El Día del Comic es uno de los eventos más esperados en el año por los fanáticos de este tipo de lectura y de animes. Cabe mencionar que esta ceremonia también reúne a diferentes personajes icónicos que forman parte de este mundo. A propósito de ello, en las últimas horas ha sido duramente criticado Miguel Ángel Leal, actor de doblaje del popular Ash Ketchum de la serie Pokémon, por cientos de peruanos en redes sociales. Aquí te vamos a contar qué dijeron exactamente.

Actor de doblaje de voz de Ash Ketchum es duramente criticado por peruanos en redes: “Más parece Bob Esponja”

Los peruanos le han recriminado a Leal, quien formará parte del Día del Comic 2024, por el doblaje de su voz. Ellos aseguran que se no se parece en nada a la de Ash Ketchum. Cientos de compatriotas manifestaron su molestia en redes sociales.

“El verdadero Ash es Gabriel Ramos”, “Está loco, esa no es la voz de Ash”, “Está estafando, más parece la voz de Bob Esponja”, “Es la voz de Misty”, “Algo no anda bien con su voz, no la recuerdo así”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en un video donde Radio Planeta entrevista a Miguel Ángel.

¿Cuándo será el Día del Comic 2024?

La XIV edición del festival de cómics más importante de Lima se realizará del 2 al 5 de Mayo en la Av. Peruanidad - Campo de Marte, Jesús María

Qué podrás ver en el Día del Comic 2024

Más de 100 tiendas de venta de productos temáticos

Más de 30 artistas nacionales (ilustradores, caricaturistas e historietistas)

Juguetes de colección

Zona de fotos temáticas

Réplica del Tanque felino

Música en vivo

Clubes de fans

Concursos de cosplay

Conferencias y talleres

Presentaciones de películas

Zona de videojuegos

Y mucho más...

Qué actividades especiales tendrá el Día del Comic 2024

MAY THE 4TH BE WITH YOU , ven y celebra el día de Star Wars con una sección dedicada al universo de George Lucas, concurso de cosplay temático y actividades para niños.

Qué invitados especiales tendrá el Día del Comic 2024

Lou Ferrigno: Actor estadounidense, famoso por interpretar al Increíble Hulk. Una leyenda viviente de los cómics y campeón de fisiculturismo.

Hiroshi Tokoro: Actor Japonés, conocido en la época de los 80′s por interpretar a Jiban en la serie de televisión “Detective Jiban”.

Jack Guzman: Actor colombiano, famoso por interpretar al Power Ranger negro en la temporada de Fuerza Salvaje.

Phillip Andrew: Actor estadounidense, conocido por interpretar al lunar wolf ranger en la temporada de Fuerza Salvaje.

Ann Marie Crouch: Actriz estadounidense, conocida por interpretar a la princesa Shayla en la temporada de Power Rangers Fuerza Salvaje.

Amancay Nahuelpan: Dibujante Chileno de DC comics, por sus manos han pasado varios títulos de cómics de Batman, Wonder Woman, Liga de la Justicia, entre otros.





¿Dónde comprar entradas para el Día del Comic 2024?

Las entradas para asistir a alguno de los días de este evento las puedes adquirir en la página de Joinnus, a la cual puedes acceder por medio de este ENLACE.