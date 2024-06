¿Para cuándo se daría aumento del sueldo mínimo este 2024?

En la actualidad, el sueldo mínimo se encuentra en S/1.025 en el país, pero esta cifra podría cambiar próximamente debido a los índices positivos en la economía peruana, según anunció el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De esta manera, Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, se pronunció sobre la posibilidad de que la Remuneración Mínima Vital (RMV) aumente siempre y cuando haya un acuerdo entre empleadores y trabajadores. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE AUMENTARÍA EL SUELDO MÍNIMO ESTE 2024?

Luego de que en el Congreso de la República proponga a través de un proyecto de ley el aumento del sueldo mínimo en el país a S/1.545, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, decidió pronunciarse sobre esta misiva legislativa donde mencionó que la economía peruana está en la senda del crecimiento, por lo que en caso se mantenga esa tendencia se podría evaluar un aumento para el segundo semestre del año actual sin considerar dicho monto.

“La importancia de que la economía este bien, los ingresos han crecido en promedio S/100, y eso es buena noticia, pero la remuneración mínima vital podría ser también a partir del segundo semestre un buen momento si es que seguimos creciendo”, dijo al inicio.

Asimismo, el titular del MTPE dejó en claro que el aumento del salario mínimo se daría con la condición de un acuerdo entre empleadores y colaboradores. Además, Maurate señaló que esta iniciativa debe contar con una mirada técnica para que no se realice un incremento irresponsable.

“No creo, esa va tener que ser un acuerdo entre empleadores y trabajadores, porque eso tiene que se un incremento mirado técnicamente, no solamente ha que mirar el lado político, menos de manera populista, no podemos hacer un incremento irresponsable”, explicó. Como se sabe, gracias al sector Agropecuario, Pesca, Manufactura, Construcción, Electricidad, Gas y Agua, Transporte, entre otros, se produjo un crecimiento del PBI en 5.28% el pasado abril, según el INEI.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AUMENTO DE SUELDO A LOS TRABAJORES PÚBLICOS?

A principios de año, se aumentó el sueldo a los empleados estatales a S/50, en el cual se estima un incremento total de S/100 durante el 2024. La otra parte se cancelará en el segundo semestre del año, cumpliendo con lo pactado en el Convenio Colectivo Centralizado. El Decreto Supremo N.° 313-2023-EF menciona que este beneficio está dirigido a a todos los servidores, directivos y funcionarios que forman parte de los regímenes laborales N.° 728 y N.° 1057 (CAS), así como también a los que se encuentren bajo las leyes N.° 30057 (Servicio Civil), N.° 29709 (Carrera Especial Pública Penitenciaria) y N.° 28091 (diplomáticos).

Mientras que, los trabajadores de instituciones del Gobierno nacional y regionales que quieran recibir esta ayuda, solo tendrán que estar inscritos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas. Aunque, es importante tener en cuenta que los servidores, directivos y funcionarios no deben pasar los S/15.600, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto de Urgencia N.º 038-2006.

Los empleados del sector público deben saber que el pago del segundo aumento de sueldo, es decir, los S/50 se llevará a cabo desde el 31 de diciembre de 2024. De esta manera, este incremento se encuentra dentro del presupuesto público, por lo que ha sido programado para garantizar que los empleados obtengan el incremento previo a que se termine el año.