El Facebook Connect de este 2020 ha dejado a más de uno con la boca abierta al ver las novedades que Mark Zuckerberg y su equipo han presentado. Arrancaron este evento presentando a su producto estrella: Oculus Quest 2. La segunda generación de sus anteojos de realidad virtual promete ser un modelo más poderoso y ligero que sus predecesores.

Confirmando todos los detalles que se filtraron en redes sociales antes de la conferencia de Facebook, estas gafas exigirán que los usuarios accedan mediante una cuenta en la red social. Con este gadget además de jugar, podremos interactuar con nuestros amigos de Facebook e incluso trabajar.

En cuanto a especificaciones, Oculus Quest 2 cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon XR2, 6 GB de RAM y un espacio de almacenamiento de 64 GB que se puede expandir hasta 256 GB, por un pago adicional. Además incluye dos mandos de 9 x 12 cm con anillo de seguimiento y otros accesorios que se pueden conseguir en su tienda virtual.

Facebook asegura que se trata de un modelo mucho más cómo que el anterior. Esta comodidad se debe a las bandas de ajuste y su menor peso. Se sabe que la distancia interpupilar puede ajustarse, por lo que incluye una distancia de 58, 63 y 68 mm que se puede ajustar al mover las lentillas.

La pantalla ofrece una resolución de 1.832 x 1.920 pixeles y cuenta con una tasa de refresco de 72 hercios (Hz) por ojo. En comparación con Oculus Quest, hay un salto cualitativo detectable en todas las especificaciones menos en la tasa de refresco. Por ello Facebook ha prometido que lanzará posteriormente una actualización de software que permitirá que la pantalla actualice a 90 Hz.

Facebook presentó una serie de juegos que serán compatibles con Oculus Quest 2, entre los que destacan Assassin’s Creed VR y om Clancy’s Splinter Cell VR, que salen de forma exclusiva para Oculus. Otros títulos de los que se habló durante la conferencia fueron: Star Wars: Tales from the Galaxy Edge, continuación de Vader Immortal, Population One, Jurassic World: Aftermath y The Walking Dead: Saints & Sinners, entre otros.

Además de ser un gadget ideal para los juegos de realidad virtual, Oculus Quest 2 también servirá para trabajar, ya que el gigante de internet presentó Infinite Office. Se trata de un catálogo de nuevas herramientas que ayudan a crear un espacio de oficina virtual de 360 grados. Para ello se usarán tecnologías mixtas con el apoyo de algunos accesorios como un teclado diseñado por Logitech.

Con todo este abanico de opciones, Oculus Quest 2 ya tiene precio y fecha de salida. Se espera que este nuevo par de anteojos virtuales esté disponible desde el 13 de octubre de este año. Se puede realizar una compra anticipada, el precio de este aparato es de 299 dólares (64 GB) y 399 dólares (256 GB). En el sitio web de Oculus se puede ver el precio de los accesorios.

VIDEO RECOMENDADO

Mundo virtual: mi viaje imposible