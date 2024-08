Los feriados son una oportunidad para disfrutar al máximo de diversas actividades, como salir a comer, pasear, viajar o simplemente quedarse en casa para avanzar asuntos pendientes o para relajarse con los seres queridos. Debido a lo anheladas que son estas fechas, muchas personas ya se encuentran investigando cuándo será el próximo feriado para organizar un viaje o una actividad más prolongada.

En este sentido, te contamos que, en este mes de agosto, los peruanos podrán disfrutar de un feriado largo gracias a una celebración religiosa. A continuación, te contamos cuándo se podrá disfrutar de varios días libres y la festividad que hace esto posible.

¿CUÁNDO SE DESARROLLARÁ EL FERIADO LARGO DE AGOSTO?

El penúltimo día del octavo mes del año, es decir el 30 de agosto, será feriado debido a que se celebra y se rinde honores a la imagen de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú y primera en recibir el reconocimiento canónico de santidad por parte de la Iglesia Católica. Este día es especialmente significativo en nuestro país, puesto que se celebran diversas actividades religiosas y culturales en su memoria.

Debido a que esta fecha cae viernes, los peruanos podrán aprovechar dicho día y el fin de semana para disfrutar de un descanso o una actividad prolongada.

¿QUIÉN FUE SANTA ROSA DE LIMA?

Isabel Flores de Oliva, conocida popularmente como Santa Rosa de Lima, fue una joven que consagró su vida a la oración y se dedicó a ayudar a los pobres y enfermos.

Su santidad fue reconocida por los limeños cuando ella aún estaba viva y por eso sus penitencias eran comentadas por toda la ciudad. Por lo tanto ya era considerada una santa mucho antes de que el Papa Clemente X la canonizara en 1671, convirtiéndose en la primera santa de América. El mismo Pontífice la declaró patrona principal del Nuevo Mundo (América), Filipinas e Indias Occidentales.

Santa Rosa falleció un 24 de agosto de 1617 con apenas 31 años de edad. Se ha escrito que miles de personas asistieron a sus funerales para despedirse de ella, un fervor que se mantiene hasta el día de hoy y que se refleja en las largas colas que sus devotos forman en vísperas del 30 de agosto, con el afán de dejarle una carta en el pozo de los deseos.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL 2024 TRAS LOS DESARROLLADOS EN AGOSTO?

Setiembre: No hay feriados en setiembre del 2024.

Lunes 7 Octubre: Día no laborable para el sector público

Martes 8 Octubre: Combate de Angamos

Viernes 1 Noviembre: Día de Todos los Santos

Viernes 6 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 Diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 Diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 Diciembre: Navidad

Lunes 30 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 Diciembre: Día no laborable para el sector público

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos.

Los feriados son días festivos nacionales en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Estos son descansos remunerados que no se compensan.

Por otro lado, los días no laborables son decretados por el Gobierno y están dirigidos al sector público. Será decisión del sector público si acatan la medida. En tanto, si no se trabaja en día no laborable, se debe compensar luego esas horas.