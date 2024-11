Una joven venezolana, que llegó al Perú hace 5 años en busca de un futuro mejor, ha logrado un hito histórico al convertirse en la primera ingresante a la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Su historia es un ejemplo de resiliencia y determinación, pues enfrentó dificultades económicas, pero estas no fueron impedimento para que deje de perseguir su sueño de estudiar ingeniería. A continuación, te contamos de quién se trata.

¿QUIÉN ES LA VENEZOLANA QUE INGRESÓ A LA UNI?

Se trata de Yuliveth Jardín Goitia, una joven de 21 años que llegó al Perú en 2019 con el apoyo de su madre y su tío. Su pasión por la mecánica, sumada al prestigio de la Universidad Nacional de Ingeniería en el ámbito científico y tecnológico, la motivó a postular a esta casa de estudios. “Es una universidad de prestigio, eso a cualquiera le queda claro”, aseguró la ahora universitaria en una entrevista.

Motivada por su interés en la ingeniería y con el apoyo incondicional de su familia, Yuliveth se preparó intensamente para enfrentar los rigurosos exámenes de admisión. Para financiar su preparación académica, trabajó durante dos años y medio como mesera.

Si bien no alcanzó la calificación deseada en su primer intento, su resiliencia y determinación la impulsaron a redoblar esfuerzos, logrando finalmente superar el examen de admisión de la UNI en febrero, según informa el diario La República.

¿CÓMO SE PREPARÓ YULIVETH PARA INGRESAR A LA UNI?

La jornada de Yuliveth hacia la UNI fue una verdadera odisea de estudio. Comenzaba sus días muy temprano, a las 8:00 a.m., y dedicaba más de 12 horas al día a repasar y resolver ejercicios. La motivación de su madre fue fundamental para mantenerla enfocada. “Con disciplina y esfuerzo, vas a conseguir lo que te propongas”, sostiene la joven.

¿QUÉ OPINA YULIVETH RESPECTO A LA RELACIÓN DE LA INGENIERÍA CON EL GÉNERO?

Yuliveth defiende la idea de que la ingeniería es una disciplina que no discrimina por género, sino que valora las habilidades y la perseverancia de cada persona. “La ingeniería no depende de si eres hombre o mujer, depende de los gustos que uno tenga. No tiene nada que ver con el sexo, eso es un tabú antiguo que no debería existir”, comentó.

Yuliveth anhela que su historia sirva de ejemplo para que más jóvenes se atrevan a explorar las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), rompiendo así con los estereotipos de género que aún prevalecen en estos ámbitos.

¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una institución educativa líder en Perú, reconocida por su excelencia académica y contribución al campo de la ingeniería y la tecnología. La UNI tiene una rica historia en la formación de profesionales altamente capacitados en diversas disciplinas de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias aplicadas y más. La universidad se ha destacado por su enfoque en la investigación y el desarrollo tecnológico, colaborando estrechamente con la industria y el sector público para impulsar la innovación y el progreso en el país.

La UNI se ha establecido como un centro de excelencia en ingeniería debido a su riguroso plan de estudios, profesorado calificado y modernas instalaciones; además de su riguroso examen de admisión. La universidad ofrece una amplia gama de programas académicos a nivel de pregrado y posgrado, abarcando áreas como la ingeniería civil, mecánica, eléctrica, electrónica, industrial y de sistemas, entre otras. Además de su enfoque en la educación técnica y científica, la UNI también promueve valores éticos y ciudadanos en sus estudiantes, fomentando una formación integral que trasciende más allá del aula y contribuye al desarrollo sostenible y la mejora de la sociedad peruana.

¿CUÁNTAS FACULTADES TIENE LA UNI?

Según su plataforma web, la Universidad Nacional de Ingeniería tiene 11 facultades: