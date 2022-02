Conforme a los criterios de Saber más

Cremoso y delicioso. Con esta receta de helado de pie de limón y las instrucciones de La Gastronauta, podrás disfrutar en familia este fin de semana. Lo mejor es que solo lleva solo 4 ingredientes.

Anota los pasos y prepárate para un inolvidable postre.

Ingredientes:

El zumo de 6 limones

2 paquetes de galletas de vainilla trituradas

2 tazas o 500 ml de crema de leche fría

1 lata de leche condensada grande (393 g)

Preparación:

Empezar batiendo la crema de leche hasta que esté ligeramente batida, no a punto chantilly, pero sí espesa. En un bol aparte, mezclar la leche condensada con el zumo de limón. Importante no hacerlo directamente con la crema de leche para que no se corte. Cuando la leche condensada y el zumo de limón estén debidamente integrados, agregar la crema de leche batida e integrar hasta que sea una mezcla homogénea. Agregar galletitas trituradas, mezclar y poner en un molde apto para la congeladora con tapa. Congelar por mínimo 8 horas antes de servir.

