Todos los sobrinos y sobrinas estamos invitados el próximo 23 de febrero donde la tía Ceci. La sazón norteña se vestirá de gala con una cena a cuatro manos en el restaurante Pueblo Viejo ya que la dueña de casa, Cecilia Ríos, ha convocado a Mayra Flores (Shizen) a unírsele en la cocina y dejar en alto a la comida regional. El trío se completa con Thalía Talavera (Síbaris) que estará a cargo de la barra. Las risas y la camaradería fluyen mientras conversamos con ellas; solo es un previo de lo que será el día de la cena. Imposible faltar.

COLABORACIÓN Y DIVERSIÓN

El objetivo de la cena es “confraternizar las cocinas” y aprender la una de la otra, comenta la tía Ceci que abrió Pueblo Viejo, restaurante especializado en la cocina chiclayana, en 1996. Qué mejor compañera que la piurana Mayra que ha sabido transportar esos sabores a la mesa nikkei de Shizen. El trío perfecto se completó con Thalía que es norteña por matrimonio (su pareja Francesco de Sanctis nació en Sullana) y la maestra para compartir su expertise en el mundo de la coctelería. “Quiero probar que la cocina regional también puede estar en una cena a cuatro manos”, recalca la chiclayana.

“Es importante celebrar la amistad y visibilizar esta unión entre mujeres”, agrega la chef de Shizen que, a inicios de año, celebró su quinto aniversario con sus propias cenas a las que invitaron a cocineros como Pía León y Jaime Pesaque. Estos encuentros amistosos permiten que sus comensales descubran otras propuestas gastronómicas: “es un win win para todos”.

La diversión es el tercer factor en estos encuentros. “Es hacer sinergia entre las tres, divertirnos y aprender”, comenta la barwoman de Síbaris. A su vez, destaca la colaboración que se da entre todos los involucrados en el sector gastronómico. Confraternización, visibilización y diversión son las claves de esta fiesta.

La camaradería fluye entre estos tres talentos femeninos de la cocina y la barra. / Cortesía Pueblo Viejo

LA SAZÓN NORTEÑA

Como ya lo mencionamos, el ADN de la sazón norteña está presente tanto en Cecilia Ríos como en Mayra Flores. La primera aprendió de su madre aunque no le dejó las recetas. Con los años, su paladar fue encontrando esos sabores de su niñez. “Todo fluía, todo me acordaba así he ido rescatando recetas. Creo que está dentro de uno”, dice la cocinera que disfruta trabajar sobre todo con los pescados deshidratados, la zarandaja y el choclo tierno chiclayano.

La segunda tuvo como mentora a su abuela trujillana; al acompañarla mientras cocinaba fue absorbiendo lo que veía y hoy estos recuerdos aparecen cuando busca inspiración. Su base para darle buen sabor a una preparación son el culantro, el comino y el ajo.

Mientras que la limeñísima Thalía Talavera viene conociendo el norte, sobre todo Piura, desde hace 14 años por su esposo. “Para mí es como conocer una nueva gastronomía [...] En temas de barra, el norte nos da ciertas frutas y cereales -como mi favorito el mango ciruelo, el tamarindo y la cebada que se puede mezclar con whisky- que son muy ricos y versátiles. En esta cena quiero coquetear un poco con esos insumos en la coctelería para exponerlos de manera diferente a como se suele tomar”, apunta.

La tía Ceci nos reitera su invitación para ser parte de lo que será una velada de lo más hogareña: “Será una cena llena de amor y de casa. Es una ocasión en que las cocineras salimos [de la cocina] y todo se convierte en una fiesta de comida y amistad”.

La cena Cada una de las integrantes preparará algo especial (y sorpresa) para la cena. Ceci adelanta que juntará al olluco con el loche y la carne seca en un plato; además de preparar una humita de pato. Mientras que Mayra opta por unas navajas escabechadas a la parrilla y una carrillera con puré de loche y arroz arvejado. Por su parte, Thalía usará la ciruela chiclayana y la cebada para crear un coctel refrescante y un aperitivo.

Más información Fecha: Jueves 23 de febrero, a las 7:30 p.m. Lugar: Pueblo Viejo. Av. Paseo de la República 5628, Miraflores. Reservas: 923 164 990 / 946 798 915.