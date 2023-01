El 2023 promete ser un gran año para la gastronomía a nivel mundial. Los 50 best han hecho una lista de los lugares que abrirán este verano y que tendrán como líderes a los mejores chefs y bartenders. “Hemos investigado, seleccionado y perfilado 29 de los restaurantes y bares más emocionantes de este año, así como algunos lugares clave que acaban de abrir, así que desplácese para encontrar una deliciosa inspiración para viajar con ofertas de chefs como Gaggan Anand y Daniela Soto-Innes. , y los camareros Colin Chia y Simone Caporale”, menciona la lista más importante de la gastronomía.

Humo

Ubicación: Londres, Reino Unido

Según 50 Best, es una es un restaurante con un nuevo concepto de parrillas. Tiene como líder al chef colombiano Miller Prada. En este espacio, podrán encontrar platos como una trucha marinada y ahumada. Además, encontrarán una parrilla de cuatro metros de largo se ubicará en el centro de Humo.

Bossa, London

Ubicación: Londres, Reino Unido

El sabor de Brasil llegará a Londres gracias al chef Alberto Landgraf, quien es el fundador del famoso restaurante Oteque de Río de Janeiro. A diferencia de su restaurante insignia especializado en alta cocina, Bossa servirá un menú a la carta de platos clásicos brasileños centrados en pescado y verduras, entre los que destacan el queso coalho a la parrilla y la tapioca con champiñones mixtos.

Handshake Speakeasy

Ubicación: Ciudad de México, México

El equipo detrás de Handshake de Ciudad de México está abriendo un segundo Handshake en un lugar secreto dentro del mismo hotel, el NH Reforma. Este nuevo bar es mucho más grande que el primero. Cuenta con 60 espacio y tiene un nuevo menú con cocteles de autor.

Joia

Ubicación: Londres, Reino Unido

Este restaurante es el hermano de Alma en Lisboa. Está liderado por Henrique Sá Pessoa, el chef portugués que incursiona por primera vez en Londres. Joia mostrará la herencia culinaria del chef, con influencias de Cataluña y Portugal junto con lo mejor de los productos británicos e ibéricos.

Nuevo lugar de repostería por Pía Salazar

Ubicación: Quito, Ecuador

Pía Salazar se consagró como la Mejor Chef Pastelera de América Latina en el 2022. Ahora, Pía y su esposo Alejandro Chamorro están listos para abrir una pastelería en la capital ecuatoriana, que ofrece dulces tradicionales y platos salados para comer en casa o para llevar.

Rubra

Ubicación: México

La ex chef y socia de Cosme, Daniela Soto-Innes, regresa a México, su país natal pra abrir Rubra, un restaurante que exhibe su exclusiva gastronomía mexicana dentro del W Hotel Punta de Mita frente a la playa. Según explica Daniela, muchos platos son a base de maíz y con sabores audaces y brillantes.

Amado Grill

Ubicación: Nueva York, Estados Unidos

El chef Ignacio Mattos está abriendo su primer restaurante de alta cocina en el nuevo Nine Orchard Hotel, en el centro de Manhattan. Ahora, su nuevo espacio contará con un elegando menú degustación de siete pasos. El ambiente está inspirado en el neorrenacentista. Mattos se encargará de toda la comida y bebida del hotel.

Mauro Colagreco en Raffles London en OWO

Ubicación: Londres, Reino Unido

El icónico grupo hotelero que comenzó en Singapur en 1887 ahora está abriendo su primera ubicación en Londres en el histórico edificio Old War Office. Este hotel tendrá dos restaurantes y un menú hecho por el chef Mauro Colagreco, cuyo restaurante insignia Mirazur fue el primero de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en el 2019.

Frantzén Group restaurants

Ubicación: Singapore, Shanghai and Dubai

El Grupo Frantzén abrirá en este 2023 tres restaurantes. El primero es una apertura súper premium en Shanghái, con un menú a la carta para diferenciarlo de los menús de degustación del grupo en Estocolmo y Singapur. Luego abrirá uno en Singapur y otro en Dubai.

Tuju

Ubicación: Sao Paulo, Brasil

Tuju reabrirás sus puertas en este 2023. Este restaurante, el cuál formó parte de los mejores 50 restaurantes de América Latina en el 2016, cerró temporalmente durante la pandemia. En esta ocasión ofrecerá un menú degustación con ingredientes de temporada.

Yannick Alléno en Four Seasons Hotel London

Ubicación: Londres, Reino Unido

El chef Yannick Alléno lleva lo mejor de su sabiduría al Four Seasons Hotel London. Aquí se servirá desayuno, almuerzo y cena, con platos contemporáneos y creativos utilizando técnicas francesas y productos británicos.

Un nuevo bar por Gimlet

Ubicación: Melbourne, Australia

El chef Andrew McConnell y el equipo de Gimlet están planeando un bar nuevo e íntimo para solo 30 personas. Lo nuevo es que no contarán con una cocina elaborada, solo será un espacio con ostras recién desconchadas, erizos de mar y jamón recién cortado, junto con cócteles de autor.

Gaia

Ubicación: Londres, Reino Unido

El chef Izu Ani abrirá una sucursal de Gaia en Londres. Como se recuerda, Gaia forma parte de los 50 Mejores restaurantes del Oriente Medio y África del Norte. Gaia de Londres ofrecerá ensaladas coloridas, cócteles de influencia mediterránea y muchos mariscos.

