Seguimos explorando las calles de Lima que cada vez se ponen más sabrosas. Esta vez, paseamos por la Av. Primavera cruzando los distritos de San Borja y Surco. ¿Qué encontramos? Restaurantes que rinden homenaje a las tres regiones del Perú, coquetas cafeterías, templos de comida asiática, espacios enfocados en las carnes, postres y más. En esta ocasión, solo seleccionamos cinco de ellos para nuestro recorrido. Además, le proponemos visitar las calles paralelas y laterales donde encontrará más de una sorpresa.

YOGASHI

Un nuevo vecino que llegó al barrio este 2024. La pastelería, de influencia francesa y japonesa, se expande y está lista para conquistar el paladar de los más dulceros. No hay quien se resista a su vitrina de postres donde encontramos tiramisú de té verde, choco domme (con 62% de cacao peruano), ópera de arándanos, frambo macarón, entre muchos otros. Es difícil elegir solo uno, mejor volvemos una y otra vez hasta probarlos todos.

Dirección: Av. Primavera 1467, Surco.

MASTER KONG

En solo unos años, este restaurante se hizo conocido como el paraíso de los bocaditos chinos (o dim sum). La receta china fue adaptada al paladar peruano. Entre estos (divididos en vapores, frituras y asados), la estrella es el siu long pao, relleno de carne de chancho y que esconde dentro un reconfortante caldo. Para compartir, puede pedir el chin chon fan (que recuerda a un canelón hecho con masa de arroz artesanal) relleno con diversos ingredientes (langostinos, vegetariano, carne, etc.). Entre los fondos hay siete tipos de chaufa, clásicos (ti pa kay o chancho asado con tamarindo) y especialidades (kam lu wanta, langostinos con almendras, etc). La visita no puede terminar sin un min pao con forma de animalito (que hicieron popular al chifa) como el erizo (relleno de lúcuma), el panda (con chocolate con maní) o la oveja (de fresa).

Dirección: Av. Primavera 311, San Borja.

LA CUADRA DE SALVADOR

Lo conocemos por su especialidad en carnes americanas de alta calidad; pero, en los últimos años, el concepto se ha expandido. Al explorar la carta se encuentran más opciones de entradas (como nigiris de salmón y de entraña), platos de influencia italiana (como rigatoni con langostinos o risotto de navaja y entraña) y con insumos marinos (surf and turf y atún saltado). Delicias para cualquier momento del año. Por supuesto, los cortes se mantienen como los protagonistas (T-bone, tomahawk, asado de tira angus, etc.). Nada mejor que disfrutar en la amplia terraza, negroni en mano, la cual se ha convertido en sello del restaurante.

Dirección: Av. Primavera 1053, San Borja.

COSTA SIERRA SELVA

Pocos espacios se aventuran a representar las costumbres de la cocina peruana en la magnitud de sus tres regiones; este restaurante lo hace y con acierto. En su carta, buscan una integración de los platos de la costa, sierra y selva para transportar al comensal a través de los sabores. Entre los más populares de cada zona están el lomo saltado, la patasca y el juane. La carta se divide por región ofreciendo tanto platos de fondo como cocteles de autor. Por ejemplo, hay cabrito a la norteña, cuy chactado y tacacho con cecina para ir acompañados, respectivamente, con cocteles como ‘Lima, la Gris’ (a base de licor de matacuy, whisky, toronja, limón criollo, almíbar de piña y lima), ‘La Peruanita’ (con pisco, vino, cítricos andinos y chicha morada) y ‘Amazonas’ (gin Amazonian, macerado de camu camu con piña, con ají charapita y romero). También hay espacio para las fusiones como la causa anticuchera.

Dirección: Av. Primavera 1462, Surco.

BIWON BISTRO

Si eres amante de la comida coreana o si quieres probarla después de ver tantos kdramas, este es el lugar para ti. Este es un espacio de cocina tradicional, sin fusiones. Una ventaja es que cuenta con varios platos para compartir; así, todos pueden ir probando un poco. Las principales características de la carta son los fermentados (el kimchi es el rey) y la carne hervida. Preste atención a los acompañamientos de papas, camotes, ensaladas, encurtidos y más.

Dirección: Av. Primavera 609, San Borja.

LA YAPA

PRODIGIO CAFÉ

Esta instagrameable cafetería nos invita a escaparnos de la rutina disfrutando de un buen café. “La experiencia que queremos brindar al cliente es a través del café, en cada grano. Y, sobre todo, el poder enseñar un poco más acerca de este”, comenta Valeria Serrano, fundadora del local.

Para las bebidas del espresso bar, usan un blend de caturra, pache y catimor de San Ignacio (Cajamarca). Mientras que para el cold brew solo trabajan con granos caturra. Mientras avanzas un trabajo o te sientas a leer, pide una combinación imperdible que es el capuccino con tostón de palta y pollo. O si buscas algo dulce, prueba las medias lunas.

Dirección: Jr. Pomalca 118, Surco.

A dos pasos de la Av. Primavera se encuentra Prodigio Café que usa granos de Cajamarca en sus bebidas. / Prodigio Café

