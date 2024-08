Perú vs Italia EN VIVO: Sigue ONLINE el partido previo al Mundial Femenino Sub-17 | Las selecciones de vóley de Perú e Italia Sub-17 se enfrentarán en un juego amistoso este miércoles 14 de agosto del 2024 a las 7 p.m. (hora local de Perú) desde la locación del Polideportivo Legado de Villa El Salvador. Si estás interesado en seguir el partido de Perú vs Italia en directo, este será transmitido por el canal de TV Perú. El recinto deportivo cuenta con una capacidad de 5000 personas. El cuadrangular al que pertenece la selección peruana cuenta con rivales como República Dominicana, Japón e Italia. No te pierdas este amistoso previo al Mundial Femenino sub-17 de Vóley y sigue las incidencias desde la web de El Comercio.

Perú vs Argentina: así fue el primer punto nacional en el inicio del Preolímpico de Vóley. (Movistar Deportes)