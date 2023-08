El chef peruano y jurado de “El gran chef: famosos” Giacomo Bocchio a lo largo de sus casi 20 años de carrera en el rubro de la gastronomía, pasó por varios restaurantes, tanto peruanos como del extranjero. En esta nota cuáles son.

¿En qué restaurantes trabajó Giacomo Bocchio?

En una entrevista para El Comercio, Giacomo Bocchio relató que su primer trabajo fue cuando era aun muy joven y se encontraba estudiando en la escuela de cocina. Su primera experiencia fue La Rosa Náutica. “Estudiaba en la escuela de cocina pero no sabía nada en verdad. Estuve un año pero casi no agarré una sartén. Me pasé ese año pelando langostinos, limpiando la cocina, etc. Ese es un comienzo digno y que todos deben saber hacer y seguro han hecho, pero no es lo que muchos chicos que ingresan a este mundo esperan”, contó.

Después de trabajar en el restaurante peruano, tuvo una pasantía en The Ritz-Carlton Naples de Florida, en Estados Unidos. Luego de esa experiencia, tuvo una productiva incursión en el Celler de Can Roca de España, ganador de tres estrella Michelin y donde aprendió técnicas de vanguardia (empacado al vacío, ósmosis, esferificación, etc.). También trabajó en D.O.M. del Alex Atala en Brasil. Tras esa experiencia, abrió su primera restaurante llamado Manifiesto.

Fue gracias a Manifiesto que Giacomo Bocchio fue ganador del título “chef revelación” en Los Premios Luces 2011. Años después, abrió Porcus, un restaurante especializado en carne de cerdo.

Giacomo Bocchio, fundador de Porcus. / Jean Pierre Pinochet Ceruti

Actualmente, Giacomo Bocchio es jurado de “El gran chef: famosos” de Latina, y en su canal de YouTube, comparte recetas y tips de cocina.