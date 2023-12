¿Quieres decir el 2023 a lo grande? Te brindamos cinco opciones de restaurantes de exclusivos hoteles en Lima. Podrías disfrutar de un momento romántico con tu pareja o disfrutar de una divertida fiesta en uno de los rooftop más prestigiosos de la ciudad. A continuación, nuestras recomendaciones:

Restaurante Bistro 400, Hotel Courtyard

Este año contarán con sus sabores clásicos pero con un “twist” entre platos criollos e internacionales. Algunos de los platos que se encontrarán son la panceta crocante oriental, pavo a la naranja, roast beef, pulpo al olivo, salmón a la florentina. Además, de deliciosas opciones dulces y espumante ilimitado. El cotillón también estará incluido.

Precio: S/309 por persona

Reservas: cy.bistro400@courtyard.com

Pullman

“Not Just New Year: Full Access” es el nombre de la cena buffet que comenzará desde las 8 p.m. en Plural Restaurante bajo el concepto de “New York, New Year”. Incluye una copa de espumante, música en vivo con Pierina Less, diversas estaciones de entradas, panes, antipastos, quesos, ahumados y postres. En los fondos, encontrarán platillos como Salmón entero al horno, tournedó de lomo, entre otros. Después de la cena, se podrá continuar en el Havana Nights, una fiesta en Ambra Rooftop Bar, con espumante ilimitado, open bar, música en vivo con el Marquez del Son, Dj en vivo. La experiencia con la cena y fiesta, incluye una noche en una habitación Superior Room King o Queen para 2 personas, y desayuno buffet en restaurante Plural.

Cena de fin de año del Hotel Pullman.

Precio: USD 465 para 2 personas.

Reservas: reservas-premiumbrands@accor.com / (01) 313 1430 – (01) 208 1223 / 986284756

Hotel Fairfield

El hotel Fairfield by Marriot contará con una cena buffet de Año Nuevo, que incluye una copa de cava. En las entradas encontrarás causa de langostinos, ensalada alemana, ensalada waldorf, entre otras. En cuanto a los fondos, el infaltable pavo en salsa de sauco, lomo a la pimienta, panceta oriental, salmón en salsa de maracuyá que puede ser acompañado con arroz árabe, puré de camote o ñoquis en salsa a lo alfredo. Corona la cena con deliciosos postres como suspiro a la limeña, crocante de manzana, cheescake de fresa, tres leches, tartaletas de frutos de la casa, entre otros.

Precios: s/ 189 adultos o s/ 85 soles niños hasta los 12 años.

Reservas: 978622304/ 015160420

Cena de Año Nuevo del Hotel Fairfield by Marriot.

Hyatt

Este hotel en San Isidro ofrecerá una elegante cena buffet por Año Nuevo; y para los que aman bailar, una fiesta en el bar Celeste. La cena tendrá una gran cantidad de platillos, más de 30 preparaciones, entre las que destacan los carpaccios, brisket en su salsa, baby ribs en salsa bbq y los platos tradicionales de esta temporada. La fiesta cóctel en Celeste incluye barra libre, mesa de quesos, mesa de piqueos, cotillón y dj.

Cena de Año Nuevo del Hotel Hyatt.

Precios: cena: s/450 adultos y s/225 niños / fiesta: s/500 por persona

Reservas: celeste@celestesolarbar.pe / 963438052

Hotel Westin

El restaurante Westin Club ofrecerá en el Hotel la “Experiencia Maras”, la cual incluye un menú degustación con insumos de alta calidad y exquisito sabor. Además, la experiencia se completa con una botella de espumante por cada dos personas y una bebida sin alcohol personal.

Cena de Año Nuevo del Hotel Westin.