En un giro sorprendente, Nolberto Solano, reconocido ex jugador de la selección, ha anunciado su incursión como entrenador en el fútbol británico. Con una carrera futbolística destacada, varios han felicitado al reconocido deportista por este nuevo reto. ¿A qué equipo de Inglaterra dirigirá? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber respecto a este tema.

¿A QUÉ EQUIPO DE INGLATERRA DIRIGIRÁ NOLBERTO SOLANO?

Nolberto Solano asumirá el cargo de entrenador en el Blyth Spartans, equipo perteneciente a la séptima división del fútbol británico, marcando así su primera experiencia como técnico en tierras inglesas.

La noticia fue anunciada el 3 de mayo a través de las redes sociales y la página web del club inglés, donde se le dio una cálida bienvenida al estratega peruano. Nolberto Solano firmó un contrato inicial de un año en preparación para competir en la Northern Premier League.

En sus declaraciones, Nolberto Solano expresó su entusiasmo por este nuevo desafío y destacó la ambición del equipo, así como su relación con Steve Howard, excompañero de equipo y actual director deportivo del Blyth Spartans.

Manifestó su emoción por trabajar con el talento local y su determinación por lograr el ascenso a la National League North junto al equipo y el nuevo propietario.

Con casi 20 años de experiencia como jugador profesional, Nolberto Solano buscará dejar su huella como entrenador y contribuir al éxito del equipo en la próxima temporada

QUÉ ES LO ÚLTIMO QUE DIJO NOLBERTO SOLANO SOBRE SPORTING CRISTAL Y UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Nolberto Solano brindó una entrevista a “El Futbolero Perú” a través de sus redes sociales, donde no dudo en ocultar su preferencia por Sporting Cristal, pese a que en Universitario de Deportes salió campeón en el 2009. El exfutbolista mencionó que sus inicios en el futbol fueron en el club cervecero, por lo que le tiene mucho cariño y respeto debido a las diferentes oportunidades que le brindaron en aquel momento.

“Sin duda elijo a Sporting Cristal por muchas razones. Yo estoy agradecido con Juan Carlos Oblitas que me da la oportunidad de llegar al club en el año 92 y debuté a los 17 años. A Cristal le tengo mucho aprecio, agradecimiento porque en el año 93, Don Pancho Lombardi me presta para jugar en Municipal lo que significó para mí despegar a los 18 años y luego volver a Cristal porque ya estaba sin contrato y de ahí empieza esa etapa muy buena ganando tres veces el campeonato seguido”, dijo al inicio.

Asimismo, ‘Ñol’ Solano no dejó pasar la oportunidad para destacar su gran momento que vivió en Cristal, pues le dio la posibilidad de jugar en el exterior, como Boca Juniors, Newcastle, Aston Villa, West Ham y regresar al fútbol peruano para ponerse la camiseta de Universitario. No obstante, sostuvo que en el corto tiempo que estuvo con los cremas les tiene mucho cariño haber salido campeón.

“Sporting Cristal es el club que le tengo mucho cariño y respeto por lo mencionado anteriormente y obviamente mi paso por la ‘U’ en este corto tiempo, después de haber estado muchos años fuera, tomo la decisión de retornar, les tengo un cariño, salimos campeón en el 2009, pero sin duda, Cristal por los años que pasé y por todo lo vivido es el club que me quedó siempre marcado y le tengo un gran agradecimiento”, precisó para dicho medio.

¿POR QUÉ NOLBERTO SOLANO NO HABRÍA SIDO CONSIDERADO POR GARECA PARA SER SU ASISTENTE EN LA SELECCIÓN DE CHILE?

“Siempre nos hemos llamado para saludarnos por fiestas, como siempre ha quedado una amistad, un cariño inmenso y un agradecimiento hacia hacia él”, dijo en primera instancia el popular ‘Ñol’ a Depor.

Asimismo, el ex Universitario añadió: “Estuvimos cerca de ir a Bahréin, me quiso involucrar en el comando técnico, pero yo supongo, por obvias razones, te imaginas, no sé si Perú aceptaría a un chileno en el comando técnico de alguien, y Chile aceptaría un peruano ahí. La verdad que no sé, nunca hablamos de esto, pero a veces no hay que hablar para entender las cosas”.

Por último, Nolberto Solano hizo hincapié en lo que hubiera sido formar parte de dicho reto. “Hubiera sido un compromiso difícil. Uno quiere seguir en el fútbol, trabajar con un comando técnico, pero viene todo este morbo que después se arma con el fútbol es complicado. Pero no, Ricardo no es nuestro enemigo, va a ser nuestro rival ahora. Hay que tratar de bajarlo”.