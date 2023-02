Charo ha investigado sobre las diferentes preparaciones del tamal en el Perú. / Cortesía Tamal Tabien

“Me acuerdo que de niña todos compartíamos en la mesa una humita, salchicha huachana, unos tamales… Cosas nuestras, peruanas, pero veo que ahora no lo están haciendo. Quiero que los jóvenes retomen esa tradición, que la gente vuelva a reunirse a la mesa un domingo a compartir algo peruano como es el tamal. Primero lo nuestro y después el resto”, comenta la emprendedora.

EMPRENDIMIENTO FAMILIAR

En el 2020 abrió su primer local en Miraflores, actualmente tiene otro en Surco, siguiendo la tradición familiar. Su mamá preparaba tamales criollos -en base a la receta que le enseñó su suegra proveniente de Huanchaco (Trujillo)- y los vendía los domingos. De pequeña, Charo la veía cocinar y ayudaba yendo a comprar los insumos con ella, pelando el maíz... De grande, empezó a preparar tamales para compartir en ocasiones especiales: una cumpleaños aquí, una boda allá.

Pasaron los años y sus hijos le propusieron desarrollar un emprendimiento formal. Les respondió: “Yo preparo los tamalitos, ustedes se encargan de la parte tecnológica [pedidos, difusión en redes, etc]”. Así comenzó en su departamento -con los criollos que aprendió de su mamá- y los fines de semana, los repartía con sus hijos. En un momento, su cocina quedó pequeña. Fueron tantos los pedidos que en la refrigeradora solo guardaba los tamales. Era hora de buscar el local propio y ofrecer más variedad a sus clientes.

Charo trabaja siempre con maíz cusqueño. Últimamente, le piden mini tamales para reuniones. / Cortesía Tamal Tabien

IR EN BUSCA DE LAS RECETAS Y SABORES REGIONALES

Charo Inguanse no se quedó solo con la receta familiar, sino que se propuso investigar sobre la tradición tamalera en las diferentes regiones del país: Piura, Arequipa, Chincha. Ella considera que el maíz cusqueño, el mismo que su mamá utilizaba, es el mejor para esta preparación. “Me di con la sorpresa de que uno de los mejores maíces es el cusqueño pues crece a una altura y temperatura que lo hace único”, explica.

Solo trabaja con este grano para preparar sus tamales y siempre busca los mejores insumos. El criollo sale con relleno de pollo o de lomo de chancho; el arequipeño viene relleno de carne de cerdo y su toque de anís nájar; además del típico chinchano envuelto con hojas de plátano. Con choclo cusqueño desgranado, prepara tamalito verde (de pollo, queso y relleno de cabrito) y humitas (saladas y dulces). Un experimento fueron las humitas de yuca con manjar; así mismo ha recuperado las chapanas que son dulces tradicionales hechos con masa de yuca, endulzados con chancaca y envueltos con hojas de plátano.

Este año, con suerte para junio, quiere incorporar platillos de la selva como el tradicional juane. Ella nos recuerda que la palabra tamal proviene del náhuatl “tamalli” que significa envuelto. “Cada región tiene su tamalito y su forma de prepararlo. Te vas a Tacna, a Cusco, a Huancayo y hay diferentes tipos. ¡Yo no voy a terminar de explorar la gastronomía peruana! Yo rescato lo que mi mamá me enseñó [de Trujillo] y lo que es un poco más común. Lo he querido preparar de forma más artesanal y premium; esa es nuestra diferencia”, sostiene.

MÁS INFORMACIÓN

Dirección: Av.Petit Thouars 4701, Miraflores.

Horario: De lunes a sábado, de 7:30 a.m. a 9:30 p.m. (Tienen un break de 3:30 a 5:30 p.m.) Domingos hasta la 1 p.m.

Teléfono: 981 028 391.

Dirección: Jr. Los Jazmines 137, urb. Valle Hermoso, Surco.

Horario: De lunes a sábado, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Domingos, hasta la 1 p.m.

Teléfono: 933 090 511.