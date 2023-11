La selección peruana perdió 2-0 ante Bolivia en su visita a La Paz y, con tan solo un punto, cayó al último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo Estados Unidos/Canadá/México 2026.

Tras la derrota ante Bolivia, el volante peruano Renato Tapia fue consultado sobre la alarmante situación de la ‘Bicolor’ en la tabla clasificatoria y brindó una sorpresiva respuesta que fue objeto de críticas.

“No me interesa la verdad. No veo la tabla, veo el rendimiento del equipo. Creo que eso vale más que cualquier otra cosa. Como lo dije antes, necesitamos un partido para levantar y salir de esto. Estoy seguro que pronto va a pasar”, expresó el actual mediocampista del Celta de Vigo de España.

Una figura que cuestionó las declaraciones del centrocampista fue Sergio “Checho” Ibarra, exfutbolista y actual comentarista deportivo, quien criticó la postura de Tapia y señaló que debe ser más profesional.

¿CUÁL FUE EL DURO COMENTARIO DE CHECHO IBARRA CONTRA RENATO TAPIA?

Durante la sección de Deportes de Latina Noticias, el comentarista deportivo se mostró sorprendido por las palabras del volante peruano y señaló que no debió decir eso.

“¿Un jugador de la selección no le interesa y no ve la tabla? ¿Qué está pasando, ‘loco’? ¿Qué pasa con los jugadores de hoy en día? Lo conozco a Renato porque estuvimos conversando hace tiempo. Decían que podía ser el futuro capitán, pero escúchame Renato, no puedes decir eso, hermano. Tú tienes que vivir, es tu trabajo. Tú tienes que ser profesional”, empezó diciendo Ibarra.

Posteriormente, con un tono más severo, el exfutbolista recriminó a Tapia. “Te tiene que dar vergüenza decir esas cosas, ¿Dónde está el profesional que siempre saltó por la selección? La tabla la tienes que mirar siempre. Tienes que ser más profesional, más dedicado. No solamente estás jugando tú, sino que tienes un país detrás tuyo que confía en ti y en la selección”, añadió, además de señalar que le gustaría ver su postura del jugador si no le ganan el próximo martes 21 de noviembre a Venezuela.

A pesar de todo, el ahora conductor de Latina Deportes aconsejó a los jugadores que dejen de decir cosas polémicas y que se involucren más en la selección. “Vayan y ganen, saquen resultados”, sostuvo.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN PERUANA POR LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026?

La selección peruana recibirá en el Estadio Nacional de Lima a Venezuela el próximo martes 21 de noviembre a las 3 de la tarde (hora peruana).

La ‘Vinotinto’ llega a este encuentro motivado y con ganas de seguir sumando puntos en la tabla de posiciones, puesto que viene de conseguir ocho puntos en las primeras cinco jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de Estados Unidos/Canadá/México 2026.

CONVOCADOS PARA EL PARTIDO ENTRE PERÚ VS VENEZUELA

Los jugadores que conforman el seleccionado peruano son los siguientes:

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Alejandro Duarte, Diego Romero.

Defensas: Aldo Corzo, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Araujo, Miguel Trauco, Luis Abram, Marcos López.

Mediocampistas: Renato Tapia, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Sergio Peña, Alexis Arias, Walter Tandazo, Piero Quispe.

Delanteros: André Carrillo, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Andy Polo, Joao Grimaldo, Santiago Ormeño, Matías Succar, Edinson Flores.

