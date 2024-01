Giuliana Rengifo es una de las cantantes de cumbia con más trayectoria en el país, pues ha integrado distintas orquestas, entre ellas Agua Bella con quien compartió escenario con Maricarmen Marín. Precisamente, se estuvo hablando sobre una supuesta enemistad entre ambas, por lo que la cantante piurana salió a pronunciarse sobre su excompañera y el proyecto en el que integra ahora: “Súper Ada”. En esta nota, conoce lo que dijo la cumbiambera.

¿QUÉ DIJO GIULIANA RENGIFO A MARICARMEN MARÍN TRAS EL ESTRENO DE “SÚPER ADA”?

Giuliana Rengifo brindó una entrevista al diario Trome donde se refirió a Maricarmen Marín y el estreno de su nueva novela “Súper Ada”. La cantante de cumbia aplaudió que su excompañera de Alma Bella forme parte de la producción de la novela y también participe como actriz, por lo que no dudo en desearle todo lo mejor en este proyecto.

“Me parece chévere que esté entrando como parte de la producción y no solo como actriz. La situación está complicada para todos en el país, así que le deseo lo mejor. Ella es mamá y como tal... debe de saber cuál difícil es sostener un hogar, así que le deseo lo mejor”, dijo.

Sin embargo, la interprete de “Corazón” mencionó que no ha visto hasta ahora la nueva producción de Maricarmen ya que durante ese horario se encuentra descansando o en otras actividades. Aunque sí reveló que siguió la popular serie “Al fondo hay sitio”, aun más porque sonaba una de sus canciones.

“La única serie que he visto y me ha pareció buena es ‘Al fondo hay sitio’, pero también era porque estaba mi canción, al igual que en ‘Ojitos hechiceros’, pero no he visto otra serie. En ese horario ( 8.45 p.m) muchas veces duermo temprano, no estoy en casa o estoy de viaje, pero le deseo lo mejor. Hay que apoyarnos entre nosotras, no tengo nada malo que hablar de Mari, siempre me ha parecido una mujer trabajadora, luchona y sabe manejar sus contactos para crecer, así que todo lo mejor para ella”, sostuvo para dicho medio.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER “SÚPER ADA”?

“Súper Ada”, una novela coproducida por Maricarmen Marín se estrenó el lunes 15 de enero y lo puedes mirar a partir de las 8.30 p. m. por medio de la señal de América Televisión. Esta ficción se trata de Ada, una joven madre soltera que tiene como objetivo sacar adelante a su familia luego de un lamentable accidente.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE “SÚPER ADA”?

“Súper Ada”, liderado por la producción y dirección general de César Arana, productora ejecutiva Roció ibérico, es una idea original de la multifacética y talentosa Maricarmen Marín que se desempeña como productora asociada. Esta novela tendrá carismáticos y divertidos personajes interpretados por un destacado elenco. A continuación, te presentamos la lista de artistas que integrarán la esperada novela de América Televisión: