La historia del ‘deporte rey’ y pasión de multitudes para millones de aficionados a nivel mundial, revela que verdaderas leyendas son aquellos futbolistas cuyas carreras están marcadas por la gloria y consecución de importantes títulos. Mencionando ello, resulta imposible no referirnos a Andrés Iniesta como el canterano ‘blaugrana’ que le dio a España su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, asimismo logró levantar 4 ‘Orejonas’, y hoy también sumado al éxito deportivo, amasa una gran fortuna producto del desarrollo de diversas actividades. A propósito del retiro que anunciará próximamente, conoce a cuánto asciende el patrimonio acumulado por tantos años, qué negocios tiene en la actualidad, y mucho más entorno a tan destacado mediocampista.

A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DE ANDRÉS INIESTA, EL FUTBOLISTA ESPAÑOL MÁS LAUREADO DE LA HISTORIA QUE ANUNCIA SU RETIRO EN 2024

Con FC Barcelona lo ganó todo, y hoy está próximo a anunciar su futuro con retiro a la vista, pero una fortuna que posiciona a Andrés Iniesta en ranking integrado por los deportistas españoles más ricos del mundo gracias a la decisión de incursionar en otros ámbitos e invertir en variados negocios sin dejar de lado su gran pasión.

Tras 22 años representando al conjunto ‘blaugrana’ desde la Masía, el ‘Genio de Fuentealbilla’ nacido en Albacete hace 4 décadas, continuó su renombrada carrera futbolística en Japón jugando por el Vissel Kobe (2018), y finalmente desde mediados de 2023 en un Emiratos Árabes Unidos que luego de publicación en redes sociales, parece haber sido el último destino como jugador profesional.

Precisamente, la última estadía en Asia le permitió a Andrés Iniesta consolidar su marca personal y a la misma vez robustecer los cimientos del imperio cuya fortuna según Forbes, asciende a los 30 millones de dólares (unos 30,5 millones de euros) hacia setiembre de 2021 considerando millonarios contratos, pero sobre todo financiación en el rubro inmobiliario, industria vinícola, calzado y hasta tecnología.

A continuación, te compartimos el listado de empresas y/o negocios que lidera la leyenda del fútbol español desde hace varios años, y lo erigen como empresario más allá del deporte donde lo ganó prácticamente todo:

Maresyterey

- Empresa familiar fundada a fines de 2001 para desempeñar actividades inmobiliarias.

- Según los últimos datos disponibles del Registro Mercantil (2020) compartidos por Forbes, dicha compañía contaba hasta ese año con unos activos ascendentes a los 2,9 millones de euros.

Bodega Andrés Iniesta

- Negocio familiar de éxito creado en su tierra natal, Fuentealbilla, Albacete, y desde donde se produce vinos hace 14 años.

Mikakus

- Marca de sneakers nacida en Barcelona que hoy tiene presencia en más de 70 países.

Asimismo, y como parte de los grandes proyectos emprendidos por Andrés Iniesta, resulta importante mencionar a Never Say Never (NSN), que “en la actualidad (es) una compañía global de entretenimiento y marketing deportivo con diferentes verticales que pretende dar respuesta a las necesidades de servicio, comunicación y contenidos de sus clientes”, refiere mediante medios digitales, teniendo en cuenta que a la par realiza labor social siendo embajador de varias ONG, y también colaborando con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), entre otras causas benéficas.

EL ANUNCIO DE ANDRÉS INIESTA QUE CAUSÓ REVUELO Y CONFIRMARÍA SU RETIRO PROFESIONAL A LOS 40 AÑOS

La vigencia de Andrés Iniesta como futbolista deja sin duda el legado más preciado para el hincha español que gritó con locura aquel gol ante Países Bajos que terminó coronando a la ‘Furia Roja’ en Sudáfrica 2010, y 14 años después hasta el mismo lo recuerda.

Hoy la figura del ‘Genio de Fuentealbilla’ vuelve a impactar mediáticamente luego de compartir mediante redes sociales que “Próximamente” y con su histórico ‘8′ acostado horizontalmente simbolizando ‘infinito’, todos seremos testigos de los detalles acerca de su futuro tras colgar los chimpunes tras 16 años activos en FC Barcelona y desde 2018 entre Japón y el Medio Oriente.

Según lo posteado a través de video donde dibujante encapuchado (TV Boy) pinta mural con su imagen y rotulando en inglés la frase “Bienvenidos a mi futuro”, Andrés Iniesta estaría brindando detalles acerca de lo que parece ser el fin de su exitosa carrera futbolística este martes 8 de octubre en auditorio de la America’s Cup Experience del Port Vell de Barcelona.

ESTOS TÍTULOS OBTUVO ANDRÉS INIESTA DURANTE SU ETAPA COMO FUTBOLISTA

Palmarés con FC Barcelona (2002-2018)

- 9 Ligas

- 7 Supercopa de España

- 6 Copa del Rey

- 5 Copa Cataluña

- 4 Champions

- 3 Supercopa de Europa

- 3 Mundial de Clubes

- 2 Supercopa de Cataluña

Palmarés con Vissel Kobe (2018-2023)

- Copa del Emperador en 2019

- Supercopa de Japón en 2020

- J1 League en 2023

Palmarés con la selección de España

- Mundial Sudáfrica 2010

- 2 Eurocopas (2008 / 2012)

- Sub-19 (2002) / Sub-17 (2001)

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS INDIVIDUALES

- FIFA Pelota de Plata 2010 y de Bronce 2012

- Mejor Jugador de Europa UEFA 2012

- Mejor Jugador Eurocopa 2012

- Golden Foot (Premio al Mejor Jugador de más de 29 años) 2014

- Once ideal Mundial 2010

- Once ideal Copa Confederaciones 2013

- Plantilla ideal Eurocopa 2008, 2012

- Equipo del Año de la FIFA/FIFPro 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

- Equipo del Año de la UEFA 2010, 2011, 2012

- Equipo de la Década de los 2000 UEFA

- Mejor Jugador Español de la Liga 2008-09

- Mejor Centrocampista de la Liga 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14