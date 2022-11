Las Recetas de Yo Madre nos comparte una nueva receta rápida y económica. Se trata de unos deliciosos espaguetis acompañados de hot dog y un toque de aceite de oliva que te encantará.

Sigue los pasos:

Ingredientes

½ kilo de fideos espagueti

6 hot dog

6 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Queso parmesano al gusto

Preparación

Corta el hot dog en trozos, aproximadamente, de dos centímetros. Lo importante es que no lo cortes tan delgado, porque se pueden partir al momento de cocinarlos. Toma algunos de los fideos espagueti que usarás en esta preparación y lo incrustarás en tus hot dog, llevándolos hasta la mitad del fideo. Yo te sugiero incrustar unos tres fideos por cada trozo de hot dog, para que se vea más divertido al final. Es claro, que no usarás toda tu pasta, solo una parte, pues el resto de pasta, queda tal cual. Sancocha la pasta en agua hirviendo con ½ cucharadita de sal. Recuerda que no necesita aceite. Debes poner la pasta entera, y con la ayuda de un cucharón, lo vas sumergiendo al agua caliente, con mucho cuidado, para que no se arruinen tus fideos con hot dog. El tiempo de cocción al ‘dente’ lo puedes mirar al reverso de tu empaque. Una vez listos, cuela los fideos y retira todo el exceso de agua. Reserva. Calienta ligeramente el aceite de oliva y agrega tus fideos reservados. Condimenta con sal. Solo debes saltearlos por unos 3 minutos. Es hora de servir, y aquí puedes agregar la cantidad de queso parmesano que más te guste.

NOTA:

En esta receta tú puedes usar la cantidad y el tipo de hot dog que más te guste. Te aconsejo, que no sobre cocines la pasta, lo mejor es la pasta al dente.