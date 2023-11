Con más de 1 millón de habitantes, San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de las 43 que conforman la provincia de Lima, por lo que no es una sorpresa que cuente con muchas instituciones educativas a nivel primaria y secundaria a lo largo de su zona.

Aunque haya una gran variedad de escuelas en esta jurisdicción, no todos comparten el mismo nivel educativo. Así quedó comprobado en un ranking que realizó la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde evaluó a 2429 colegios del país, de los cuales 192 fueron considerados los mejores en rendimiento, y entre ellos destaca una institución de San Juan de Lurigancho, la cual te revelamos a continuación.

¿CUÁL ES EL MEJOR COLEGIO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO?

Primero que nada, es importante señalar que el estudio mide el rendimiento académico de los postulantes e ingresantes a la PUCP, según colegio de procedencia. Por lo tanto, no se incluyó a los colegios cuyos alumnos no estudian o no postularon a la mencionada universidad.

Dicho esto, la escuela de San Juan de Lurigancho que se ubica en una alta posición del ranking es la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 32, ubicada en la avenida El Mercado S/N, asentamiento humano Juan Pablo II. Este establecimiento es uno de las más de 80 locales de Fe y Alegría que hay en 21 regiones del Perú.

Según recoge La República de la plataforma web de la institución, la sede de San Juan de Lurigancho cuenta con 756 alumnos y 31 profesores, aproximadamente. El alumnado de primaria cuenta con turnos en la mañana y en la tarde, mientras que secundaria solo cuenta con turno tarde. Además, este lugar cuenta con un CETPRO, donde se enseñan especialidades técnicas de Confección Textil y Construcciones Metálicas.

Exterior de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 32 | Foto: Internet

El local número 32 de Fe y Alegría cuenta con espacios educativos y didácticos como sala multiusos, biblioteca, laboratorio de ciencias y una losa multiusos para distintos deportes. Asimismo, la escuela cuenta con aparatos electrónicos para facilitar sus actividades, como proyectores, impresoras, parlantes, kits de robótica y mucho más.

Para formar parte del alumnado de esta escuela, simplemente se debe acercarse a la Secretaría y postular a una de las vacantes que ofrece, las cuales sueles ser para el primer grado tanto de primaria como secundaria.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES COLEGIOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO?

En el ranking que compartio la PUCP, de las 192 escuelas que fueron consideradas como las mejores en rendimiento, solo 22 entraron en la categoría de “excelente” y 170 en la categoría de “bueno”.

En este sentido, solo 3 colegios de San Juan de Lurigancho que participaron en el estudio fueron calificados como “Buenos”, incluido la mencionada institución de Fe y Alegría Nº 32.

Según el listado, estos son los mejores colegios de este distrito:

Fe y Alegría Nº 32 Blas Pascal Pitágoras

¿CUÁLES SON LOS MEJORES COLEGIOS DE LIMA?

De acuerdo al ranking compartido por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estas son las escuelas de Lima que entraron en la categoría de “excelente”: