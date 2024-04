Nicola Porcella lleva ya un tiempo viviendo en trabajando en México. Ha formado parte de algunos programas, como ‘La Casa de los Famosos 4′, que lo volvieron popular en este país. Debido a ello le consultaron si prefería el país donde nació o el país que lo recibió y donde se encuentra actualmente. Su respuesta puede tomar por sorpresa a más de uno. Sin embargo, también expresó sus razones para sentirse de esta manera. Descubre aquí lo que dijo.

¿Nicola Porcella prefiere a México o a Perú?

La prensa mexicana le hizo esta pregunta al ex chico reality, quizás buscando que dudara en su respuesta o tratando de generar alguna polémica. No obstante, Nicola fue bastante rápido y directo con su respuesta.

“México. No lo voy a pensar, mi carrera está en México. Si se molestan que se molesten. Si me preguntas, mil veces México. No estoy negando Perú, pero si me preguntas, te voy a decir mil veces que prefiero México, que amo México”, expresó.

Asimismo, afirmó sentirse 100% mexicana y, ante una nueva pregunta sobre si le gustaría continuar con su carrera en otro país, explicó las razones por las que se siente de esta forma.

“Como dicen, un mexicano nace donde quiere y yo me considero ya casi mexicano por todo lo que México me ha dado. La verdad quiero hacer toda mi carrera acá, vivo acá. México me dio la oportunidad de mi vida, a mí y a mi familia. No puedo ser malagradecido”, continuó.

En otro momento, señaló que le tiene sin cuidado lo que las personas vayan a pensar en base a su preferencia, sobre todo desde Perú, ya que aquí se quedó sin oportunidades. De acuerdo con él, lo importante es mostrarse agradecido con el país y el público que lo recibió, que le dieron un nuevo impulso a su carrera.

“Si se molestan, en verdad, no sé qué decirte. Soy orgullosamente peruano, pero si me preguntas de chamba y dónde quiero vivir y dónde me siento más cómodo y con quién me llevo bien, y la gente que me rodea, y el pueblo mexicano que te hace sentir querido, yo voy a decir México. De repente se van a molestar, pero yo no puedo mentir”, sentenció Nicola.

Actualmente, Nicola es conductor del programa '¡Qué buena hora!'

¿Qué dijo Ramón García sobre la carrera de Nicola Porcella en México?

Ramón García señaló que México es un mercado bastante difícil, sobre todo para quienes no son mexicanos, por lo que destacó que Nicola Porcella haya superado lo desafíos que le impuso dicho país. En esta línea, reconoció que el ex chico reality supo aprovechar lo poco que aprendió para ponerlo en práctica, y así poder superar las adversidades.

Por otro lado, el actor de 47 años comentó que considera que Porcella siempre ha tenido la vena de actor, razón por la cual está teniendo éxito actualmente. “Lo que pasa es que en el fondo siempre ha sido actor”, sostuvo.