Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias en Perú, el Gobierno decretó como día no laborable el viernes 26 y sábado 27 de julio para los trabajadores del sector público a nivel nacional. Según la norma publicada en El Peruano, los empleados tienen derecho a no trabajar ese día y las horas no laboradas deben ser compensadas posteriormente según las disposiciones de cada entidad pública.

En este contexto, muchos peruanos se preguntan si algunas entidades estatales funcionarán con normalidad durante este día de festejo en todo el país. Por ello, la ONP emitió un comunicado donde brinda detalles de su atención al público y qué tramites se podrán realizar durante los feriados de Fiestas Patrias 2024.

¿La ONP atenderá el viernes 26 y sábado 27 de julio?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) comunicó que sus oficinas abrirán sus puertas a la atención este viernes 26 de julio en su horario regular. Asimismo, funcionarán sus canales virtuales como onpvirtual.pe y los servicios automatizados de ONP Te escucha (01) 634 2222.

El sábado 27 también declarado día no laborable, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 066-2024-PCM, estarán disponibles de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. en los 17 centros MAC ubicados en Áncash, Arequipa. Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno y Ucayali.

Qué tramites de la ONP puedo hacer en los MAC

Los módulos de los centros MAC, los asegurados de la ONP pueden hacer todos los tramites que se hacen en sus oficinas, como:

· El ingreso de solicitud de pensión

· El seguimiento de trámites y solicitudes

· La asesoría previsional personalizada

· El reporte de sus aportes

· La emisión de constancias de pago

· solicitar el servicio gratuito de pago a domicilio

· Afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones, entre otros.

La Institución advierte que los servicios que ofrece son gratuitos, a fin de que los afiliados o pensionistas no recurran a terceras personas para acceder a ellos.

¿El viernes 26 y sábado 27 de julio son días no laborables en Perú?

El viernes 26 y el sábado 27 de julio han sido decretados días no laborables para el sector público, pero recuperables. Las horas dejadas de laborar serán compensadas en la siguiente semana o en la oportunidad que lo establezca el titular de la entidad pública (D.S 011-2024-PCM y D.S. 066-2024-PCM).

En el sector privado, el viernes 26 y el sábado 27 de julio son días laborables, salvo que el empleador acuerde con los trabajadores no laborar dicho día, con cargo a recuperar posteriormente las horas dejadas de laborar en la forma que ambas partes lo determinen.

Feriado 28 y 29 de julio: ¿Recibiré triple pago si trabajo en Fiestas Patrias?

Aquellas personas que laboren en los feriados obligatorios del 28 y 29 de julio podrán recibir un triple pago en sus cuentas bancarias. Este beneficio está dirigido exclusivamente a los empleados del sector privado que trabajen durante estos días festivos.

Esto significa que, además del pago correspondiente por el día feriado trabajado, los empleados tendrán derecho a una sobretasa del 100% sobre su remuneración habitual por el trabajo realizado durante el feriado, según explica el diario El Peruano.

Por ejemplo, según la normativa, si un trabajador gana S/100 por día y trabaja en alguno de los feriados mencionados sin descanso sustitutorio, tendrá derecho a recibir tres remuneraciones por día laborado. Esto incluye los S/100 correspondientes al día feriado, que ya están incluidos en su remuneración semanal, quincenal o mensual, más S/200 adicionales por trabajar en un día feriado, lo que equivale a una sobretasa del 100%.

Por otro lado, otra opción que las empresas ofrecen a las personas que trabajan en feriado es otorgarles otro día de descanso en compensación al trabajo realizado en dicha fecha. En este caso, todo depende de cómo negocien el empleador y su trabajador.