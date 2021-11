La idea es ir avanzando con las texturas y que los bebés vayan explorando los alimentos. También ir introduciéndolos a la comida de la casa poco a poco. Recuerden que los bebés no deben comer sal, ni azúcar añadida, tampoco frituras o condimentos fuertes. Algunos pensaran como su bebé va a comer cerdo cortadito, si es que aún no tiene dientes, pero no se preocupen, el solomillo de cerdo es suavecito y lo masticaran perfectamente con sus encías.

Ingredientes:

1 taza de camote (si desean el puré más suelto pueden usar solo ½ taza)

1 taza de Zapallo Macre

½ cucharadita de aceite de oliva extra virgen

1 medallón de 1 cm de alto de solomillo (compren el solomillo y hagan porciones individuales. Después lo congelan y lo van usando cuando lo necesiten)

Preparación:

Lavar, pelar y cortar en cubos el camote y el zapallo. Luego cocinarlos al vapor por 10 minutos aproximadamente. Retirarlos del fuego, aplastarlos con un tenedor y agregar el aceite de oliva para hacer el puré. Paralelamente, en una sartén antiadherente, colocar el mini medallón de cerdo aplastado ligeramente con las manos, para hacerlo más planito, con ¼ de taza de agua y cocinar a fuego medio alto, tapado, por 8 minutos aproximadamente. Servir el puré acompañado del medallón de cerdo cortado chiquitito y una cucharada de arroz.

Nota: separar una porción de puré para la noche y volver a cocinar otra porción de solomillo. Les recomiendo dejar a su bebé explorar el arroz con sus manitos y se lo trate de llevar a la boca. Es una buena idea también ponérselo directo en su mesita o en uno de esos platos que se pegan con chupón a la mesa, para que no bote todo el plato al piso.