Long Chim

Ubicación: Londres, Reino Unido

Londres será la nueva sede de Long Chim y tendrá como chef a David Thompson, quien cerró su aclamado Nahm en 2012. En este nuevo espacio se espera los clásicos Pad Thai y beef massaman en un ambiente relajado y con poca luz.

Ramenhead

Ubicación: Cabo

El chef y restaurador Peter Tempelhoff y su equipo ahora han abierto Ramenhead, un lugar informal de ramen debajo de Fyn. Tempelhoff y la chef ejecutiva Ashley Moss usan la única máquina de fideos Yamamoto en África para hacer sus fideos desde cero, con la máquina a la vista de los comensales.

GohGan

Ubicación: Bangkok

Gaggan Anand y Takeshi ‘Goh’ Fukuyama, dos grandes chefs de Asia, finalmente se juntaron GohGan, y combinarán su creatividad gastronómica en su nuevo restaurante en Bangkok.

Rosita

Ubicación: Hong Kong

Hong Kong tendrá ahora un pedacito de América Latina. El chef venezolano Ricardo Chaneton de Mono y el argentino Agustín Balbi de Ando se han unido para abrir una cocina latinoamericana con influencias japonesas y francesas en un menú de degustación de seis platos con platos como estofado de langosta y ceviche.

Fizzy Dayz

Ubicación: Singapur

Colin Chia y su equipo de Nutmeg & Clove ahora han abierto un bar informal que sirve cócteles highball. Combínalo con una hamburguesa de waffle de pollo de Nashville o un brioche de queso a la parrilla del menú de comida reconfortante.

Antonio’s at PGA Cars

Ubicación: Mandaluyong, Filipinas

El chef Antonio Escalante junto a su socio Cyrille Soenen han abierto dentro de una sala de exhibición de autos de lujo. Los platos del elegante menú incluye el tuétano de ternera asado, bistec tártaro añejado en seco y lengua de buey en escabeche.

Glass by Sips

Ubicación: Barcelona, España

Simone Caporale y Marc Álvarez, quienes son los fundadores del bar Sips (número 3 en The World’s 50 Best Bars 2022), abrieron “Glass by Sips” en Madrid. Sirve cócteles creativos y clásicos en un espacio con paneles de madera que hace un guiño al Madrid de los años veinte.

Alajmo Cortina

Ubicación: Italia

Raffaele y Massimiliano Alajmo, los hermanos detrás de Le Calandre, han abierto un hogar permanente en Cortina d’Ampezzo, una estación de esquí en el norte de Italia. Ubicado dentro de un restaurante histórico que estuvo cerrado durante muchos años. En Alajmo Cortina se sirve almuerzos y cenas en tres pisos, con impresionantes vistas a las montañas.

Cycene

Ubicación: Londres, Reino Unido

El equipo de la Blue Mountain School ha rediseñado el espacio íntimo de Shoreditch de Londres para albergar al nuevo espacio Cycene. Tendrá una experiencia multisensorial de 10 platos donde los comensales disfrutan platos en la barra, la cocina y el comedor.

Tán

Ubicación: Nueva York, Estados Unidos

El chef de Cacun Jonatán Gómez Luna se asoció con el cocinero Richard Sandoval para su primera colaboración en la ciudad de Nueva York, un restaurante que sirve comida de la región de Yucatán en México. Más adelante en el año, el equipo también abrirá Lúm, un salón de cócteles en el sótano inspirado en Tulum.

Ikoyi

Ubicación: Londres, Reino Unido

Jeremy Chan e Iré Hassan-Odukale tienen un nuevo ambiente, que les permite tener más espacio para crecer, con una nueva selección de vinos ampliada y un menú que se basa en la micro-estacionalidad británica.

Mishiguene

Ubicación: Ciudad de México, México

El chef argentino Tomás Kalika acaba de abrir su primera sucursal en México. El restaurante que honra la herencia de los inmigrantes judíos de Argentina se podrá encontrar ahora en la ciudad de México, se degustará platos como los varenikes de papa.

Lulu’s

Ubicación: Londres, Reino Unido

Lasse Petersen ha abierto el bar de vinos y la tienda Lulu’s, una adición bienvenida al restaurante Herne Hill del equipo, Llewelyn’s. Mientras que la tienda vende sándwiches durante el día, por la noche Petersen cocina platos de inspiración europea, nórdica y de Oriente Medio junto con vinos de Eslovenia, Georgia, Beaujolais y Toscana.

Moa

Ubicación: México

Después de cuatro años trabajando como chef pastelera en el restaurante Cosme en Nueva York, Erika Cisneros regresó a su México natal para abrir una panadería junto con el chef coreano JuHee Park, explorando los panes asiáticos, así como los sandos y los fermentos.

Cobarde

Ubicación: Oaxaca, México

El chef Pako Cortés acaba de abrir su propio lugar en el centro histórico de Oaxaca, con un menú influenciado por su trabajo en las cocinas mexicana y asiática. Se sirven platos como albóndigas de pollo y sopa pho al estilo vietnamita , así como cócteles de Jaime Cornejo y postres de Erika Cisneros, otra exempleada de Cosme cuyo propio restaurante, Moa.

Tiara

Ubicación: Rio de Janeiro, Brasil

El chef Rafa Gomes acaba de abrir Tiara en el elegante Leblon de Río, que sirve un menú degustación basado en los mejores mariscos, carnes y verduras de temporada. El nombre proviene de Itacoatiara, el barrio de Río donde creció Gomes, que también inspiró sus restaurantes Itacoa en París y Río.