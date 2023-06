Un pollo con historia trujillana

Hace 50 años se fundó el primer local de Pollos Bolívar en Trujillo, aquí empezaría una tradición familiar que se mantendría con los años. En el 2001, fueron los papás de Alberto, quienes en la búsqueda de mantener el sabor, pusieron su propio local al que le agregarían dos palabras: Pollos Bolívar de Húsares, por el lugar en el que estaban ubicados.

Aquí es donde crece Alberto, entre carbón y pollos, en donde aprende el negocio familiar y se encarga de guardar el gran secreto del pollo a la brasa y del ají Bolívar. Pero los años pasarían y Lima, que suele ser una ciudad a la que se llega siempre, los motivó a poner su propio local en plena pandemia.

Así nace Pollos Bolívar, un sabor con historia, una propuesta que mantiene el sabor trujillano, pero con una carta que complace al paladar limeño.

“Aquí vendemos el mismo pollo a la brasa de Trujillo, tanto es así que el aderezo llega desde allá, de esta manera nos aseguramos mantener la receta que enamoró a los trujillanos”, asegura Alberto.

Las salsas que ofrecen son totalmente caseras. “La mayonesa es casera, la vinagreta es casera, el ají Huacatay es casero y el infaltable ají Bolívar, que es el de toda la vida y que es una receta secreta, también se prepara en Lima”, cuenta el gerente.

El local en Lince ha significado un reto para Alberto y Milagros, su novia, quienes apostaron por un negocio de comida en plena crisis sanitaria, sin saber que vendría una crisis política, lo que de alguna manera afectó la situación. En estos dos años han obtenido ciertos reconocimientos como el tercer lugar en el Festival Filo, sin embargo, lo más importante es que ya los empiezan a reconocer por el buen pollo a la brasa.

La oferta de Pollos Bolívar

Además del pollo a la brasa con sus papas peruanas, tienen el infaltable Mostrito, la salchipapa, el pollo broaster crocantito que alcanza para dos personas y en julio tendrán nuevos ingresos a la carta.

“La carta en Lima es más amplia, nos adaptamos a lo que nos piden las personas, de hecho empezamos con brasa y broaster y de ahí la salchipapa. Nuestro fuerte siempre es el pollo a la brasa, pero el lomo saltado y el mostrito también tienen su acogida”, cuenta Alberto.

La idea de Pollos Bolívar es continuar ganando comensales limeños, hasta el año pasado mucha de la gente que llegaba era aquella que tiene alguna relación con Trujillo, sin embargo, el boca a boca les ha permitido impactar en un público nuevo que los conoce por su sabor.

“Mucho cuando llegan nos dicen me han hablado muy bien, ojalá que no me decepcionen, y nunca decepcionamos. En verdad es muy reconfortante eso. Y de hecho, a lo que sí quisiéramos apostar es poder sacar una línea de cobertura de eventos”, menciona el gerente.

La idea a mediano plazo es tener otro punto de despacho con el que puedan llegar a otros distritos y así seguir la expansión de Pollos Bolívar.