La relación entre Kylian Mbappé y Lionel Messi dentro del PSG parece que no es de las mejores, y todo se debería a que el jugador francés estaría persuadiendo al equipo técnico para que los jugadores argentinos que conforman al conjunto parisino no formen más las líneas del equipo titular, algo que de a pocos, según medios de comunicación, lo ha estado logrando; sin embargo, no ha podido conseguirlo con el mejor jugador del mundo.

¿Cómo fue la vez que Kylian Mbappé pidió “borrar” a Lionel Messi del PSG? En esta nota te contamos cómo ocurrió, además de otros detalles que debes conocer respecto al tema.

LA VEZ QUE KYLIAN MBAPPÉ PIDIÓ “BORRAR” A LIONEL MESSI DEL PSG

Según medios franceses, Kylian Mbappé, les habría exigido a los dirigentes del PSG que se desprendieran de los futbolistas argentinos que en su momento entraron y lograron grandes victorias para este club francés.

Y es que, al parecer, el pedido fue escuchado y fue ocurriendo con la salida de Leandro Paredes, vendido a la Juventus, Ángel Di María, que no renovó contrato y Mauro Icardi que pasó al Galatasaray.

No convencido de que su pedido fuese oído por completo, Kylian Mbappé viene comportándose de una manera no adecuada al momento de jugar fútbol a la par con el astro y mejor jugador del mundo, Lionel Messi, hecho que se puede ver durante el mercado de pases en los partidos que disputa el equipo.

Esto viene ocurriendo desde que Lionel Messi firmó un nuevo contrato a principios de mayo, convirtiéndose en el jugador mejor pagado del club y rechazando al Real Madrid; dejando a Kylian Mbappé y su pedido de desmantelar a los jugadores de la República de Argentina fuera de su club, en un círculo en el que también Neymar cayó, siendo considerado por los directivos del equipo como un jugador negociable.

El medio Todo Noticias indica que los compañeros de vestuario del PSG utilizan palabras como “mimado” e “insoportable” para referirse a Kylian Mbappé y fuentes con trayectoria en el equipo aseguran que esto se debe a su pedido condicionante para su continuidad de tener un salario superior al de Neymar y Messi, y que su opinión tenga peso en las decisiones futbolísticas.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE KYLIAN MBAPPÉ

Kylian Mbappé es un futbolista francés que juega como delantero en el Paris Saint-Germain F. C. (PSG) de la Ligue 1 de Francia que en un principio inició su carrera con el club Mónaco, haciendo su debut profesional en 2015, a los 16 años.

En el Club Mónaco, Kylian Mbappé ganó un título de la Ligue 1, como el ‘Jugador Joven del Año de la Ligue 1′ y el premio ‘Golden Boy’.

En 2017, fichó por el Paris Saint-Germain (PSG) en un préstamo inicial, que se hizo permanente en 2018 en una transferencia por valor de 180 millones de euros más complementos, lo que lo convirtió en el segundo jugador más caro y más joven. Actualmente es el segundo máximo goleador de la historia del PSG.

Sobre su participación con la selección francesa, inició en las categorías inferiores en el Campeonato de Europa Sub-19 de Alemania 2016, donde se fue campeón y bota de plata como segundo máximo anotador del torneo.

Con la selección absoluta, hizo su debut en 2017, a los 18 años, siendo fichado para representar a la selección de Francia en sus partidos oficiales.

Es así que, con tan solo 19 años de edad, se proclama campeón del mundo en la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018, marcando cuatro goles y siendo galardonado con el premio al mejor jugador joven del torneo, además de convertirse en el futbolista más joven en marcar en la final de un Mundial desde Pelé en 1958.

QUÉ SE DEBE SABER SOBRE LIONEL MESSI

Si se habla de Argentina, una de las figuras del fútbol de ese país que no pueden pasar desapercibidas es Lionel Messi, quien es considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

Lionel Messi, conocido también como Leo Messi, es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista. Es jugador histórico del Fútbol Club Barcelona, al que estuvo ligado veinte años. Actualmente, desde 2021 integra el plantel del Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia.

Lionel Messi es considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, siendo el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, siete veces el Balón de Oro, seis premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y seis Botas de Oro.

En 2020, Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro.