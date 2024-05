La emotiva despedida de Paco Bazán y Erick Delgado del programa de Gonzalo Núñez dejó a todos los espectadores desconcertados. Lo que comenzó como una confrontación en vivo, aparentemente por un malentendido sobre el cambio de horario del programa de streaming, llevó a una interrupción de la transmisión que duró unos 20 minutos. Sin embargo, ¿cómo culminó esta inesperada situación y cuál fue el desenlace entre los protagonistas? A continuación, te contamos.

CÓMO FUE LA DESPEDIDA DE PACO BAZÁN Y ERICK DELGADO DEL PROGRAMA DE GONZALO NÚÑEZ

La despedida de Paco Bazán y Erick Delgado del programa de Gonzalo Núñez fue marcada por una emotiva escena luego de una confrontación en vivo. El incidente, aparentemente desencadenado por un malentendido sobre el cambio de horario del programa de streaming, llevó a que la transmisión se detuviera por unos 20 minutos, desconcertando a más de 2 mil espectadores.

A pesar del altercado, ambos exfutbolistas regresaron para despedirse de sus seguidores, con Bazán reflexionando sobre el incidente y Delgado expresando su tristeza por lo ocurrido.

Bazán se disculpó ante la audiencia por su comportamiento durante el programa y ambos anunciaron su próxima asociación con una casa de apuestas, así como otros proyectos personales en marcha, antes de despedirse de los espectadores alrededor de las 03:00 horas de la madrugada.

“Se rompió, ya está. Por algo pasan las cosas”, dijo ‘Paco’ Bazán, antes de que Erick Delgado señalara:

“Yo en verdad estoy un poco triste. En el correr de las cosas se me pasa, pero en este momento estoy triste”, manifestó el ex deportista.

GONZALO NÚÑEZ Y SU MÁS RECIENTE POLÉMICA

Los espectadores de programas dedicados al futbol saben que esta no es la primera vez que Gonzalo Núñez tiene reacciones de este tipo. Tampoco es la primera vez que se ve envuelto en una polémica. La más reciente de ellas, por ejemplo, fue en llamada con el entrenador de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, poco antes del partido amistoso de dicha selección con Perú.

La entrevista inició con el mejor de los ánimos. Lamentablemente para los espectadores del programa, la conversación rápidamente se fue en picada cuando Gonzalo Núñez le preguntó al DT por su opinión sobre el amistoso que no se jugó entre Perú e Italia y que finalmente sería contra Nicaragua. Debido a la forma en que Núñez formuló su pregunta, dando a entender que el país centroamericano era inferior al europeo, el chileno se la tomó a mal.

“En la eliminatoria mundialista para Perú le toca jugar con Chile, Paraguay, Uruguay y creo que el área de Concacaf está mucho más cerca en ese sentido que los europeos”, dijo. “Así que yo no comparto mucho tu opinión”.

Inmediatamente, comenzó un rápido intercambio de palabras entre ambos, en el que Núñez seguía dando a entender que la selección nicaragüense se encontraba en un nivel inferior, desencadenando así en que el DT de Nicaragua le dijera a Núñez que “es fácil agarrar un micrófono y hablar”. Ante esta respuesta el presentador no se quedó callado y respondió que, en realidad muchos lo intentan y no lo saben hacer. Pero solo recibió un “tú eres uno de esos” por parte del entrenador.

“Si estás mirando como menos a la selección de Nicaragua es porque no la has estudiado, no me conoces a mí como técnico, no conoces el proceso que llevamos y si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, te digo que estás totalmente equivocado”. Así continuó la conversación hasta que el DT preguntó si no podía llamarlo otra persona, generando una mayor molesta en Núñez quien no dudó en insultarlo y dar por concluida la entrevista.