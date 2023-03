Gran conmoción viene generando una información que viene siendo difundida en redes sociales respecto a las restricciones de uso de plataformas de streaming como HBO Max y Disney Plus con terceros que no vivan en un mismo lugar y que no exista ningún vínculo. ¿Acaso estas dos empresas de entretenimiento aplicarían duras medidas como Netflix? En esta nota te contaremos qué es lo que se sabe respecto a esta noticia que ha llamado la atención a más de uno.

¿HBO MAX Y DISNEY PLUS NO PERMITIRÁN COMPARTIR CUENTA COMO NETFLIX?

Gran conmoción viene generando la noticia de que los usuarios de HBO Max y Disney Plus, al parecer, tampoco podrían compartir cuentas con personas que no se encuentren en su misma casa.

Y es que según lo que se puede leer en los términos y condiciones de cada servicio de streming, tanto HBO Max y Disney Plus se reservan el derecho de poder tomar acción si se percatan que el servicio que ofrecen a un usuario es violado.

En los Términos de Uso para LATAM de HBO Max se lee:

“Una vez que cree una Cuenta de HBO Max, tendrá la opción de agregar hasta cinco perfiles de usuarios autorizados a la cuenta. Podríamos limitar el número máximo de Usuarios Autorizados que puede agregar o que pueden usar la Plataforma al mismo tiempo. Los Usuarios Autorizados solo pueden ser familiares directos o personas con las que convive” dicta el contrato del servicio, algo que por lo general pasa desapercibido al momento de hacerse de este canal de streaming.

Por otro lado, en el Acuerdo del Suscriptor de Disney Plus se puede leer:

“Restricciones al uso que usted haga del servicio Disney+. Acepta que, como condición de su licencia, no podrá, y se compromete a abstenerse de (…) X. Facilitar las credenciales de inicio de sesión a terceros; o permitir de otro modo a terceros que violen las anteriores restricciones”.

De esta manera, si bien ya se conocía que esto es una mala práctica de parte de varios usuarios, tras las medidas que viene tomando Netflix, al leer estos términos y condiciones de HBO Max y Disney Plus, uno puede saber que podrían tomarse medidas drásticas como la tomada por la compañía la famosa plataforma de streaming.

QUÉ SE ENTIENDE POR STREAMING

El anglicismo streaming (en español, transmisión en directo, retransmisión o emisión en continuo) se refiere a la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga.

Otras alternativas en español para el streaming serían transmisión por secuencias, lectura en continuo, difusión en continuo o descarga continua. La palabra se refiere a una corriente continua que fluye sin interrupción, y habitualmente a la difusión de audio o vídeo.

El streaming funciona mediante un búfer de datos que va almacenando el flujo de descarga en la estación del usuario para mostrarle de inmediato el material descargado. Esto se contrapone al mecanismo de descarga de archivos, que requiere que el usuario descargue los archivos por completo para poder acceder al contenido.

El streaming requiere de una conexión por lo menos de igual ancho de banda que la tasa de transmisión del servicio. Se popularizó a fines de la década de 2000, cuando la contratación del ancho de banda suficiente para utilizar estos servicios en el hogar se hizo lo suficientemente barata.

Suele ser en diferido o de contenido previamente grabado, como una película de algún servicio de vídeo bajo demanda. También se puede realizar en directo, que sería la difusión de contenido en tiempo real a través de internet de algún evento según ocurre, como por ejemplo un concierto o la señal de una cadena de televisión. Requiere de una fuente de grabación de vídeo y audio, un codificador del contenido, un editor y una red de distribución de contenido para entregar el streaming a los espectadores.