Chile, Argentina o México. Así nos vamos enriqueciendo entre todos, esa es la gracia de tener una comunidad”.

Lorena Salinas tiene 7 libros de cocina en formato electrónico, además la tienda online de utensilios y productos para la cocina que se venden en Perú y Chile, Flambee. / Lorena Salinas

Fan de las gastronomía chilena

Los sabores del país del sur no son ajenos al paladar peruano de Salinas. Su padre es de Santiago de Chile por lo que las empanadas, sopas y demás platillos chilenos se cocinaban en la casa donde creció en Lima. “Las empanadas de carne son deliciosas; me encanta la plateada que es un corte de carne que no existe en Perú, es como un asado super rico con puré picante; las sopas; los porotos con rienda que es como una sopa de zapallo con frijoles y pasta que a mi papá le encantan y se lo hacían siempre en casa. O el pastel de choclo con choclo dulce. Hay cosas deliciosas, la cultura gastronómica en Chile ha crecido de manera astronómica en los últimos años”, refiere la chef.

La inmigración peruana en Chile ha facilitado el acceso a los insumos, de tal manera que encontrar los ingredientes para cocinar un plato peruano no es muy difícil: “Volteas la esquina y hay restaurantes peruanos, miles de tienditas con cosas peruanas, puedo comprar maíz morado en el supermercado, limones, no el tahiti, pero sí uno más dulcesito que le dicen limón peruano. Pero las recetas se van adaptando”, nos cuenta la chef y, aunque se puede conseguir de todo, la lúcuma y el rocoto son siempre los más difíciles.

Como en muchas partes del mundo, en Chile también aman la cocina peruana, nos comenta Salinas, y que los clásicos enfrentamientos entre peruanos y chilenos por la gastronomía se ven más en Perú que en Chile: “En Chile les encanta la comida peruana, vas a un restaurante a pedir pisco sour y te preguntan si quieres pisco sour peruano o chileno, acá es súper normal esa relación. Hay muchísimos inmigrantes peruanos, todo el mundo conoce por lo menos a un peruano, entonces eso para mí nunca ha sido un tema y siempre me he sentido bienvenida con los brazos más que abiertos”.

Las recetas más virales

“TikTok ha sido una locura, comencé hace 3 semanas y estoy llegando a casi 50 mil seguidores, no me lo esperaba”, declara Lorena Salinas muy emocionada con los resultados de la nueva red social a la que acaba de ingresar. Su primer video viral de TikTok (con más de un millón de reproducciones) es la receta de unos cinnamon rolls de zanahoria que colgó en Semana Santa. Además, dentro de su top 3 en TikTok están las recetas de huevo pochado y el pie de limón. Pero, en general, las recetas más vistas en su blog son los waffles, alfajores de maicena y la salsa blanca. Un poco de todo.

La receta de pie de limón se encuentra en su top 3 de TikTok. / Lorena Salinas

El acceso que se tiene en la actualidad a las recetas y contenido relaciona a la gastronomía por las redes sociales resulta fascinante para Salinas, no solo por tener las facilidades para compartir su contenido con miles de personas alrededor del mundo, sino porque también le permiten conocer las realidades y aprender del conocimiento que otras personas le pueden dar. “Si lo haces bien, las redes sociales pueden ser un lugar donde todos aprendemos y crecemos. Para mí eso es lo más importante, además es super lindo. Tengo muchos amigos que se dedican a lo mismo que yo y podemos conectar, ayudarnos y aprender de nosotros”, resalta la chef peruana sobre lo gratificante que es su trabajo para ella. No queda duda de ello.

