A mediados de diciembre del 2019, la ciudad de Wuhan, en China, empezó a registrar algunos casos de neumonía cuya causa aún se desconocía. Se trataban de los primeros casos de personas infectadas con el COVID-19.

Han pasado seis meses desde el primer caso de nuevo coronavirus y el mundo registra más de 6.7 millones de contagios y cerca de 400 mil muertos, esto sin contar las medidas de confinamiento y distanciamiento social tomadas en distintos países.

Hasta el momento, la información sobre el COVID-19 no es del todo precisa. Una investigación de la revista The Lancet señala que se trata de un nuevo tipo de virus perteneciente a la familia Coronavidae. Y aunque comparte características con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), no es igual. .

¿Qué es el nuevo coronavirus?

Se trata de una serie de virus que adoptan su nombre por una ‘corona’ que bordea al virión o ‘núcleo’ del virus. No son nuevos en el mundo, ya que siempre han convivido con tanto en animales como en humanos.

Un primer análisis sobre este nuevo virus determinó que era muy distinto a los otros dos betacoronavirus, el SARS y el MERS. La gravedad que causaba en los humanos originó que sea considerado como una nueva enfermedad. Así nació el COVID-19.

La investigación publicada en The Lancet señala que se realizó un análisis de los genomas del COVID-19 y otros coronavirus para poder determinar su origen. Así se determinó que contaba con gran similitud con dos coronavirus similares al síndrome agudo severo derivados de murciélago (SARS) pero se encontraba aún más distante del SARS-CoV y el MERS-CoV.

¿Cómo inició en Wuhan?

Los primeros casos reportados de personas infectadas con el nuevo coronavirus tuvieron como epicentro el mercado de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Dicho lugar se convirtió en el foco del virus que semanas después ocasionaría una pandemia en el mundo.

En el mercado de Wuhan se realizaba la venta de animales. Y luego los científicos asegurarían que, aunque los murciélagos serán el huésped original del virus, pudo haber sido cualquier otro animal vendido pudo ser el huésped intermedio que permitió su expansión en los humanos.

Son varias las teorías que vienen barajando los investigadores sobre el origen del COVID-19 y cómo llego a los humanos. Una de ellas refiere a que sería un pangolín el huésped intermedio que permitió la mutación del coronavirus.

Los científicos realizaron varias muestras genéticas para determinar esta teoría y determinaron que había mucha similitud. Se trata de un nuevo virus de origen muy reciente en el ser humano y que en poco tiempo ha logrado mutar.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

